Así ingresaron los hombres armados al Éxito de Cartagena durante el secuestro del 24 de noviembre (captura de video Noticias Caracol)

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Imágenes de varios momentos del secuestro de decenas de personas en un almacén Éxito de Cartagena, ocurrido el 24 de noviembre de 2026, muestran desde el ingreso de los hombres armados al establecimiento hasta la operación de rescate ejecutada por comandos de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares. El material fue obtenido por Noticias Caracol.

Una de las grabaciones registra los instantes previos al final de la toma de rehenes. En las imágenes se observa a un hombre vestido de negro que mantiene encañonado a un empleado del supermercado. Según el relato difundido por el medio de comunicación, integrantes del Comando de Operaciones Especiales y Antiterrorismo (Copes) le exigieron durante varios minutos que liberara a la víctima y le indicaron que respetarían su vida.

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El secuestrador no habría accedido a soltar al trabajador y, de acuerdo con la versión presentada en el video, un comando del Copes disparó contra él ante el riesgo para el rehén. El empleado fue rescatado sin heridas. Cuando el hombre cayó al suelo, su arma se accionó y una bala impactó la mano de uno de los policías que participaba en el operativo.

Imágenes de varios momentos del secuestro de decenas de personas en un almacén Éxito de Cartagena, ocurrido el 24 de noviembre de 2026, muestran desde el ingreso de los hombres armados al establecimiento hasta la operación de rescate ejecutada por comandos de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares (Captura video Noticias Caracol)

Otro fragmento corresponde a cámaras de seguridad del almacén. El reloj marca las 8:23 a. m., cuando varios encapuchados vestidos de negro ingresan armados, ordenan a empleados y clientes arrodillarse y toman el control de distintos sectores del establecimiento. Las imágenes también muestran a uno de los hombres que deja una maleta en el piso, saca una bolsa y da instrucciones a un trabajador mientras lo apunta con un arma.

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Durante el secuestro, varios operarios del área de productos cárnicos se refugiaron en una cava de refrigeración. Uno de ellos relató que permanecieron allí entre las 8:00 a. m. y las 2:30 p. m., a una temperatura aproximada de dos a tres grados centígrados, hasta que decidieron salir por las condiciones de frío.

El video incluye además imágenes tomadas con un dron desde el exterior del centro comercial. Allí se observa la llegada de los comandos del Copes al comedor central del Éxito, donde iniciaron la identificación y separación de las víctimas, así como la búsqueda de los responsables. Según Noticias Caracol, más de 70 personas fueron rescatadas sanas y salvas.

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Imagen del presunto secuestrador abatido en la toma de rehenes en Cartagena dentro de un almacén de la cadena Exito (@denunciactg_/X)

El secuestro ocurrió el 24 de noviembre de 2026 en un almacén Éxito de Cartagena. De acuerdo con imágenes de cámaras de seguridad, un grupo de hombres encapuchados y vestidos de negro ingresó al establecimiento pasadas las 8:00 a. m.

Los atacantes portaban armas de fuego y, tras entrar al almacén, ordenaron a clientes y empleados que se arrodillaran y levantaran las manos. Las grabaciones muestran que los hombres tomaron posiciones en distintos puntos del lugar, entre ellos la entrada principal.

La emergencia se extendió por más de 16 horas y requirió la intervención de comandos del Comando de Operaciones Especiales y Antiterrorismo (COPES) de la Policía Nacional, con apoyo de las Fuerzas Militares. Videos grabados desde un dron muestran el ingreso de los uniformados al comedor central del almacén, donde iniciaron la búsqueda de los responsables y el proceso para identificar y separar a las víctimas.

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Fiscalía entregó detalles sobre el secuestro en el Éxito de Cartagena

Juan Camilo Torres Manco, de 33 años, y Jhon Albeiro Mejía Blandón, de 44, son los dos hombres que la Policía reportó como capturados por el secuestro en el almacén Éxito (AFP)

La Fiscalía General de la Nación presentó durante una audiencia los detalles del secuestro ocurrido el 24 de noviembre de 2026 en el almacén Éxito de La Castellana, en Cartagena. Juan Camilo Torres Manco y Jhon Albeiro Mejía Blandón fueron imputados por secuestro extorsivo agravado, aunque no aceptaron los cargos. “La Fiscalía General de la Nación legalizó la captura e imputó cargos” contra ambos hombres.

Según los testimonios expuestos, los implicados se quitaron los uniformes, consumieron licor con los rehenes y se quedaron dormidos. Los secuestradores exigieron $7.000 millones, dos camionetas blindadas y una ruta de escape hacia Barranquilla. También afirmaron que tenían explosivos y obligaron a algunos retenidos a beber y a llamarlos “jefes”. “El plan había sido preparado durante cinco años”, declaró uno de los testigos.

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El relato incluyó una posible participación de personas de alto rango y policías ubicados fuera del establecimiento. Durante el operativo, 11 personas fueron liberadas mediante la mediación y otras 76 quedaron a salvo tras la intervención de las autoridades, que terminó con la neutralización de uno de los responsables. La audiencia va a continuar el 30 de noviembre de 2026.