Varias facturas del servicio de energía eléctrica de El Salvador detallan los cobros periódicos y montos a pagar sobre una superficie de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Asamblea Legislativa de El Salvador prorrogó este martes hasta el 31 de diciembre de 2027 el decreto que permite a la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas definir el cargo eléctrico facturado a los usuarios finales, con el objetivo de contener las tarifas de hogares y empresas ante variaciones en los costos de generación.

El precio promedio del megavatio hora en el Mercado Regulador del Sistema aumentó 131% durante los primeros siete meses de 2026, impulsado por los precios del petróleo y el fenómeno El Niño, de acuerdo con la Unidad de Transacciones. En agosto alcanzó USD 197,64, USD 112,36 por encima de los USD 85,28 registrados en enero.

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La cotización se mantuvo en USD 192,07 en septiembre y descendió a USD 185,34 en octubre. Las condiciones hidrológicas adversas reducen la capacidad de generación hidroeléctrica, mientras que el encarecimiento de los combustibles eleva los costos de producción de electricidad.

El Decreto Legislativo 997 había sido aprobado el 15 de abril de 2024 y vencía al cierre de 2026. La norma suspende la aplicación del artículo 90 del Reglamento de la Ley General de Electricidad, que establece una fórmula para que las distribuidoras ajusten trimestralmente el precio de la energía en las zonas donde operan sus redes.

Tarifas congeladas y saldos pendientes de recuperación

Un medidor digital de consumo eléctrico permanece instalado en la entrada exterior de una vivienda en El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El régimen permite que generadoras y distribuidoras absorban temporalmente la diferencia entre el costo efectivo de la energía y el valor trasladado a las facturas. Esos costos se convierten en montos diferidos cuando una suba de precios no se aplica de inmediato a los consumidores.

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La Dirección puede coordinar con las empresas mecanismos para estabilizar los valores y recuperar posteriormente los saldos acumulados. El decreto también autoriza al Ministerio de Hacienda a emitir notas de crédito del tesoro público para reducir el impacto de esa recuperación sobre los usuarios finales, aunque esas herramientas financieras no han sido utilizadas.

La iniciativa obtuvo inicialmente 59 votos, incluidos dos de Arena. La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, pidió incorporar su voto, por lo que la prórroga fue aprobada por unanimidad.

El Ejecutivo había planteado la extensión de las disposiciones transitorias por un año adicional. La propuesta sostenía que persistían las condiciones macroeconómicas, geopolíticas y climáticas que llevaron a adoptar el mecanismo en 2024.

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Las distribuidoras y generadoras absorberán de forma provisional los desfases financieros del sistema para impedir alzas desmedidas, respaldadas por un fondo estatal diseñado para garantizar la estabilidad económica de las familias./ (ETESAL)

Fondos estatales para subsidios y obligaciones del sistema

La extensión coincide con una reforma aprobada el 3 de julio a la Ley del Fondo de Inversión Nacional en Electricidad y Telefonía, que habilitó el otorgamiento de subsidios al consumo eléctrico bajo la administración de la Dirección General de Subsidios del Ministerio de Hacienda.

La modificación también dispuso que Hacienda administre el Fondo de Mitigación del Sector de Energía, destinado a respaldar obligaciones dentro del sistema eléctrico. El fondo contará con USD 80 millones procedentes de una emisión de títulos valores por USD 580 millones de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, respaldada con garantía soberana del Estado.

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Además del subsidio para consumo eléctrico y telefonía en zonas rurales de bajos ingresos, el Fondo de Inversión Nacional en Electricidad y Telefonía podrá conceder otros apoyos que determine la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas. El decreto entrará en vigencia el mismo día de su publicación en el Diario Oficial.