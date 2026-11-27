La 30ª edición de la Feria Internacional del Árbol y la Esfera arranca hoy, viernes 27 de noviembre, en Chignahuapan, Puebla, con una cartelera de conciertos gratuitos que se extenderá hasta el domingo 6 de diciembre de 2026. El evento es organizado por el Ayuntamiento de Chignahuapan en conjunto con Herca Producciones.
La feria abre esta jornada con la presentación de Víctor Mendívil.
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La Feria del Árbol y la Esfera se trata de una celebración anual que se realiza desde 1997 para impulsar la venta directa de esferas navideñas de vidrio soplado sin intermediarios y promover tanto el cultivo sustentable de pinos como las técnicas artesanales de soplado de vidrio.
Chignahuapan/ Redes sociales
Calendario completo de la feria
La programación difundida hasta el momento contempla las siguientes fechas y artistas:
Viernes 27 de noviembre: Víctor Mendívil
Sábado 28 de noviembre: Banda MS
Domingo 29 de noviembre: El Trono de México
Lunes 30 de noviembre: Los Bybys
Martes 1 de diciembre: Guerreras K-Pop
Miércoles 2 de diciembre: Lucha libre
Jueves 3 de diciembre: Grupo Quintana
Viernes 4 de diciembre: Artista sorpresa, acompañado del Desfile Navideño
Sábado 5 de diciembre: Gerardo Ortiz
Domingo 6 de diciembre: Cardenales de Nuevo León
Los conciertos se realizan cada noche en el Complejo Cultural y Deportivo del Barrio de Teoconchila, a partir de las 21:00 horas. La función de lucha libre del miércoles 2 de diciembre tendrá accesos desde 100 pesos.
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Próximas presentaciones musicales
Mañana sábado 28 de noviembre subirá al escenario Banda MS, en el marco de su gira “Somos MS Tour”.
La programación continuará el domingo 29 de noviembre con El Trono de México. Un día más tarde, el lunes 30 de noviembre, el escenario recibirá a Los Bybys.
El martes 1 de diciembre se presentarán Guerreras K-Pop, y el jueves 3 de diciembre subirá Grupo Quintana. El viernes 4 de diciembre, el artista sorpresa compartirá cartel con el Desfile Navideño, actividad que no había sido precisada anteriormente.
El sábado 5 de diciembre se presentará Gerardo Ortiz, y la cartelera confirmada cerrará el domingo 6 de diciembre con Cardenales de Nuevo León.
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El pabellón artesanal y la tradición de las esferas
Chignahuapan es conocido como la Cuna de la Esfera y concentra más de 400 talleres dedicados a la fabricación de esferas de vidrio soplado.
El corazón de la feria es el pabellón artesanal, donde más de 200 expositores ofrecen esferas de vidrio soplado, árboles de Navidad, coronas de Adviento y adornos navideños, con venta directa de quienes los fabrican. Además del pabellón, los talleres del centro del pueblo abren al público de octubre a diciembre y permiten observar en vivo el proceso de soplado, pintado y decoración de las piezas.
Pabellón inmersivo y atractivos del centro del pueblo
Una de las novedades de esta edición es el Pabellón Inmersivo de la Esfera, que reúne un aproximado de 2 mil esferas distribuidas en cuatro salas temáticas: La Cabaña, Esferotas, Candy Land y El Circo. El espacio abre de jueves a domingo, de 10:00 a 19:00 horas.
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El pueblo cuenta también con el Callejón de la Eterna Navidad, decorado con miles de luces y esferas en el centro, y con un árbol navideño monumental de más de 60 metros, junto a una esfera gigante instalada en la plaza principal. Ambas estructuras fueron iluminadas el 24 de octubre, a las 20:00 horas, y permanecerán encendidas hasta el 31 de diciembre, visibles sin costo frente a la Parroquia del pueblo.
La oferta de la feria se completa con juegos mecánicos y zonas gastronómicas con platillos tradicionales de la Sierra Norte de Puebla, como los tlacoyos de alberjón, el mole, la trucha y la barbacoa.
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Chignahuapan, uno de los Pueblos Mágicos de Puebla
Chignahuapan se ubica en la Sierra Norte de Puebla y forma parte de los 12 Pueblos Mágicos con los que cuenta el estado. Esta distinción, otorgada a localidades con atractivos turísticos y culturales particulares, enmarca la celebración anual de la feria.
Rodeado de montañas y bosques de niebla, el municipio ofrece a los visitantes, además de la feria, la posibilidad de recorrer su centro histórico y disfrutar de sus aguas termales, atractivos que conviven con la actividad del evento durante los diez días que dura.
Cómo llegar a Chignahuapan desde la Ciudad de México
Desde la Ciudad de México, el trayecto en automóvil hacia Chignahuapan toma entre dos horas y media y tres horas, mientras que en autobús puede extenderse a unas tres horas y media, dependiendo de la ruta y las conexiones.
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Quienes viajen en auto desde la zona norte de la capital pueden tomar la autopista México-Pachuca y después incorporarse a la México-Tuxpan, en dirección a Tulancingo. Más adelante se encuentra la desviación hacia la autopista Tlaxco-El Tejocotal, desde donde también es posible continuar por la carretera libre hacia Chignahuapan-Zacatlán.
El gasto de casetas puede ir de aproximadamente 165 a poco más de 300 pesos, según los tramos de peaje elegidos. Se recomienda revisar las condiciones del tránsito antes de salir, en particular durante los fines de semana de la feria, cuando aumenta la afluencia de visitantes.
Para quienes prefieren el transporte público, existen dos puntos de salida desde la capital: la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO) y la Central del Norte. El trayecto en autobús puede tomar entre tres y tres horas y media, según los horarios, las conexiones y el tráfico.
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Reina de la feria y recorrido previo
Karen Segunda fue coronada como la Reina del Árbol y la Esfera 2026 para esta 30ª edición. Antes de la apertura, recorrió distintos puntos del municipio: la laguna al amanecer, la Basílica, el bosque de árboles de Navidad, un taller de esferas y el centro del pueblo encendido durante la noche.
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