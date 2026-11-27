El exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo fue capturado en España y tenía circular roja de Interpol, pues fue acusado de presunto abuso sexual a menor de edad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Tras tres meses, el exgobernador de Magdalena y exprecandidato presidencial Carlos Caicedo fue capturado el viernes 27 de noviembre en Lanzarote, España, por la Guardia Civil, según la información suministrada por la Fiscalía General de la Nación. Como era de esperarse, esta detención causó fuertes reacciones en el espectro político colombiano.

El procedimiento, de acuerdo con lo que informó el ente acusador, hizo efectiva una orden de captura por presuntos delitos sexuales contra una menor de edad, expedida el 9 de septiembre. La actuación, cabe destacar, se produjo a partir de una notificación roja de Interpol solicitada por la Fiscalía, con la que se buscaba al político en 196 países.

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Caicedo enfrenta una investigación por los delitos de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, acceso carnal violento y acto sexual violento. La denuncia llegó a la Fiscalía el 2 de julio, cuando el exmandatario ya se encontraba fuera de Colombia, y su captura se dio tras recibir el respaldo de su partido, Fuerza Ciudadana.

El caso se originó tras el señalamiento de una mujer que trabajaba con él y que denunció presuntas agresiones y coacciones ocurridas en 2023 contra ella y su hija; y pese a que el implicado rechazó los señalamientos y los calificó como falsos, ahora se viene el proceso para definir si será deportado al país para que comparezca ante las autoridades.

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Margarita Guerra pidió que se esclarezcan las responsabilidades

Una de las primeras en reaccionar a esta captura del también exrector de la Universidad del Magdalena fue, justamente, la gobernadora de este departamento, Margarita Guerra, que si bien hace parte del mismo movimiento político de este personaje, afirmó que la justicia debe establecer las responsabilidades individuales que correspondan.

“Seguiré limpiando el pantano, con firmeza y determinación inquebrantable. La verdad tiene su tiempo; quien haya delinquido, la justicia. Mi lealtad tiene un solo dueño: el pueblo del Magdalena. Nadie está por encima de la ley”, expresó Guerra, que se apartó de la línea del barón electoral de Fuerza Ciudadana y cacique político de la región.

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Gustavo Bolívar respaldó una respuesta rápida de la justicia

El exprecandidato presidencial del Pacto Histórico Gustavo Bolívar recordó en diálogo con Caracol Radio cómo la denuncia fue presentada por la madre de la presunta víctima y, a partir de este complejo escenario, pidió que el caso debe avanzar con rapidez y con garantías para todas las partes, debido a la gravedad de la denuncia radicada.

“Celebro que la justicia actúe rápido. No me alegro por la mala suerte o por la suerte que corran las personas, pero sí tiene que atender rápido la justicia”, afirmó el líder del progresismo, que agregó que Caicedo debe ejercer su defensa dentro del proceso judicial, pues su caso afecta, en su concepto, la imagen de los movimientos de oposición.

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“Y si él cree que es inocente, demostrarlo urgentemente, porque también es un desprestigio para todos nosotros que pertenecemos a esos partidos donde últimamente ha habido tanto escándalo. Pero la justicia es la justicia y que brille, eso es lo que pedimos urgentemente”, dijo el exfuncionario del Gobierno de Gustavo Petro.

Katherine Miranda y Jota Pe Hernández celebraron la detención en España

Entretanto, la excongresista de la Alianza Verde, Katherine Miranda, publicó un mensaje en el que se refirió a los delitos atribuidos al exgobernador y reclamó avances judiciales. Con ello reiteró sus cuestionamientos al proceder del político de 61 años, que en la contienda electoral declinó su aspiración y apoyó al hoy senador Iván Cepeda.

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“Cae Carlos Caicedo por acceso carnal violento y acto sexual violento contra menores de edad. ¡Por fin justicia! Un hombre poderoso no puede aprovecharse de la vulnerabilidad de una joven y que no pase nada. ¡Que sigan cayendo!”, remarcó Miranda, que pese a su salida del legislativo sigue teniendo voz en la escena política nacional.

Del mismo modo, el senador Jota Pe Hernández lanzó críticas contra dirigentes políticos que lo defendieron. “Ya ven cómo estos politiqueros sucios se ponen unas gafitas, posan de intelectuales”, escribió el congresista, que los acusó de llegar a la política para “aliarse con bandidos” y “hacer cualquier cantidad de porquerías” con el fin de obtener beneficios propios.

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Con este mensaje en X, el senador Jota Pe Hernández celebró la captura de Carlos Caicedo, que fue detenido en España acusado de abuso sexual a menor de edad. (@JotaPeHernandez/X)

Estas fueron otras reacciones a la captura del exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo

El dirigente del Pacto Histórico Alí Bantú calificó las denuncias como graves y planteó que las autoridades deben actuar. “Las denuncias contra Carlos Caicedo son gravísimas, son actos reprochables y que merecen el mayor escrutinio y eficacia de la justicia para establecer las responsabilidades penales a que haya lugar”, expresó el abogado.

Asimismo, la diputada del Magdalena por el Centro Democrático Ángela Cedeño se refirió a la denuncia y expresó su respaldo a la madre de la presunta víctima. “Como madre, claro que sí esperamos que él venga a Colombia y pague”, expresó la asambleísta en entrevista concedida a Caracol Radio, en relación con la necesidad de traerlo al país.

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Cedeño sostuvo que la salida del país debe ser analizada dentro de la investigación. “Para mí es una huida haberse ido del país cuando estaban precisamente estas investigaciones tan delicadas”, afirmó la política, antes de pedir que la justicia “respalde al pueblo del Magdalena” frente a este mediático caso, que causó indignación colectiva.

Por último, la alta consejera para la Paz y el Postconflicto de Santa Marta, Jennifer Del Toro, dirigió cuestionamientos a Rafael Martínez y Virna Johnson: dos de las figuras vinculadas a Fuerza Ciudadana, por no pronunciarse sobre la situación judicial de Caicedo, que en medio de este escándalo fue respaldado por esta colectividad.

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“¿Seguirán Rafael Martínez y Virna Johnson guardando silencio frente al caso de Carlos Caicedo? ¿No sienten vergüenza los que estuvieron aplaudiendo el discurso de Carlos Caicedo en el seminario de refundación de Fuerza Ciudadana?”, preguntó la joven funcionaria, que la captura no resulta inesperada para los que habían advertido el caso.

“Fuerza Ciudadana se construyó sobre prácticas misóginas, sobre el desprecio sistemático de las denuncias de las mujeres y sobre pactos de silencio que se sostuvieron a costa de las víctimas”, agregó la mujer. Ahora la situación de Caicedo dependerá de los procedimientos que adelanten las autoridades españolas y colombianas tras su captura.