Walter Erviti, director deportivo de Rayados, cuestionó la designación arbitral tras el empate sin goles entre Monterrey y América en la ida de los cuartos de final del Apertura 2026 (REUTERS)

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Walter Erviti, director deportivo de Rayados, cuestionó la designación arbitral tras el empate sin goles entre Monterrey y América en la ida de los cuartos de final del Apertura 2026, disputada el día de ayer.

El integrante de la dirección deportiva del club regio apareció junto a Matías Almeyda y reclamó el criterio del silbante después de que Rayados jugó con un hombre menos desde el minuto 10.

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El partido terminó 0-0 en el Gigante de Acero, resultado que dejó la serie abierta para la vuelta en el Estadio Azteca. América no logró reflejar en el marcador la ventaja numérica que mantuvo durante casi todo el encuentro.

Soccer Football - Liga MX - Quarter Final - First Leg - Monterrey v America - Estadio BBVA, Monterrey, Mexico - November 25, 2026 America's Cristian Borja in action with Monterrey's Cristian Reyes REUTERS/Daniel Becerril

El portero Luis “Mochis” Cárdenas sostuvo a Monterrey en distintos pasajes del partido y evitó al menos tres opciones de gol del conjunto azulcrema. Rayados resistió el cierre con diez jugadores y llevó la eliminatoria sin goles al segundo encuentro.

Walter Erviti reclama por la designación del árbitro

Tras el encuentro, Walter Erviti fijó la postura de Monterrey ante la actuación arbitral. El exfutbolista salió a conferencia de prensa y señaló que al club le llamó la atención que el mismo árbitro regresara al estadio apenas tres semanas después de dirigir otro compromiso del equipo.

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“Nos ha llamado la atención, por lo menos, que designen a un árbitro que hace tres semanas estuvo acá para un partido tan importante como este”, sostuvo Erviti.

El integrante de Monterrey añadió que la actuación del silbante en aquel antecedente no dejó conformidad dentro del club. También consideró que repetir una designación en un lapso corto no ayudó al desarrollo de un duelo de eliminación directa.

“El arbitraje que había tenido hace tres semanas a nosotros no nos había dejado conformes y creo que una designación tan pronta no es buena para el espectáculo”, expresó.

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Soccer Football - Liga MX - Quarter Final - First Leg - Monterrey v America - Estadio BBVA, Monterrey, Mexico - November 25, 2026 Monterrey's Lucas Ocampos reacts REUTERS/Daniel Becerril

Monterrey acusa un criterio distinto en jugadas del partido

Erviti también reprochó que el arbitraje ha aplicado un criterio rígido contra Monterrey en algunas acciones, mientras que otras jugadas que pudieron beneficiar al cuadro regiomontano no recibieron la misma valoración.

“Vemos que ha sido muy estricto con algunas situaciones en particular en contra nuestra y en otras que nos podrían haber favorecido no lo fue así”, declaró.

El reclamo no se limitó a una acción puntual. Erviti habló de la designación, del antecedente inmediato del silbante y del manejo de faltas o decisiones durante los 90 minutos. Monterrey no detalló en su postura si presentaría una queja formal ante la Comisión de Árbitros.

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Soccer Football - Liga MX - Quarter Final - First Leg - Monterrey v America - Estadio BBVA, Monterrey, Mexico - November 25, 2026 America's Edwin Cerrillo is shown a yellow card by referee Victor Caceres REUTERS/Daniel Becerril

El 0-0 dejó a los dos clubes sin margen de diferencia rumbo al juego de vuelta. Monterrey llegó con el desgaste de haber jugado casi todo el encuentro con inferioridad numérica, mientras que América desaprovechó la posibilidad de salir de Nuevo León con una ventaja.

El club pidió que se valorara el esfuerzo de Rayados

En la parte final de su mensaje, Erviti dirigió un llamado a la Liga MX y defendió el trabajo cotidiano de la institución. El argentino pidió que las decisiones alrededor de los partidos consideraran el esfuerzo que realizó Monterrey para competir.

“Nosotros representamos a un club muy grande, trabajamos diariamente para salir adelante, para que la gente que nos acompaña se sienta identificada”, afirmó.

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Soccer Football - Liga MX - Quarter Final - First Leg - Monterrey v America - Estadio BBVA, Monterrey, Mexico - November 25, 2026 America's Kevin Alvarez remonstrates with referee Victor Caceres REUTERS/Daniel Becerril

Erviti agregó que el equipo esperaba que los integrantes de la liga reconocieran el trabajo del club. “Necesitamos que todos en la liga sean conscientes del esfuerzo que hace este club para salir adelante día a día”, concluyó.

La vuelta de los cuartos de final se jugará el próximo sábado 28 de noviembre a las 21:10 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Azteca, donde América y Monterrey definirían al equipo que avanzaría a las semifinales del Apertura 2026.