Siga minuto a minuto la movilidad en Bogotá durante la jornada del jueves 26 de noviembre, con reportes ante posibles siniestros, bloqueos, manifestaciones, cambios en TransMilenio y cierres viales.
La cobertura permite a quienes se desplazan por la capital colombiana anticipar sus recorridos y ajustar sus planes frente a las novedades registradas durante la jornada.
La Secretaría de Movilidad informó además una novedad en la intersección de la avenida Centenario con carrera 68 B, en la localidad de Fontibón.
Las unidades de la entidad atendían el caso, mientras el equipo técnico de semaforización se desplazaba para trabajar en el restablecimiento del servicio.Alto flujo vehicular.
Últimas actualizaciones
Alto flujo vehicular
La jornada también registró congestión vehicular sobre la avenida NQS con calle 57 A, hacia el norte, en la localidad de Teusaquillo. Las autoridades enviaron personal al punto para establecer el origen de la afectación y facilitar la circulación.
El primer informe de movilidad indicó que los principales corredores de Bogotá presentaban alto aforo vehicular. La recomendación para los conductores fue conducir con precaución y planificar los trayectos mediante aplicaciones de información en tiempo real.
La entidad reportó en su primer informe un choque con una persona lesionada en la avenida Boyacá con calle 37 D sur, en sentido norte-sur, en la localidad de Kennedy.
Las unidades de atención se dirigieron al lugar para verificar las causas del siniestro, atender la situación y agilizar el tránsito en el corredor.
La Secretaría de Movilidad informó que a las 7:51 a. m. que en la localidad de Fontibón, por la avenida El Dorado (calle 26), “tránsito lento y Alto Flujo Vehicular, desde la carrera 103 hasta carrera 68 al Oriente”.