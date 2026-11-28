El ex presidente boliviano Evo Morales (Europa Press/Archivo)

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La Fiscalía boliviana admitió a trámite este viernes una querella contra el expresidente Evo Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera por presunto delito de tentativa de asesinato en el marco del conocido como Caso Terrorismo, el asalto policial de 2019 al Hotel Las Américas de Santa Cruz que se saldó con tres muertes.

De esta manera, la Procuraduría General del Estado —el equivalente a la Abogacía del Estado— ha informado de que ha formalizado su apersonamiento en este caso y solicitó a la Fiscalía la ampliación de las investigaciones contra los exmandatarios bolivianos.

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“La querella, presentada el 9 de julio de 2026 por Juan Carlos Guedes Bruno (procesado y luego absuelto en el caso Hotel Las Américas), fue admitida mediante providencia fiscal el 9 de noviembre de 2026, y se constituyó en un antecedente procesal relevante para las nuevas actuaciones realizadas por la Procuraduría”, reza el comunicado.

El exvicepresidente de Bolivia Álvaro García Linera (EFE/Luis Gandarillas/Archivo)

De esta misma manera, la Procuraduría pidió que se emita una orden de captura contra Morales —quien continúa protegido bajo el resguardo de sus simpatizantes— y García Linera —asilado en México— “ante la eventual imposibilidad de establecer el paradero de los sindicados”.

Además, ha requerido gestionar ante la Interpol “la activación del sello rojo para su búsqueda y localización” internacional de los mandatarios.

“Estas actuaciones representan la intervención directa de la Procuraduría en un proceso penal de relevancia pública, mediante solicitudes orientadas a promover el avance de las investigaciones y las acciones jurídicas en el caso”, señala el documento.

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Estos últimos movimientos suponen un salto cualitativo en la presión judicial sobre Evo Morales y Álvaro García Linera, ya que elevan el caso a la máxima instancia de justicia del país, amplían la acusación penal, implican directamente al Estado como parte querellante y abren la puerta a una orden de captura internacional.

Simpatizantes sostienen un cartel con la imagen del expresidente Evo Morales (AP Foto/Juan Karita/Archivo)

La acusación de narcotráfico y el financiamiento de los bloqueos

Las presiones judiciales contra Morales no se limitan al Caso Terrorismo. El Gobierno boliviano lo acusó además de ser “el jefe de un cartel” del narcotráfico que opera desde el Trópico de Cochabamba —su principal bastión político y sindical— y de haber financiado con esos recursos los bloqueos de carreteras y protestas registrados entre mayo y junio contra el presidente Rodrigo Paz.

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El ministro del Interior, Marco Antonio Oviedo, sostuvo que durante los operativos policiales realizados en el marco de los cortes de ruta se detectaron movimientos de dinero provenientes de esa región por más de ocho millones de bolivianos.

“¿Quién mandó a hacer los bloqueos?, ¿quién mandaba el dinero desde el Trópico? En el Trópico no se mueve ni una mosca si no lo ordena Evo Morales”, afirmó el funcionario en una entrevista radial.

Las movilizaciones, que se extendieron durante 53 días e involucraron a campesinos, a la Central Obrera Boliviana (COB) y a organizaciones cercanas al exmandatario, dejaron un saldo de 16 personas fallecidas, la mayoría por la falta de atención médica derivada de la interrupción del tránsito en las rutas.

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La Fiscalía abrió una investigación penal contra Morales por los delitos de alzamiento armado y terrorismo en el marco de esas protestas, causa que derivó en una nueva orden de captura en su contra. Esta se suma a un proceso previo por trata agravada de personas, vinculado a una presunta relación con una menor de edad durante su presidencia.

Morales permanece en el Trópico de Cochabamba desde octubre de 2024, resguardado por sus seguidores.