Abelardo De La Espriella lidera el Puesto de Mando Unificado en la Base Naval de Bocagrande tras la toma de rehenes en Cartagena. (Colprensa/Captura de Video X)

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El presidente Abelardo de la Espriella se encuentra en la Base Naval de Bocagrande, donde lidera el Puesto de Mando Unificado (PMU) instalado por la toma de rehenes en el almacén Éxito Contadora, en el sector de La Castellana, en Cartagena. Las autoridades evalúan si el mandatario se trasladará al lugar de la emergencia.

Desde el PMU, el jefe de Estado coordina las acciones con el ministro de Defensa, los mandos militares y la Policía Nacional. El objetivo es definir las medidas para atender la situación y avanzar en la liberación de las personas que permanecían retenidas dentro del establecimiento.

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La Armada Nacional informó cerca de las 3:30 p. m. que el Puesto de Mando Unificado también cuenta con la participación del alcalde de Cartagena, Dumek Turbay. La instancia fue instalada para articular la respuesta institucional y seguir la evolución de los hechos en La Castellana.

El mandatario distrital pidió prudencia a medios de comunicación, ciudadanos y portales informativos. Además, solicitó evitar la difusión de mensajes que puedan aumentar la zozobra mientras las unidades especializadas mantienen el operativo.

Las autoridades distritales confirmaron a Infobae Colombia que diez personas ya recuperaron la libertad. El Comando de Operaciones Especiales Antiterrorismo encabeza el procedimiento de rescate, con apoyo de la Policía Nacional y de unidades de la Armada.

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Infantes de Marina permanecen desplegados en los alrededores del almacén Éxito Contadora, ubicado en la avenida Pedro de Heredia. Su misión es reforzar la seguridad y apoyar las labores de protección a la ciudadanía.

El hecho comenzó tras un presunto intento de hurto a un carro de valores

Las primeras versiones señalan que la emergencia comenzó a las 8:40 a. m., luego de un presunto intento de asalto a un carro de valores. Varios hombres armados y encapuchados habrían permanecido dentro del almacén, donde clientes y trabajadores quedaron retenidos.

El operativo de alto riesgo también alteró las operaciones aéreas en la zona. Las autoridades no han precisado cuántas personas continuaban dentro del establecimiento ni si habrá un traslado del presidente De La Espriella al sector de La Castellana.

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