“Mi burrito sabanero” cuenta una historia que emociona y conecta a todos los miembros de la familia en estas fiestas navideñas - crédito Mundo Canticuentos/YouTube

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Cada Navidad, Mi burrito sabanero reaparece en casas, comercios, escuelas y reuniones familiares con una melodía que atraviesa generaciones. La canción suma versiones en inglés, bachata y reggaetón, y Billboard la incluyó entre las 100 mejores canciones navideñas de todos los tiempos.

No necesita grandes orquestas ni una voz adulta para instalarse en diciembre. Su ritmo breve y su estribillo reconocible bastan para que, año tras año, vuelva a ocupar un lugar en el repertorio navideño de América Latina.

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Hay canciones que llegan con el invierno y otras que parecen anticiparlo. Esta pertenece al segundo grupo: aparece antes de que se armen los árboles, antes de las cenas y antes de los brindis. Basta escuchar sus primeros compases para que diciembre entre por la puerta.

El fenómeno excede su versión original. La melodía circuló en distintos idiomas y géneros, una señal de la capacidad que tuvo para salir de su lugar de nacimiento y ocupar espacios muy distintos en el continente.

Dos asnos comen del suelo en un camino rural rodeado de vegetación baja y construcciones de piedra seca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una canción navideña nacida lejos de México

Aunque suele sonar con fuerza en México y otros países de la región, Mi Burrito Sabanero no nació allí. La canción es venezolana y fue escrita en 1972 por el compositor y productor Hugo César Blanco Manzo.

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El título remite a La Gran Sabana, una región natural y cultural de Venezuela que hoy forma parte de un parque nacional. Ese paisaje, asociado a grandes extensiones del sur venezolano, quedó incorporado en el nombre de una canción que más tarde cruzó fronteras.

La historia de su difusión no fue lineal. La primera grabación estuvo a cargo de Simón Narciso Díaz Márquez, conocido como Tío Simón, una de las figuras de la música venezolana.

Una familia camina con su perro por el sendero iluminado de Navidad en Jardines de México, junto a puestos de manualidades y la caseta de Santa Claus. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa primera interpretación no fue la que fijó la canción en la memoria popular de millones de personas. El tema encontró otra voz, otro arreglo y una nueva vida poco después.

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La voz de un niño convirtió la canción en tradición

La versión que se impuso en el imaginario navideño fue grabada por el grupo infantil venezolano La Rondallita, bajo la dirección del arreglista Raúl Cabrera.

La voz principal pertenecía a Ricardo Cuenci, que tenía apenas ocho años cuando registró la canción. La elección de una voz infantil ayudó a definir el tono con el que el villancico llegó al público: cercano, simple y ligado a la mirada de un niño.

Cuenci quedó asociado para siempre a una grabación que se escucha cada diciembre. El nombre del cantante, sin embargo, permaneció durante años mucho menos presente que el de la canción que interpretó.

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El artista relató que no recibió reconocimiento económico, pagos ni regalías por el éxito del tema. El medio señaló que, ante sus dificultades económicas, un conductor de televisión abrió una campaña en GoFundMe para reunir dinero y entregárselo.

La distancia entre la fama de una canción y la vida de quien la cantó de niño también forma parte de esta historia. Mientras el villancico se repite en listas de reproducción y celebraciones familiares, Cuenci carga con un vínculo que lo convirtió en una voz reconocible, aunque no necesariamente protegida por la industria.

Dos burros corren por una vía pública tras escapar junto a decenas de ejemplares de un camal en el distrito de Chaclacayo. (Captura video: Latina Noticias) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Del folclore venezolano a las listas navideñas

Con el paso de los años, Mi Burrito Sabanero dejó de pertenecer únicamente a un disco o a una temporada determinada. Su circulación se extendió por América Latina y llegó a tener una adaptación en inglés titulada “My Little Donkey”.

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También aparecieron versiones en géneros alejados del formato infantil original, como la bachata y el reggaetón. Esas reinterpretaciones modificaron el ritmo, pero conservaron una melodía que ya forma parte de la memoria navideña de varias generaciones.

El villancico no necesita presentación para quienes crecieron con él. Aun así, detrás de esa voz infantil y de un coro que suele volver cada fin de año hay un compositor venezolano, una agrupación infantil y un cantante de ocho años que quedó unido a una de las canciones más repetidas de diciembre.