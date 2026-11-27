The Mosquito Bowl: El film de Peter Berg recrea el partido disputado por marines estadounidenses en Guadalcanal durante la Nochebuena de 1944. (Kane Skennar / Netflix © 2026)

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Netflix suma tres películas que conectan la guerra, el duelo y la literatura con estrenos entre el 25 y el 27 de noviembre. La plataforma ya incorporó The Mosquito Bowl: Un partido en plena guerra y programó para este jueves El niño y Quasimodo, el alma de París, dos relatos europeos que transcurren en épocas de crisis y se apoyan en vínculos familiares o afectivos.

La oferta reúne una historia inspirada en la Segunda Guerra Mundial, un drama español basado en una tragedia ocurrida en el País Vasco y una ficción francesa previa al universo literario de Victor Hugo. Los tres títulos proponen contextos históricos reconocibles, aunque ponen el foco en personajes enfrentados a pérdidas, persecuciones o decisiones que alteran sus vidas.

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The Mosquito Bowl lleva un partido de fútbol americano al frente del Pacífico

Dirigida por Peter Berg, The Mosquito Bowl: Un partido en plena guerra sigue a cuatro figuras del fútbol americano universitario que ingresan al Cuerpo de Infantería de Marina de Estados Unidos tras el ataque a Pearl Harbor. Nicholas Galitzine, Bill Skarsgård, Ray Nicholson y Tom Francis interpretan a jóvenes que cambian los estadios por el entrenamiento militar y el destino de combate.

La película adapta el libro The Mosquito Bowl: A Game of Life and Death in World War II, de Buzz Bissinger, y recupera un hecho ocurrido en Guadalcanal. En la Nochebuena de 1944, marines estadounidenses disputaron un encuentro de exhibición antes de ser enviados a Okinawa, una de las batallas más costosas de la campaña del Pacífico.

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El juego se celebró en un campo improvisado de coral y tierra, en una pausa dentro de la rutina de una base militar. Berg, conocido por Friday Night Lights y El sobreviviente, utiliza ese episodio para mostrar la relación entre atletas que habían sido adversarios en el ámbito universitario y la experiencia compartida de la guerra. El estreno en Netflix fue el 25 de noviembre.

El niño sitúa el duelo de una familia en el País Vasco de 1980

Con Belén Cuesta y Karra Elejalde como protagonistas, El niño parte de la muerte de Nuco durante una explosión de gas en una localidad de Vizcaya. La película, dirigida y escrita por Mariano Barroso, sigue a Mariaje, la madre del niño, y a Nicasio, su abuelo, dos familiares que procesan de manera diferente una pérdida que trastorna a su entorno.

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Belén Cuesta interpreta a Mariaje, una madre marcada por la pérdida de su hijo. (Netflix)

La producción adapta la novela homónima de Fernando Aramburu y toma como referencia una tragedia real ocurrida en octubre de 1980. Sin embargo, el argumento no reconstruye el accidente de forma documental. Su atención se concentra en lo que ocurre después: los silencios familiares, la memoria del menor y las dificultades para recuperar la vida cotidiana.

El reparto se completa con Pep Ambròs, Raquel Ferri, Joan Solé, Alex Infantes y Leyre Berrocal. Cuesta vuelve a un registro dramático después de trabajos como La trinchera infinita, mientras que Elejalde encarna a un abuelo que se resiste a aceptar la ausencia. El niño estará disponible en Netflix el 27 de noviembre.

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Quasimodo imagina un París amenazado por el cólera y la revolución

También el 27 de noviembre llegará Quasimodo, el alma de París, una producción francesa encabezada por Vincent Cassel. La película presenta a un cantero jorobado que huye de la policía en el París de 1830, en medio de una epidemia de cólera y de la tensión que desembocaría en la Revolución de Julio.

La historia se inspira en la teoría de que Victor Hugo conoció a un cantero jorobado. (Netflix)

El director Jean-François Richet no adapta de forma directa Nuestra Señora de París, publicada por Victor Hugo en 1831. La historia imagina, en cambio, al hombre que pudo haber servido de inspiración para el personaje de Quasimodo. La premisa toma elementos de una teoría difundida en 2010 por el archivero británico Adrian Glew, quien halló referencias a un tallador de piedra con una deformidad física en el París de aquel período.

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En esta versión, el protagonista queda expuesto a la sospecha y a los experimentos médicos por su supuesta inmunidad frente al cólera. A la vez, se vincula con una bailarina y debe decidir si protege su fuga o interviene para salvarla. Karim Leklou, Daphné Patakia y Benjamin Voisin integran el elenco de una historia que combina persecución, crisis sanitaria y conflicto político.

Con estos estrenos, Netflix reúne una mirada bélica situada en el Pacífico, un drama de memoria familiar ambientado en España y una recreación histórica que antecede a una de las figuras más conocidas de la literatura francesa.