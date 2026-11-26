El presidente Luiz Inácio Lula da Silva evalúa la designación del banquero Luiz Carlos Trabuco como ministro de Hacienda. (REUTERS/Amanda Perobelli/File Photo)

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La bolsa de San Pablo se disparó este jueves y marcó su mayor avance en más de un mes, impulsada por la expectativa de que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva designe al banquero Luiz Carlos Trabuco como ministro de Hacienda. El optimismo de los inversores también se alimentó de un dato de inflación que mostró desaceleración en noviembre.

El Ibovespa, índice de referencia del principal mercado bursátil latinoamericano, cerró la jornada con un alza de 6,07% y llegó a los 176.799 puntos, con lo que encadenó su segunda suba de la semana. Otra medición preliminar del mismo índice ubicó el avance en 6,01%, hasta los 176.707,23 puntos, y señaló que con ese resultado el indicador acumula una ganancia de 5,23% en noviembre, luego de haber estado en terreno negativo hasta la rueda previa.

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La posibilidad de que Trabuco llegue a Hacienda explica buena parte del rally bursátil. El presidente del Consejo Administrativo de Bradesco se reunió el martes con Lula, un encuentro que los operadores del mercado interpretaron como una señal concreta de su eventual nombramiento.

Según indicaron personas con conocimiento del asunto, Lula está decidido a anunciar a Trabuco Cappi como ministro de Hacienda para su cuarto mandato. La elección de uno de los banqueros más reconocidos de Brasil busca restaurar la confianza de los inversores en las cuentas del país y supone, para el mandatario, dar un rol protagónico a una figura afín al mercado en el armado de su equipo económico.

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El índice Ibovespa de la bolsa de San Pablo subió 6,07% y alcanzó los 176.799 puntos. (REUTERS/Alexandre Meneghini)

La expectativa de un gabinete más comprometido con la disciplina fiscal y el control del gasto público sostuvo el ánimo de los operadores durante toda la rueda. Aunque nada se definió de manera oficial, medios locales señalaron que, de no ser Trabuco el elegido, el Gobierno evalúa a otro candidato de perfil similar, una alternativa que el mercado también recibiría con buenos ojos por la credibilidad que aportaría a la política económica del país.

Inflación en baja y real fortalecido

A la expectativa política se sumó un dato económico concreto: el Gobierno brasileño divulgó que la inflación de noviembre se desaceleró, con un alza de 0,22% frente al 0,34% registrado en octubre. La combinación de ambas noticias, la posible llegada de Trabuco a Hacienda y la moderación de los precios, también repercutió en el mercado cambiario.

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Los inversores prevén mayor disciplina fiscal y control del gasto con la llegada de un equipo económico afín al mercado. (REUTERS/Alexandre Meneghini)

El real fue la segunda moneda que más se valorizó frente al dólar estadounidense entre las 31 divisas más negociadas de la jornada. La moneda brasileña se apreció 1,25% y cerró cotizada a 5,743 reales para la compra y 5,744 reales para la venta en el tipo de cambio comercial del país.

Las acciones que lideraron las ganancias

Las acciones preferenciales de Bradesco fueron las más negociadas del día y se apreciaron 9,02%, en sintonía con las expectativas en torno a su presidente. Sin embargo, las mayores ganancias de la jornada quedaron en manos de otras compañías: los papeles de la constructora MRV subieron 14,9% y los de la empresa de alquiler de vehículos Localiza avanzaron 14,8%.

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En la vereda opuesta se ubicaron los títulos preferenciales de la petroquímica Braskem, que por segundo día consecutivo encabezaron las pérdidas tras depreciarse 4,46%. Los ordinarios de la papelera Suzano también cerraron en baja, con una caída de 0,63%.

El volumen negociado este jueves en la bolsa paulista alcanzó los 35.652 millones de reales, equivalentes a unos 6.211 millones de dólares, en más de 5,2 millones de operaciones financieras.