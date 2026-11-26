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La crisis climática representa uno de los principales desafíos ambientales de la actualidad. El incremento de la temperatura promedio del planeta, la pérdida de calidad de los suelos y el deterioro de los ecosistemas obligan a acelerar las acciones para reducir la huella ambiental y transformar los procesos productivos, advirtieron especialistas en medio ambiente.

De acuerdo con los datos citados por Rogelio González Valverde, gerente de Medio Ambiente de Grupo Calidra, la temperatura global ha aumentado hasta 1.43 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales, mientras que cada año se degradan más de 100 millones de hectáreas de suelo en el mundo.

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El deterioro ambiental amenaza la seguridad alimentaria, la biodiversidad, el acceso al agua y el bienestar de millones de personas, por lo que la transformación industrial y la adopción de prácticas sostenibles se han convertido en prioridades para enfrentar los efectos del cambio climático.

La degradación de los suelos amenaza la seguridad alimentaria

La pérdida de calidad de los suelos constituye uno de los riesgos ambientales que requiere atención urgente. Según las cifras mencionadas por el especialista, más de mil 300 millones de personas en el mundo enfrentan las consecuencias relacionadas con la degradación de la tierra.

El problema no se limita a la disminución de la productividad agrícola. El deterioro de los ecosistemas también compromete la biodiversidad, la disponibilidad de recursos hídricos y las condiciones necesarias para garantizar el bienestar de las comunidades.

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Además, las proyecciones citadas advierten que, si continúan las tendencias actuales, hasta 90% de las tierras emergidas podrían deteriorarse hacia 2050, un escenario que tendría consecuencias importantes para la producción de alimentos y la conservación de los recursos naturales.

Frente a este panorama, la restauración de ecosistemas, el manejo responsable de los recursos y la recuperación de terrenos degradados forman parte de las medidas necesarias para reducir los impactos ambientales.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible avanzan lentamente

A menos de cinco años de la fecha establecida para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, el avance global continúa siendo insuficiente, de acuerdo con el diagnóstico referido por González Valverde.

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El especialista consideró que este escenario representa un llamado para que los sectores productivos aceleren sus procesos de transformación y fortalezcan las medidas encaminadas a disminuir sus emisiones contaminantes.

La descarbonización industrial, el desarrollo de tecnologías más limpias, la incorporación de energías renovables y la economía circular son algunas de las estrategias que pueden contribuir a reducir la presión sobre el medio ambiente.

En ese sentido, advirtió que la competitividad y la productividad de las empresas no pueden desligarse de la responsabilidad ambiental, especialmente ante los efectos cada vez más visibles de la crisis climática.

La industria busca reducir su huella de carbono

La producción industrial también enfrenta el reto de disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero sin comprometer la continuidad de sus operaciones.

Grupo Calidra informó que trabaja en la descarbonización de sus procesos, el aprovechamiento de energías renovables y la implementación de estrategias de economía circular con el objetivo de reducir la intensidad de carbono de su producción.

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La empresa, dedicada a la fabricación de cal, señaló que desde 2025 desarrolló una estrategia de descarbonización alineada con los objetivos del Acuerdo de París, mientras que su compromiso corporativo contempla alcanzar la neutralidad de carbono hacia 2050.

Entre sus acciones también se encuentran los sistemas de captación y recuperación de agua de lluvia, como parte de las medidas para promover una gestión responsable de los recursos naturales.

De acuerdo con los datos proporcionados por la compañía, durante 2025 logró reducir 2% su intensidad de carbono respecto a 2023, equivalente a una disminución de 10 kilogramos de dióxido de carbono equivalente (CO2e) por cada tonelada de cal producida.

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La empresa señaló que estos resultados la posicionan entre los productores con menor intensidad de carbono del continente americano, con indicadores comparables a los referentes más avanzados de la industria europea.

La crisis climática y la degradación de los ecosistemas obligan a acelerar la reducción de emisiones contaminantes, la restauración de suelos y la adopción de procesos industriales más sostenibles para proteger los recursos naturales y garantizar el bienestar de las próximas generaciones

La cal también tiene un papel en la recuperación ambiental

Aunque tradicionalmente se relaciona con la construcción, la cal tiene aplicaciones en diversos sectores que pueden contribuir a la protección ambiental y al aprovechamiento de los recursos.

Su utilización permite participar en procesos de potabilización de agua, tratamiento de aguas residuales, captura de contaminantes atmosféricos, estabilización de suelos y restauración de terrenos degradados.

También tiene aplicaciones en la agricultura, donde puede contribuir a mejorar las condiciones de productividad del suelo, así como en el control de plagas y distintos procesos industriales.

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González Valverde destacó que estos usos convierten a la cal en un elemento relevante para el desarrollo de soluciones ambientales, particularmente en sectores que requieren procesos más eficientes y sostenibles.

Reducir la huella ambiental, una prioridad para el futuro

El especialista sostuvo que la crisis climática obliga a acelerar la transformación de todos los sectores productivos y a fortalecer las medidas para proteger los ecosistemas.

La reducción de emisiones, la recuperación de suelos, el uso eficiente del agua y la incorporación de tecnologías menos contaminantes representan acciones necesarias para avanzar hacia un modelo de desarrollo que disminuya los impactos sobre el planeta.

En este contexto, la sostenibilidad dejó de ser únicamente un compromiso ambiental para convertirse en una condición relacionada con la productividad, la competitividad y la viabilidad de las actividades económicas a largo plazo.

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La carrera contra reloj para reducir la huella ambiental exige que gobiernos, empresas y sociedad impulsen acciones que permitan preservar los recursos naturales y garantizar mejores condiciones para las próximas generaciones.