Mafe Carrascal se metió en la pelea de Cathy Juvinao y Alfredo Mondragón (Germán Forero/Prensa - Semanario Voz - Mafe Carrascal/Facebook)

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La discusión de la adición presupuestal para 2027 terminó en un cruce verbal entre los representantes Alfredo Mondragón, del Pacto Histórico, y Catherine “Cathy” Juvinao, de la Alianza Verde, durante la plenaria de la Cámara de Representantes del miércoles 25 de noviembre de 2026.

“Vea, Mondragón, usted no se cansa de hacer el oso. Yo no sé si es que usted es burro o se las da o le gusta quedar como un burro. (…) Pero como usted no estudia, lo que usted no entiende es que usted no necesitaba reforma pensional para crear un ingreso solidario para los viejitos. Porque eso se creó Familias en Acción", dijo la representante.

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Tras la discusión y el comentario de Juvinao contra Mondragón, congresistas del Pacto Histórico difundieron pronunciamientos en redes sociales en los que cuestionaron expresiones usadas durante la sesión y defendieron la posición del militante de izquierda.

La representante Mafe Carrascal publicó un mensaje en X en el que sostuvo que llamar “burro” a un integrante del Congreso constituye una conducta “violenta” e “irrespetuosa”. La legisladora atribuyó esa expresión a Juvinao y afirmó que se produjo después de que Mondragón cuestionara su respaldo legislativo al Gobierno.

Catherine Juvinao y Alfredo Mondragón protagonizaron un fuerte cruce de declaraciones durante la plenaria de la Cámara, en medio del debate por la adición presupuestal de 2026 (Cathy Juvinao/Facebook | Alfredo Mondragón/Facebook)

“Fue Cathy Juvinao quien, al verse cuestionada, acudió al improperio”, escribió Carrascal. La congresista también rechazó que el hecho se presente como un ataque relacionado con el género de Juvinao, una referencia que vinculó con la conmemoración del 25N.

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Carrascal cuestionó el uso del 25N en medio de la controversia

En su publicación, la representante del Pacto Histórico afirmó que Juvinao “se victimiza e instrumentaliza el 25N (Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer) ” al plantear que recibió ataques por ser mujer. Carrascal insistió en que el señalamiento central debía concentrarse en el trato que recibió Mondragón durante el debate.

Carrascal aseguró que se ha pronunciado en varias oportunidades sobre las redes que, según dijo, inciden en ese problema dentro de distintas esferas del poder público.

La legisladora señaló que dejó una constancia sobre casos relacionados con el Pacto Histórico y expresó su rechazo frente a esas situaciones. También pidió la salida temporal de Verónica Estrada mientras avanzan las investigaciones correspondientes.

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“No me tiembla la voz para exigir la renuncia” de quienes estén bajo indagación, afirmó Carrascal. Luego sostuvo que las irregularidades relacionadas con hojas de vida y formación académica no se limitan a sectores de izquierda.

“¿Qué culpa tienen los burros?”: la respuesta de Mafe Carrascal a Cathy Juvinao (@MafeCarrascal/X)

En esa línea, mencionó al expresidente Iván Duque, a los excongresistas Julián Bedoya y Jennifer Arias, al exministro Jonathan Malagón, al exalcalde Enrique Peñalosa, al canciller Bula y a la ministra Holguín. Carrascal los citó como ejemplos de una práctica que, según expresó, alcanza a varias ramas del poder público.

La representante recordó que es autora de un proyecto de ley que propone crear un sistema público de consulta para verificar la autenticidad de los títulos de funcionarios. El objetivo, según explicó, consiste en que cualquier ciudadano pueda revisar esos antecedentes académicos.

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El trino cerró con una corrección gramatical dirigida a Juvinao. Carrascal sostuvo que debe emplearse “haya” cuando se utiliza el verbo haber y agregó: “No sabemos qué haya negociado Cathy con su amigo personal Abelardo”, haciendo alusión al presidente De la Espriella.

La representante pidió trasladar recursos a la Ungrd

En un video difundido en TikTok, Carrascal volvió sobre el cruce en la Cámara y cuestionó que el presidente de la sesión no hubiera intervenido ante el insulto. “¿Qué culpa tienen los burros de que usted no tenga más léxico?”, dijo a Juvinao, antes de pedir respeto entre los integrantes de la corporación.

Mafe Carrascal cuestionó el manejo de la plenaria tras el insulto contra Alfredo Mondragón (@MafeCarrascal/TikTok)

La congresista sostuvo que el presidente le concedió dos minutos de intervención a Juvinao y reclamó que no aplicara el reglamento para llamarla al orden. “Decirle burro a un colega es sumamente irrespetuoso”, afirmó.

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Carrascal aprovechó su intervención para defender una proposición suscrita por legisladores del Pacto Histórico, el Partido Liberal y las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep). La iniciativa plantea modificar el destino de recursos contemplados en la adición.

Según expuso, la propuesta busca impedir que $2,7 billones para funcionamiento lleguen al Fondo Milagro. La representante cuestionó que se asignen más recursos a gastos administrativos tras las críticas por salarios superiores a $30 millones dentro de esa entidad.

“¿Más nómina quieren? ¿Más platica en los bolsillos mientras la gente sigue en carpas?”, expresó Carrascal. Su planteamiento apunta a que esos fondos pasen a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

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La representante afirmó que la Ungrd tendría capacidad para financiar programas y proyectos sociales, aunque aclaró que ese traslado no equivaldría a un “cheque en blanco”. También anticipó que su bancada mantendrá el control político sobre el uso de esos recursos.

Durante el video, Carrascal defendió la gestión del Pacto Histórico frente a los adultos mayores. Recordó que el bono de Colombia Mayor pasó de $80.000 a $230.000 durante el gobierno de Gustavo Petro y negó que su sector político se oponga a las políticas para la vejez.