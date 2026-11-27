La historia de Gemma Pinto y Marc Márquez. (Instagram)

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Este viernes 27 de noviembre, Marc Márquez ha anunciado su retirada definitiva de MotoGP a los 33 años, cerrando una trayectoria irrepetible apenas unos días después de proclamarse campeón del mundo por décima vez, la octava en la categoría reina, tras cruzar octavo en el Gran Premio de Portugal. En una despedida cargada de emoción en la que ha estado rodeado por su círculo más íntimo, ha cobrado especial protagonismo Gemma Pinto, la influencer catalana de 29 años que comparte su vida desde 2023 y que se ha consolidado como su gran pilar dentro y fuera de los circuitos en el tramo final de su carrera deportiva.

El propio piloto de Ducati ha dejado constancia en numerosas ocasiones del papel determinante que su pareja ha tenido para alcanzar su plenitud personal y profesional. “Es mi gran apoyo, nos encontramos mutuamente y los dos nos compenetramos muy bien, que es lo mejor de una pareja”, afirmó Márquez durante los Premios AS del Deporte de 2025. Ese respaldo mutuo volvió a quedar reflejado el pasado lunes, cuando Pinto celebró en su perfil de Instagram la gesta que sitúa al de Cervera como el tercer piloto de la historia con más títulos mundiales, con una dedicatoria tan breve como significativa: “Lo soñamos y lo hiciste”.

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La historia de amor entre ambos comenzó en la primavera de 2023, coincidiendo precisamente con uno de los mayores puntos de inflexión en la trayectoria del catalán, el año en que puso fin a su etapa en Honda. Desde entonces, Gemma no solo le ha acompañado en su posterior paso por Gresini y en sus dos exitosas temporadas en Ducati, sino que se ha convertido en una presencia habitual en el paddock, celebrando junto a él triunfos inolvidables como el título logrado en Motegi en 2025 o su reciente coronación en Portimão.

Así es Gemma Pinto

El apoyo de Gemma Pinto. (Europa Press)

Nacida en Barcelona hace 29 años, Gemma Pinto se graduó en Publicidad, Relaciones Públicas y Marketing por la Universitat Ramon Llull y trabajó durante cuatro años en una agencia de publicidad antes de dar el salto definitivo al mundo digital. Su popularidad comenzó a despuntar de manera inesperada a raíz de una fotografía publicada junto a su amiga universitaria Laura Escanes, lo que disparó su comunidad en Instagram hasta superar actualmente los 483.000 seguidores. Con una estética mediterránea y natural, ha trabajado como imagen de firmas como Springfield, Biotherm o Kream y ha colaborado con marcas internacionales de prestigio como Louis Vuitton, Paco Rabanne o Pandora.

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Gemma Pinto no tiene palabras para describir lo que acaba de vivir ✨#JapaneseGP 🇯🇵 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/n4TQ3RqLEk — DAZN España (@DAZN_ES) September 28, 2025

Los primeros pasos de su noviazgo con Marc Márquez se desarrollaron en la más estricta intimidad, hasta que en mayo de 2023 salieron a la luz sus primeras imágenes juntos durante una escapada a Marrakech. Meses después oficializaron su relación posando por primera vez en la Madrid Fashion Week, dando inicio a una etapa marcada por la complicidad y el apoyo incondicional en las citas profesionales más relevantes de ambos.

Las esperadas vacaciones tras el décimo título

Desde hace unos años, la pareja comparte residencia en una exclusiva vivienda situada en la urbanización madrileña de La Finca, en Pozuelo de Alarcón. Cuando se mudaron juntos, Gemma tuvo el gesto de ofrecerse a compartir los gastos del hogar, aunque finalmente es el propio Marc quien asume el mantenimiento de la casa. Allí han formado una pequeña familia junto a sus mascotas y, aunque ambos han bromeado en varias ocasiones sobre unos hipotéticos planes de boda, hasta ahora su prioridad absoluta había sido la exigente agenda del Mundial.

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Marc Márquez y Gemma Pinto en su casa en La Finca, Madrid (INSTAGRAM).

De hecho, el propio Márquez había aplazado cualquier planificación de descanso hasta asegurarse matemáticamente el campeonato. Así lo reveló la propia Gemma entre risas ante los micrófonos de DAZN durante las celebraciones del título en Portugal, avanzando el nuevo horizonte que se abre ahora para ambos tras confirmarse su adiós a la competición: “Marc me dijo que hasta que no pasara lo que tenía que pasar, no se podía hablar de vacaciones. A partir de ahora ya podremos empezar a hablar, a ver si se puede hacer algo”.