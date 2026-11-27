Ada Colau asegura que Milei ha hundido la economía argentina

Guardar

La gestión económica de Javier Milei se convirtió en uno de los ejes de discusión del debate presidencial español, en medio de los cruces entre los principales candidatos sobre el rumbo que debería tomar el país. La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, utilizaron el caso argentino para cuestionar las propuestas económicas de Vox y de su candidato, Santiago Abascal.

Colau, candidata del Frente Amplio, apuntó directamente contra Abascal y comparó el programa de recorte del gasto público anunciado por el partido de ultraderecha con las medidas implementadas por el mandatario argentino. Según planteó, la iniciativa de reducir el gasto en 112.000 millones de euros tendría consecuencias similares a las que, a su juicio, tuvo el ajuste impulsado por Milei en Argentina.

PUBLICIDAD

“Su portavoz, Figueredo, ha anunciado hoy un recorte del gasto público de 112.000 millones de euros, que significa 11 veces más que los recortes que hizo Rajoy, con las consecuencias nefastas que tuvieron para los servicios públicos de este país”, sostuvo la dirigente durante su intervención.

En ese sentido, vinculó la propuesta de Vox con el programa económico del Gobierno argentino y se refirió a Milei como “su gran referente argentino”. Para Colau, las consecuencias de esas políticas ya se reflejan en el desempeño de la economía local. “Justo hoy también ha salido la noticia de que la Argentina entra en recesión técnica. Ha hundido la economía. Cierre de empresas, destrucción de empleo, caída de salarios, caída del consumo”, afirmó.

PUBLICIDAD

Dos candidatos españoles cuestionaron la motosierra de Milei (AP Foto/Natacha Pisarenko)

“Eso es lo que está haciendo su amigo Milei con exactamente la misma receta que hoy el partido de Vox ha propuesto, que significaría evidentemente desmantelar los servicios públicos y las pensiones de este país”, agregó.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, también recurrió a la experiencia argentina para defender la continuidad de su política económica y cuestionar las propuestas de Abascal. Durante el debate, sostuvo que España debía evitar un cambio drástico de orientación y rechazó la posibilidad de aplicar un programa de ajuste como el que promueve Vox.

“Yo creo que el propósito es continuar con esta política económica acertada, no hacer un giro de 180 grados que significaría involucionar”, señaló Sánchez, candidato del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Luego apuntó contra el recorte del gasto anunciado por la fuerza de Abascal, al que vinculó con la reducción del Estado que impulsa el Gobierno de Milei.

PUBLICIDAD

“Lo que propone el señor Abascal y Vox es un recorte de nada más y nada menos que 112.000 millones de euros al año. Dice que es moderado, pero si eso es lo que se gasta el Estado español en el pago de las pensiones anual, o lo que se gasta todo el sistema sanitario público”, planteó.

El primer ministro español Pedro Sanchez, junto a los candidatos Alberto Nunez Feijoo, Ada Colau y Santiago Abascal. REUTERS/Juan Medina

Al igual que Colau, Sánchez utilizó el desempeño de la economía argentina como argumento para cuestionar ese modelo. “¿Cuál ha sido el resultado en Argentina de esa motosierra? La recesión económica a la que ha llevado Milei, que es el amigo de Abascal y, por supuesto, también del señor Feijóo”, dijo.

PUBLICIDAD

Sánchez planteó las elecciones como una decisión entre mantener la actual política económica o dar paso a un cambio de rumbo: “Si queremos una economía que continúe avanzando, como está haciendo la economía española, o queremos una economía que involucione de la mano de las tijeras y de la motosierra”.

La referencia a Milei también se inscribe en una serie de desencuentros entre ambos presidentes. Dos semanas antes del debate, Sánchez había respondido al mandatario argentino durante la Cumbre Iberoamericana, luego de que este lo calificara como un “impresentable dictador” durante una visita a España. En ese encuentro, el jefe del Gobierno español defendió una forma de hacer política basada en el respeto y sostuvo: “El insulto no es mi forma de entender la política”. Además, pidió privilegiar el diálogo frente a la imposición y la cooperación frente a la división.

PUBLICIDAD