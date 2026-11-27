(REUTERS/Eloisa Sanchez)

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Cruz Azul dio un paso importante rumbo a las Semifinales del Apertura 2026 después de vencer con una amplia diferencia al León en el partido de ida de los Cuartos de Final. Sin embargo, el resultado no cambió la postura de Joel Huiqui, quien pidió mantener la concentración y trabajar en los aspectos que todavía puede mejorar el equipo antes de disputar el encuentro definitivo.

Al término del compromiso, el entrenador de La Máquina consideró que sus jugadores estuvieron cerca de cumplir con lo planeado durante la semana, aunque evitó calificar la actuación como perfecta. También destacó la calidad de su plantel y la madurez que ha adquirido a lo largo de la temporada.

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“Fue un partido no perfecto, pero nos acercamos a lo que pensamos. A lo que yo visualizo en la semana. De acuerdo a lo que representa el rival. Como defender y atacar al rival. Viendo los goles, se hacen por la calidad del jugador. Es una ventaja tener un equipo tan completo. Reconocer el esfuerzo de los jugadores y es la gran ventaja que tiene el equipo, fortaleza interna y que han madurado”, explicó Huiqui en conferencia de prensa.

Joel Huiqui pide concentración a Cruz Azul pese a la ventaja sobre León

(REUTERS/Luis Cortes)

Aunque La Máquina consiguió una diferencia de cuatro goles en el primer encuentro, Huiqui dejó claro que el marcador no garantiza su clasificación. Por ello, señaló que el cuerpo técnico revisará lo ocurrido en la ida para preparar el siguiente compromiso y corregir los aspectos que considere necesarios.

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El entrenador también reconoció que León cuenta con futbolistas de calidad, por lo que Cruz Azul tendrá que mantener la intensidad y evitar confiarse antes de cerrar la eliminatoria en casa.

“Obviamente hay una ventaja de cuatro goles, pero no marca el destino. Analizar lo que se hizo bien, edificar el plan de partido en base a eso. Si corregimos cosas podremos avanzar. León tiene grandes jugadores y el equipo se mostró con madurez diferente. Ajustando cosas desde atrás y está para más. Con buena intensidad. La gran ventaja es que tenemos jugadores en todas las posiciones. Esperemos que el fin de semana cerremos bien en casa”, señaló.

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El objetivo de los celestes será confirmar su boleto a las Semifinales y mantener el camino hacia el bicampeonato de la Liga MX.

Javier Gandolfi analizará los cambios de León para la vuelta

(REUTERS/Luis Cortes)

Del lado esmeralda, el panorama es complicado después de la derrota en el primer partido. El entrenador Javier Gandolfi adelantó que revisará el desempeño de su equipo y sostendrá conversaciones con sus futbolistas para determinar quiénes podrán participar en el compromiso de vuelta.

El estratega explicó que durante el encuentro tuvo que realizar algunas modificaciones y que todavía necesita evaluar las condiciones de su plantilla antes de definir su alineación.

“A partir de hoy voy a analizar el partido y ver bien con qué elementos puedo contar. Tuve que hacer ciertos cambios. A medida que pasen el día tendré conversaciones con los jugadores para ver con quién puedo iniciar”, comentó.

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¿Cuándo juegan Cruz Azul vs León la vuelta de los Cuartos de Final?

El segundo partido de la serie entre Cruz Azul y León se disputará el domingo 29 de noviembre, a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Banorte, en la Ciudad de México.