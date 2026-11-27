Jhovanoty afirmó que evita tomar partido político para mantener independencia en sus imitaciones y espectáculos (@peretantico/Instagram)

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El humorista Jhovany Ramírez, conocido como Jhovanoty, aseguró que prefiere no alinearse con sectores políticos para mantener independencia en sus imitaciones y en sus espectáculos. El comediante habló sobre las críticas que recibe por sus personajes de actualidad y rechazó las versiones que lo relacionan con campañas o dirigentes.

Durante una entrevista en el espacio Sin filtro de Revista Semana, el artista sostuvo que su trabajo parte de situaciones y declaraciones que ya son públicas, sin que eso implique respaldo o rechazo hacia los protagonistas de sus parodias. Para Jhovanoty, la tarea de un comediante consiste en encontrar elementos humorísticos en la actualidad, sin convertir el escenario en una tribuna política.

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“Yo soy humorista y creo que nosotros no debemos tener orillas”, afirmó. Bajo esa premisa, explicó que tiene opiniones personales, pero considera que no deben imponerse en los contenidos que presenta frente al público.

El comediante señaló que los espectadores que compran una entrada para sus presentaciones esperan un show y no un discurso a favor o en contra de una tendencia ideológica. “La gente quiere ver un show de comedia que lo haga reír. Ya cada quien saca sus conclusiones”, expresó durante la conversación.

El comediante negó pagos de sectores políticos por sus personajes

Jhovanoty dijo que ha sido objeto de rumores sobre supuestos pagos para imitar a ciertas figuras públicas. Según contó, en distintos momentos le atribuyeron vínculos con campañas electorales y le dijeron que recibía dinero de dirigentes o sectores políticos por sus parodias.

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Entre esas versiones, mencionó que algunas personas lo ubicaron dentro de una supuesta estrategia digital del fallecido excandidato presidencial Rodolfo Hernández. También dijo que escuchó comentarios sobre pagos mensuales de hasta 40 millones de pesos por hacer imitaciones.

El humorista respondió con ironía a esas acusaciones. “Supuestamente Uribe me paga para yo burlarme de Petro y supuestamente Petro me paga para yo darle publicidad, y todo el mundo me paga y yo ni sé a quién cobrarle”, señaló.

Su postura, explicó, es evitar cualquier relación económica o pública con campañas que pueda condicionar el contenido de sus personajes. Por esa razón, aseguró que no participaría en cierres de campaña ni en actos proselitistas, incluso si recibe ofertas económicas.

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“De mi parte nunca van a escuchar, nunca me van a ver en un cierre de campaña de ningún político, jamás”, sostuvo. Para Jhovanoty, una aparición de ese tipo podría afectar la percepción del público sobre sus imitaciones y limitar la libertad para referirse a los distintos sectores.

Jhovanoty sostuvo que el humor debe cuestionar a todos los sectores

El comediante comparó su oficio con el de los caricaturistas y cuestionó que un creador de contenido político reciba dinero de una corriente específica. A su juicio, si eso ocurre, el trabajo deja de ser independiente y pasa a responder a una causa partidista.

“Si yo soy caricaturista, pero recibo plata de un sector político, inmediatamente dejo de ser caricaturista”, manifestó. También planteó que un periodista pierde credibilidad si utiliza su espacio para favorecer de manera sistemática a un sector de poder.

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En ese sentido, Jhovanoty dijo que un comediante puede tener una posición política propia, aunque debe ser capaz de hacer humor sobre los errores, declaraciones o contradicciones de cualquier dirigente. “Si usted es de derecha y hace contenido humorístico, tiene que tener la inteligencia, el criterio y el valor de, cuando la derecha haga algo para sacar contenido, que usted también haga chistes sobre ello”, indicó.

El mismo criterio, añadió, debe aplicarse a quienes simpatizan con la izquierda. Su propuesta pasa por no blindar a ninguna figura pública frente a la sátira y por tratar los temas desde la comedia, sin presentar su trabajo como propaganda.

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Las imitaciones de políticos surgieron después de otros personajes de televisión y radio

Antes de consolidarse con personajes políticos, Jhovanoty trabajó en imitaciones de figuras de televisión, radio y redes sociales. En la entrevista recordó que durante sus primeros años replicaba voces que ya habían sido popularizadas por otros humoristas.

Con el tiempo, recibió un consejo del también comediante Nelson Polanía, conocido como Polilla, que cambió su forma de abordar las imitaciones. La recomendación fue buscar personajes que no estuvieran presentes en el repertorio habitual de los imitadores.

A partir de esa idea, desarrolló interpretaciones de presentadores como Juan Diego Alvira y Edward Porras, además de figuras políticas como Claudia López, Álvaro Uribe y Gustavo Petro. En varios casos, realizó sus parodias frente a los propios personajes, una dinámica que, según relató, ayudó a que el público identificara más su trabajo.

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Jhovanoty aseguró que ningún imitador le ha pedido detener una caracterización. Por el contrario, dijo que algunos políticos le han sugerido que los incluya en sus espectáculos o contenidos, ya que consideran que una imitación puede darles visibilidad.

“Hay gente que me ofrece plata para que los imite”, afirmó. También relató que algunos le piden que no modifique sus nombres en la parodia, con el argumento de que les sirve como publicidad.

El humorista busca evitar burlas sobre la vida privada de los imitados

El comediante explicó que procura construir sus personajes a partir de la voz, los gestos, las expresiones públicas y las intervenciones de cada figura. También afirmó que evita recurrir a aspectos de la vida privada o de la orientación sexual de los imitados.

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Puso como ejemplo sus parodias de Claudia López y del exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Juan Daniel Oviedo. Jhovanoty sostuvo que ha evitado convertir la orientación sexual de ambos en el centro de los chistes.

“Yo me enfoco en que la imitación sea chistosa, en que lo que diga sea chistoso y que la gente disfrute”, dijo. A su juicio, aludir a rasgos personales de ese tipo sería una salida fácil y no responde a la exigencia que busca para su trabajo.

El artista reconoció que algunos seguidores entienden cualquier imitación como una falta de respeto. Sin embargo, sostuvo que la reacción de los propios protagonistas suele ser distinta y recordó que varios han participado en espacios donde él reproduce sus voces o gestos.

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