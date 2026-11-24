El presidente nacional del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar, resaltó la amplia convocatoria y participación en la actividad (Instagram de Colegio de profesores)

Guardar

Miles de docentes marcharon este martes en Santiago y otras ciudades de Chile contra los recortes previstos para la educación pública y superior en el proyecto de Presupuesto 2027, en una jornada que terminó antes de lo programado tras incidentes en la Alameda.

El Colegio de Profesoras y Profesores cifró en más de 10.000 los asistentes a la convocatoria de la capital. La columna partió desde Plaza Baquedano y avanzó hacia Plaza Los Héroes por la calzada sur de la Alameda, acompañada por estudiantes, asistentes de la educación, apoderados, organizaciones sociales y representantes sindicales.

PUBLICIDAD

La actividad contemplaba un acto de cierre hasta las 14:00 horas, pero finalizó cerca de las 12:30. Durante el recorrido se registraron enfrentamientos entre personas encapuchadas y funcionarios de Control de Orden Público de Carabineros de Chile. La institución utilizó un carro lanzaagua para dispersar a los asistentes y efectuó detenciones durante el operativo.

La Prefectura Santiago Central de Carabineros informó a través de su cuenta de X que personas con el rostro cubierto preparaban bombas molotov. Cámaras de seguridad también registraron la instalación de barricadas en el contexto de la protesta.

En medio de los incidentes que interrumpieron la marcha, una persona fue vista con botellas que contenían cócteles molotov (Reuters)

Desde la policía señalaron que el acto de profesores se desarrolló con normalidad mientras sus efectivos mantenían a distancia a quienes alteraban el orden público.

PUBLICIDAD

Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, cuestionó la actuación policial y sostuvo que afectó a participantes que no formaban parte de los desórdenes. “Hubo una represión que a nuestro entender no se justificaba, nos tiraron gases sin haber ningún motivo”, afirmó.

El dirigente indicó que un grupo minoritario, ajeno a la movilización, pudo provocar incidentes. “¿Por qué afectan a los marchantes pacíficos? ¿Por qué se corta la marcha? ¿Por qué si tenemos un recorrido autorizado?”, preguntó. Aguilar señaló que el gremio coordinó previamente el trayecto con las autoridades de orden y seguridad.

La convocatoria tuvo como eje el rechazo a las reducciones previstas en distintas partidas de educación. Los participantes plantearon que los ajustes pueden afectar a escuelas, universidades, becas y programas destinados a estudiantes. También reclamaron contra un posible término del programa “Yo Elijo mi PC”, la fusión de cursos y eventuales despidos de docentes.

PUBLICIDAD

Luego, la profesora Marta Vergara describió carencias en algunos establecimientos. “Hay una precarización de la educación pública. Estamos haciendo clase con plumón y pizarra. No tenemos internet, que se nos cae a cada rato, bancos rotos, los colegios están muy a mal traer y no hay plata”, sostuvo.

El gobierno de José Antonio Kast presentó en septiembre el proyecto de Ley de Presupuestos para 2027. La propuesta contempló un aumento general del gasto público de 1,5% y destinó más de 9,5 billones de pesos (USD 9.500 millones) a generación de empleo, impulso económico y obras públicas, un incremento de 8,1% frente a 2026.

PUBLICIDAD

El gobierno de José Antonio Kast presentó en septiembre el proyecto de Ley de Presupuestos para 2027 (Agencias de prensa)

Para el sector educativo, el texto asignó cerca de 17,3 billones de pesos (USD 17.300 millones) para alimentación escolar, financiamiento y becas. A la vez, proyectó una baja de 12,4% en el fondo por desempeño de las universidades y de 12,3% en los aportes a las universidades estatales. El presupuesto de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas quedó con una reducción de 2,76%, mientras los recursos para la gratuidad en la educación superior también disminuyeron.

Aguilar calificó los ajustes como “brutales” y afirmó que la movilización defendió el derecho a la educación. “Somos miles de profesores marchando y defendiendo la educación pública y el derecho a la educación”, declaró.

PUBLICIDAD

Además de Santiago, los docentes se movilizaron desde Arica hasta Punta Arenas. Iván Varas, profesor que participó en la protesta, afirmó que las decisiones del Ejecutivo perjudicaron al sector. “Este gobierno nos afectó bastante y está amenazando a la educación pública, cosa que es primordial para nuestro país”, expresó.

El proyecto ingresó al Congreso el 30 de septiembre y continuó su tramitación en una comisión mixta después de que los parlamentarios no alcanzaron un acuerdo. Tras la movilización, Aguilar anunció que el gremio realizará gestiones ante esa instancia para modificar las partidas cuestionadas.

(Con información de EFE)