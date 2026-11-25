El Pleno determinó que la norma no requiere un catálogo de diagnósticos ni una escala fija sobre la intensidad del daño. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la agravante del delito de chantaje por daño a la integridad psicológica en Nuevo León, de acuerdo con la resolución del Pleno emitida este 24 de noviembre. La norma permite imponer una pena mayor cuando, además de la amenaza, se demuestra que la víctima sufrió un trastorno mental con cambios en su personalidad, en su conducta o en ambas.

El tribunal determinó que no es necesario que la ley incluya un catálogo de diagnósticos, una duración mínima o una escala de intensidad del daño del chantaje. La agravante solo procede cuando el resultado está plenamente acreditado; sentir miedo, preocupación o ansiedad no es suficiente.

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Dicho fallo derivó de la condena contra una persona que, junto con otras, amenazó de muerte a una víctima y a su familia para obligarla a entregar dos remolques. Al impugnar la resolución, sostuvo que el artículo 395 del Código Penal para el Estado de Nuevo León era impreciso porque una misma conducta podía recibir penas distintas y porque no definía con claridad el daño psicológico.

La SCJN explicó que el chantaje se configura cuando alguien usa amenazas para obtener un beneficio o lucro indebido. La agravante requiere, además, que se pruebe el trastorno mental causado a la víctima. El criterio correspondió al amparo directo en revisión 4920/2026.

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Suprema Corte avala videograbar entrevistas y evaluaciones psicológicas a menores en juicios de custodia

La resolución establece que el material debe manejarse con confidencialidad, control judicial y uso limitado para proteger los derechos de niñas y niños involucrados. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la videograbación de entrevistas y evaluaciones psicológicas a niñas y niños en juicios de guarda y custodia el pasado 29 de enero, siempre que se protejan sus derechos. La resolución permite registrar estas diligencias para facilitar la revisión posterior de las pruebas periciales.

Esta práctica requiere confidencialidad, control judicial y uso limitado del material, según un comunicado difundido por la SCJN en redes sociales. Las entrevistas y evaluaciones deben estar a cargo de personal especializado y realizarse en espacios adecuados para la infancia.

Las medidas buscan prevenir la revictimización y ofrecer mayores garantías al valorar las circunstancias de cada caso.

SCJN invalida leyes de Tabasco y Baja California Sur sobre extorsión

El Pleno determinó este 20 de agosto que la facultad para definir delitos, penas y competencias corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

La SCJN invalidó disposiciones de Tabasco y Baja California Sur que regulaban la extorsión, al determinar el pasdo 20 de agosto que el Congreso de la Unión es la única autoridad facultada para definir los delitos, castigos y competencias en esta materia tras la reforma constitucional de 2025 y la expedición de la Ley General.

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El Pleno resolvió que los congresos estatales no pueden crear, modificar ni reproducir normas sobre la investigación, persecución, medidas cautelares, sanciones o procedimientos relacionados con la extorsión, incluso si sus disposiciones coinciden con la legislación nacional.

La determinación derivó de las acciones de inconstitucionalidad 44/2026 y 36/2026, así como de la acumulada 37/2026, de acuerdo con la información difundida por la Suprema Corte.

Suprema Corte invalida en Tlaxcala la exigencia de querella para investigar la violencia sexual digital

El Ministerio Público podrá abrir indagatorias sin denuncia previa cuando las víctimas sean menores de edad o personas con discapacidad. (Jovani Pérez)

La SCJN declaró inválida en Tlaxcala la norma que impedía investigar de oficio la violación a la intimidad sexual cuando las víctimas fueran niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad. La decisión restituyó la facultad del Ministerio Público para iniciar indagatorias sin querella en esos casos, al considerar que exigirla reducía la protección de grupos que enfrentan obstáculos para denunciar.

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Este fallo surtirá efectos una vez que sea notificada al Congreso de Tlaxcala y no tendrá efectos retroactivos. El resto de las modificaciones al artículo 295 Bis del Código Penal estatal continuará vigente, incluida la tipificación de modalidades de violencia digital relacionadas con inteligencia artificial y la manipulación de imágenes íntimas.

El Pleno de la Suprema Corte concluyó que condicionar la investigación a una querella vulneraba el principio de progresividad de los derechos humanos. La reforma eliminaba una vía de protección ya disponible sin ofrecer mecanismos equivalentes ni una justificación constitucional suficiente.

Corte considera que la querella puede impedir el acceso a la justicia

El ministro Arístides Guerrero sostuvo que la justicia no debe depender de la capacidad de la víctima para solicitar auxilio frente a la difusión de material íntimo. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

La SCJN advirtió que niñas, niños y adolescentes pueden depender de otras personas, tener miedo o desconocer los mecanismos institucionales para denunciar la difusión no consentida de contenido íntimo. Esas circunstancias pueden impedir que soliciten auxilio aunque la agresión ya sea conocida por autoridades o terceros.

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Además, las personas con discapacidad también pueden enfrentar barreras de comunicación, institucionales y sociales. Por ello, la Corte señaló que las autoridades deben garantizar su autonomía y capacidad jurídica al investigar hechos de violencia sexual digital.

El ministro Arístides Guerrero, autor del proyecto, sostuvo durante la discusión que la circulación del material íntimo puede continuar mientras se espera la presentación de una querella. “La justicia no puede depender exclusivamente de la capacidad de una víctima para pedir ayuda”, afirmó.

Guerrero planteó el caso de una adolescente de 14 años cuyas fotografías íntimas son difundidas entre sus compañeros de escuela y cuyo profesor informó del hecho a las autoridades. Bajo la disposición previa a la reforma, el Ministerio Público podía comenzar la investigación; con el cambio legislativo, debía esperar a que la víctima presentara una querella.

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