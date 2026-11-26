Informes de la Secretaría de Movilidad en las calles de la ciudad (Secretaría de Movilidad)

Siga minuto a minuto la movilidad en Bogotá durante la jornada del jueves 26 de noviembre, con reportes ante posibles siniestros, bloqueos, manifestaciones, cambios en TransMilenio y cierres viales.

La cobertura permite a quienes se desplazan por la capital colombiana anticipar sus recorridos y ajustar sus planes frente a las novedades registradas durante la jornada.

La Secretaría de Movilidad informó además una novedad en la intersección de la avenida Centenario con carrera 68 B, en la localidad de Fontibón.

Las unidades de la entidad atendían el caso, mientras el equipo técnico de semaforización se desplazaba para trabajar en el restablecimiento del servicio.Alto flujo vehicular.