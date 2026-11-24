Monterrey vs América (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Liguilla del Apertura 2026 comienza para Monterrey y América con un enfrentamiento que promete emociones en los cuartos de final.

Los Rayados recibirán a las Águilas este miércoles 25 de noviembre en el Gigante de Acero, donde buscarán aprovechar su condición de local para tomar ventaja en la eliminatoria.

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El conjunto regiomontano terminó la fase regular en el sexto lugar con 27 puntos, mientras que el equipo azulcrema consiguió la tercera posición con 30 unidades. Esta diferencia le da al América la ventaja deportiva en caso de empate en el marcador global, por lo que Monterrey tendrá el reto de conseguir un resultado favorable en casa antes de visitar la Ciudad de México.

La serie se definirá el sábado 28 de noviembre, cuando ambos equipos disputen el partido de vuelta de los cuartos de final.

¿Cuándo y a qué hora juega Monterrey vs América la ida de cuartos de final?

(X/ @Rayados)

El primer enfrentamiento entre Rayados y Águilas se llevará a cabo este miércoles 25 de noviembre de 2026, a las 21:10 horas, tiempo del centro de México.

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El escenario será el Gigante de Acero, ubicado en Monterrey, Nuevo León, donde se disputarán los primeros 90 minutos de la eliminatoria.

¿Dónde ver Monterrey vs América EN VIVO en México?

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Los aficionados podrán seguir el partido de ida de los cuartos de final del Apertura 2026 por televisión abierta a través de Canal 5. También estará disponible en televisión de paga mediante TUDN y por streaming en ViX.

Las Águilas buscarán aprovechar su mejor posición en la tabla para acercarse a las semifinales, mientras que Rayados intentará hacer valer su localía y llegar con ventaja al encuentro definitivo.