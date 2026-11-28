Kim Novak repasó los desafíos de su trayectoria en Hollywood durante una entrevista concedida por el estreno del documental Kim Novak’s Vertigo (REUTERS/Remo Casilli)

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Kim Novak evocó, a sus 93 años, la presión que atravesó al inicio de su carrera cuando los estudios intentaban transformarla en una versión de otras estrellas de la época, en lugar de aprovechar lo que ella tenía de propio. La actriz lo contó en una entrevista concedida a People a propósito del documental Kim Novak’s Vertigo, donde repasa su camino por Hollywood y los desafíos de sostenerse sin ceder a las exigencias del sistema.

“Hay una presión, por supuesto... La presión de la gente que intenta convertirte en algo que no eres. Y eso es una presión tremenda, porque llegás ahí como individuo, con tus propios pensamientos y concepciones, y de repente no quieren saber lo que pensás. Solo quieren mirarte”, declaró Novak ante People.

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Los estudios buscaban copias de lo que ya había funcionado

La actriz describió una lógica que consideraba paradójica: los estudios se sentían atraídos por algo nuevo y diferente en una actriz, pero una vez que la tenían bajo contrato, buscaban moldearla a imagen de quienes ya habían triunfado. “Te encuentran como algo diferente, pero le temen a esa diferencia y no la usan”, señaló.

La actriz reveló que los estudios cinematográficos ejercían presión para moldear a las nuevas figuras a imagen de personalidades consagradas (Captura de video)

Según explicó, el proceso desembocaba en sesiones de maquillaje donde distintos rasgos de figuras famosas se superponían sobre las actrices nuevas: “Pongamos los labios de Joan Crawford. Usemos los ojos de esta otra”. Para Novak, ese mecanismo debilitaba el potencial: “Cada vez que ponés un rasgo en una persona que no le es natural, se debilita”.

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Y detrás de esa lógica había, a su juicio, un error de base: “No creo que las estrellas se inventen. Para ser una estrella, tenés que serlo, lo que significa algo especial, algo diferente, algo que otros no ofrecieron antes”.

Las comparaciones con Monroe y Hayworth marcaron sus primeros años

Esa dinámica se volvía más intensa cuando los referentes eran estrellas de la talla de Marilyn Monroe o Rita Hayworth. Novak reconoció que vivir bajo esa comparación era “muy difícil”, sobre todo porque Monroe gozaba en ese momento de una fama descomunal. “De repente aparecí en escena y, claro, enseguida querían cambiar mi nombre y todo lo que había en mí”, relató.

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Lejos de sentirse halagada por el paralelo, la actriz lo vivió como una señal de que el sistema no confiaba en aquello que la hacía distinta, el mismo atributo que había llamado la atención de los estudios en primer lugar.

Novak reconoció que su falta de experiencia previa le impidió dimensionar la magnitud de su temprana llegada a la fama (REUTERS/Remo Casilli)

A pesar de la presión externa, Novak obtuvo fama desde muy pronto, aunque en ese momento no lo dimensionaba. “Conseguí reconocimiento pronto, pero no se lo atribuí a mí exactamente. Pensé: ‘Bueno, esto es lo que pasa cuando firmás un contrato’. Lo tomé con naturalidad... No me di cuenta de lo excepcional que era porque no tenía ninguna experiencia”, explicó.

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Columbia Pictures y el método Stanislavski cambiaron el rumbo de su trayectoria

El factor que, según Novak, definió el curso de su vida actoral fue haber estado bajo contrato en Columbia Pictures y no en otra de las grandes compañías de la época. Comparó su situación con la de quienes trabajaban en la Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), donde los actores recibían instrucciones minuciosas sobre cómo moverse, cómo sostener la mirada, cómo presentarse físicamente.

La intérprete sostuvo que la industria se equivocaba al intentar inventar estrellas mediante la anulación de sus diferencias individuales

En Columbia, en cambio, el entrenador de actuación había estudiado el método Stanislavski, que proponía una filosofía radicalmente distinta. “Lo que querés traer es traerte a vos misma. Si vas a interpretar un personaje, no intentes actuar: intentá ser vos misma y reaccionar a lo que estás haciendo”, le dijo ese entrenador, según recordó la actriz ante People.

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Novak atribuye a esa formación el haber podido sostener una carrera auténtica. “De lo contrario, sé que habría sido un fracaso total con esas cosas mecánicas y ajenas a mí”, admitió. Para ella, la fortuna no fue llegar a Hollywood, sino haber llegado al estudio que le enseñó a ser ella misma.