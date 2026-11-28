El antiguo profesional de la repostería vive en una residencia de La Latina, participa en ejercicios adaptados y continúa creando obras pese a la degeneración macular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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A sus 104 años, José Fernández conserva una rutina envidiable. Bailes de salón, alimentación saludable y pintura son algunas de las actividades que practica desde hace años. Pero el antiguo maestro pastelero, residente en Ballesol La Latina, en Madrid, tiene una preferencia clara: los huevos fritos con pisto o tomate. En una entrevista publicada por 65YMÁS, explicó que el pescado no forma parte de su alimentación. “No me gusta el pescado, pero en cambio como mucha fruta y dulce, pero nada industrial”, señaló.

Su relación con los dulces está ligada a su trayectoria profesional. Trabajó durante años como pastelero, aunque ahora asegura que evita los productos industriales. La fruta ocupa también un lugar habitual en su dieta, junto con platos de cocina tradicional como los huevos con pisto. El 1 de enero, según contó, sustituye el pisto por tomate porque no le gusta el cordero, un alimento asociado a esa fecha en muchas mesas españolas.

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Los alimentos frescos y de origen vegetal se asocian con menor mortalidad y mejor salud a largo plazo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque su caso sea envidiable y un ejemplo para todos los que quieran llegar a vivir hasta su edad. Los hábitos alimentarios de una persona no se pueden extrapolar a toda la sociedad. En el caso de los huevos fritos, el aporte energético varía según la cantidad de aceite empleada, tanto en la fritura como en la elaboración del pisto.

La Fundación Española del Corazón aconseja incluir pescado varias veces por semana, con presencia de variedades azules por su contenido en ácidos grasos omega-3. Quienes no lo consumen necesitan revisar el conjunto de su alimentación para asegurar una ingesta suficiente de proteínas y grasas saludables, con alternativas como legumbres, frutos secos, huevos o lácteos, según cada caso.

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El baile y la gerontogimnasia forman parte de su semana

La alimentación es solo una parte de la vida diaria de José Fernández. En la residencia participa en sesiones de gerontogimnasia y mantiene una antigua afición por el baile. Entre sus estilos preferidos figuran el foxtrot americano, el blues, el vals, el tango y el pasodoble.

María Alejandra Contreras, técnica de animación sociocultural del centro, destacó su participación en esas actividades y en las partidas de bingo. Fernández se ayuda de un bastón para desplazarse, pero sigue involucrado en tareas con movimiento y baile.

El madrileño, que fue maestro pastelero durante décadas, rechaza el pescado y elabora tarjetas y cuadros con ayuda de una lupa de manos libres. (Residencia Ballesol)

La actividad física adaptada es muy importante para que las personas mayores tengan autonomía. Una revisión sistemática publicada en 2024, que examinó 16 estudios sobre intervenciones de baile en adultos de mediana y avanzada edad, encontró que la mayoría registró mejoras en la función física, el equilibrio, el control postural y la calidad de vida. Los investigadores precisaron que los programas deben adecuarse a las capacidades de cada participante.

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Más de 150 obras y una lupa para seguir pintando

La pintura ocupa otro espacio central en su rutina. A lo largo de su vida realizó más de 150 obras con acuarela, pastel, carboncillo y óleo. También conserva dibujos que enviaba a quien después fue su esposa durante el servicio militar en el Pirineo.

La degeneración macular ha condicionado su trabajo artístico, pero no lo ha apartado de los pinceles. Con ayuda de una lupa de manos libres elaboró una tarjeta de Navidad que recibió una mención en un concurso de la Comunidad de Madrid. Fernández tardó menos de 45 minutos en completar el árbol navideño y planteó la posibilidad de organizar una nueva exposición en la residencia.

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