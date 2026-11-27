Elementos de seguridad resguardaron el cruce de las calles Agustín Melgar y Revolución, en la colonia Benito Juárez de Mazatlán, tras el ataque armado en una cerrajería que dejó cuatro hombres sin vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cuatro hombres murieron la noche del jueves 26 de noviembre tras un ataque armado perpetrado al interior de una cerrajería en la colonia Benito Juárez, en Mazatlán, Sinaloa. La agresión representó el tercer episodio violento registrado durante la tarde-noche en el puerto y elevó a siete el número de personas asesinadas a lo largo de una sola jornada, de acuerdo con reportes de medios locales.

Los hechos ocurrieron en un establecimiento dedicado al servicio de cerrajería ubicado en el cruce de las calles Agustín Melgar y Revolución. Según las versiones difundidas por la prensa sinaloense, las cuatro víctimas se encontraban reunidas dentro del local cuando sujetos armados arribaron de manera repentina al sitio y abrieron fuego en repetidas ocasiones en su contra, sin darles oportunidad de resguardarse.

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Tras las detonaciones, dos de los hombres quedaron tendidos sin vida sobre el piso del negocio. Los otros dos ocupantes sufrieron heridas de gravedad por proyectil de arma de fuego y fueron auxiliados en el lugar por paramédicos, quienes lograron estabilizarlos momentáneamente para trasladarlos de urgencia en ambulancias hacia un hospital de la localidad. Sin embargo, minutos después de su ingreso se confirmó que ambos lesionados también perdieron la vida mientras recibían atención médica, con lo que el saldo del atentado ascendió a cuatro víctimas mortales.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de los cuatro fallecidos ni han reportado personas detenidas en relación con la agresión. El ataque provocó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad en la colonia Benito Juárez, una zona de intensa actividad comercial y habitacional en el puerto.

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Una jornada marcada por múltiples ataques en el puerto

El atentado en la cerrajería coronó un jueves particularmente violento en Mazatlán, caracterizado por agresiones armadas en distintos sectores de la ciudad pese al despliegue de fuerzas militares y de seguridad reportado por la prensa local.

Los hechos ocuerrieron en una cerrajería ubicada en Mazatlán. (Google Maps)

Horas antes de la masacre en la colonia Benito Juárez, un hombre en situación de calle fue asesinado a balazos en el estacionamiento de una tienda ubicada sobre la avenida Sábalo Cerritos, según informó el diario Noroeste. La zona, cercana a desarrollos turísticos y vialidades de alto tránsito, quedó bajo resguardo tras el homicidio.

En otro episodio ocurrido durante la tarde, sujetos armados mataron a un hombre afuera de una vivienda situada en la calle Oasis, casi esquina con la avenida Prados, en el fraccionamiento Prados del Sol, de acuerdo con información publicada por Luz Noticias. Más tarde, alrededor de las 21:20 horas, el conductor de una camioneta fue atacado a tiros y perdió la vida en el fraccionamiento Chulavista, sumándose a la cadena de crímenes que saturó a los cuerpos de emergencia y a las instancias ministeriales durante el jueves.

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Dos días consecutivos bajo fuego en Mazatlán

La escalada de violencia del 26 de noviembre ocurrió apenas un día después de que otro hecho de alto impacto sacudiera al municipio. La noche del miércoles 25 de noviembre, dos mujeres fueron asesinadas y un hombre resultó herido durante un ataque armado en el fraccionamiento Los Acantos.

Ese episodio fue contabilizado por medios locales dentro de una jornada estatal que cerró con seis homicidios dolosos en Sinaloa, incluidos dos feminicidios registrados en Mazatlán. Con el saldo del jueves, el puerto acumuló al menos nueve asesinatos en menos de 48 horas, reflejando una presión constante sobre distintos sectores urbanos.

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Noviembre de repunte violento: de colonias populares a la Zona Dorada

Los ataques de esta semana no son hechos aislados, sino parte de una racha de violencia armada que ha golpeado a Mazatlán a lo largo de noviembre de 2026 y que ha alcanzado tanto a comunidades periféricas como a corredores turísticos.

El atentado ocurrió en una jornada que cerró con siete asesinatos en distintos puntos del puerto sinaloense, pese al despliegue de fuerzas militares y policiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El antecedente más crítico del mes se registró el fin de semana del 14 y 15 de noviembre, cuando el municipio sumó siete homicidios y al menos nueve personas heridas en un total de 11 ataques armados perpetrados en apenas 24 horas. Según reportes, aquellas agresiones se extendieron desde comunidades rurales y colonias habitacionales hasta la Zona Dorada, uno de los principales polos turísticos y comerciales del puerto.

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La violencia continuó sin pausa al día siguiente. El lunes 16 de noviembre se registraron otros tres ataques armados en distintos puntos de Mazatlán que dejaron un saldo de dos hombres sin vida y tres personas lesionadas. Con el cierre de noviembre marcado nuevamente por ataques múltiples y ejecuciones en comercios locales, el sur de Sinaloa mantiene un escenario de alta vulnerabilidad y persistente crisis de seguridad.