La propuesta es un proyecto de ley estatutaria llamado Identidad Digital (ESET)

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El representante a la Cámara Miguel Ángel Pinto, del partido Centro Democrático, radicó junto con congresistas de varias colectividades un proyecto para exigir la verificación de identidad en plataformas digitales y proteger a niños, niñas, adolescentes y adultos de estafas, grooming (forma de acoso y abuso) e injurias. La propuesta es un proyecto de ley estatutaria llamado Identidad Digital.

De acuerdo con declaraciones que dio el congresista ante la prensa, la iniciativa contempla que redes sociales y servicios de transporte como Rappi validen los datos de quienes crean cuentas, aunque la identidad permanezca reservada para el público. Esto, teniendo en cuenta que hoy ninguna plataforma está obligada a verificar que detrás de una cuenta hay una persona real. “Hoy ninguna red social está obligada a responder quién está detrás de una cuenta ante la justicia. Con este proyecto no limitamos el número de perfiles ni prohibimos el anonimato; lo que buscamos es que detrás de cada cuenta haya un responsable. Anonimato sí, impunidad no”, afirmó Pinto, citado en un comunicado.

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De igual manera, ante los medios de comunicación, explicó: “¿Qué busca este proyecto? Que en todas las plataformas digitales, no solamente redes sociales, estamos hablando de plataformas incluso de transporte, e incluso Rappi, tengamos una verificación de la identidad de las personas que están detrás de cada cuenta. Una verificación que es para la plataforma, no para el exterior. Vamos a garantizar el anonimato parcial hasta tanto no haya la comisión de un delito, las personas podrán proteger su identidad bajo el anonimato para poder desarrollar su derecho a la libre expresión”.

La iniciativa indica que las personas podrán proteger su identidad bajo el anonimato si no cometen delitos (Sascha Steinbah/EFE)

El congresista indicó que, si alguna de estas personas incurre en una conducta punible, la Fiscalía General de la Nación podrá acceder a los datos relacionados con su identidad para poder adelantar las investigaciones correspondientes.

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Pinto sostuvo, además, que la propuesta también busca combatir los bots y las estafas telefónicas mediante las cuales delincuentes obtienen datos personales en redes sociales y luego contactan a las víctimas para extraer dinero de sus cuentas bancarias.

De aprobarse la iniciativa en el Congreso de la República, la verificación completa sería obligatoria para los perfiles que busquen ganar dinero, pagar publicidad, promocionar contenido con pauta o abrir cuentas para menores de edad. También se aplicaría cuando existan señales de suplantación o de que una cuenta es administrada por un robot.

La Superintendencia de Industria y Comercio recibió 40.316 denuncias por suplantación de identidad desde 2020 (EFE)

Según un comunicado emitido por el legislador del Centro Democrático, la propuesta surgió ante el aumento de los delitos relacionados con la identidad y la actividad digital. De acuerdo con datos oficiales que compartió el representante a la Cámara, la Superintendencia de Industria y Comercio recibió 40.316 denuncias por suplantación de identidad desde 2020, mientras que la Policía Nacional registró 44.773 delitos informáticos durante el primer semestre de 2026, un 35% más que en el mismo periodo de 2025.

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También indicó que uno de cada cinco adolescentes usuarios de internet en Colombia sufrió abuso o explotación sexual facilitados por la tecnología en un año, según el estudio Disrupting Harm Colombia, realizado por el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia - Innocenti (Unicef-Innocenti, por sus siglas en inglés), End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes, Acabar con la Prostitución Infantil, la Pornografía Infantil y el Tráfico de Niños con fines Sexuales (Ecpat, por sus siglas en inglés) y la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés).

La iniciativa fue radicada por el representante a la Cámara Miguel Ángel Pinto y otros congresistas (Colprensa)

El proyecto tiene 20 artículos y fue construido con Alianza IN (Alianza de empresas de aplicaciones e innovación de Colombia), además de incorporar observaciones de Meta, la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, la Federación Colombiana de la Industria del Software y Tecnologías Informáticas Relacionadas (Fedesoft) y la Asociación Latinoamericana de Internet.

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