Dos personas sufrieron fracturas durante una carrera en las sierras de Córdoba y tuvieron que ser rescatadas

Un corredor y un organizador del Ultra Trail Amanecer Comechingón resultaron con lesiones compatibles con fracturas, lo que obligó al DUAR de Calamuchita a intervenir en simultáneo en plena competencia de más de 4.000 participantes en las Sierras Grandes

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Durante el fin de semana, efectivos del DUAR de Córdoba debieron intervenir en plena competencia de montaña en Villa Yacanto tras una secuencia de lesiones que afectó tanto a un corredor como a un integrante del equipo de organización.

El incidente se produjo en el contexto del desafío Ultra Trail Amanecer Comechingón, una competencia de trail running que convocó a más de 4.000 corredores en los senderos de las Sierras Grandes.

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Fue allí donde un participante de 53 años sufrió una fractura de tobillo mientras recorría uno de los circuitos del evento. El Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) de Calamuchita intervino de inmediato para asistirlo y coordinar su extracción del terreno.

Sin embargo, mientras el personal trabajaba en esa tarea, un integrante del equipo de organización del evento, de 41 años, también resultó lesionado. Ambos presentaban lesiones compatibles con fracturas, según informó la Policía de Córdoba.

Efectivos del DUAR de Calamuchita asistieron a dos lesionados durante el Ultra Trail Amanecer Comechingón, una competencia que reunió a más de 4.000 corredores en las Sierras Grandes

La situación demandó una respuesta simultánea del equipo de rescate, que tuvo que atender dos casos al mismo tiempo en medio del movimiento propio de una competencia de esa magnitud.

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Los rescatistas brindaron las primeras atenciones en el lugar y realizaron tareas de estabilización antes de trasladar a los dos hombres hasta la carpa sanitaria del evento. Desde allí, el Servicio de Emergencias Médicas los derivó al Hospital Regional Eva Perón, ubicado en Santa Rosa de Calamuchita, para una evaluación médica especializada.

El Ultra Trail Amanecer Comechingón se desarrolló en los senderos de las Sierras Grandes, un terreno que, por sus características geográficas, implica condiciones de acceso complejas para los equipos de emergencia. El DUAR, precisamente, está capacitado para operar en ese tipo de entornos de difícil ingreso, lo que resultó determinante para la asistencia oportuna de ambos lesionados.

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El procedimiento quedó a cargo del equipo especializado de Calamuchita, que garantizó la atención de los afectados desde el momento de las lesiones hasta su derivación hospitalaria.

Los viajeros se encontraban en buen estado de salud

Dos personas que viajaban desde Chile hacia la localidad de Las Lajas, provincia de Neuquén, fueron rescatadas este sábado en la Ruta Provincial 23. El operativo se inició luego de que sus familiares alertaran que había perdido la comunicación con ellas.

La búsqueda comenzó durante la madrugada, tras un llamado que advirtió que los viajeros habían ingresado al país por el paso internacional Icalma y no habían vuelto a establecer contacto mientras se dirigían hacia Las Lajas.

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En la búsqueda participaron los efectivos de la Comisaría 47 de Villa Pehuenia, el personal de la División Tránsito Las Lajas, Vialidad Provincial y los trabajadores de una empresa que colaboró con el procedimiento.

De acuerdo con la información obtenida por LMNeuquén, las condiciones meteorológicas adversas dificultaron el desplazamiento de los equipos durante la madrugada, por lo que el rastrillaje se retomó durante la mañana.

Finalmente, las dos personas fueron localizadas en el sector de Mallín Chileno y se encontraban en buen estado de salud. Tras ser asistidas, informaron que pudieron continuar el viaje en su vehículo hacia el paso Pino Hachado y Las Lajas. No obstante, el personal de Vialidad Provincial y de la División Tránsito Las Lajas las acompañó durante el trayecto.

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Cabe destacar que la zona en donde los viajeros fueron hallados fue uno de los sectores más afectados por el viento y la nieve. Aunque este domingo no habrá alertas activas en la provincia, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó la continuidad de las lluvias y nevadas.

A lo largo de la jornada, la combinación de fenómenos climáticos no dará tregua. Además, se espera una temperatura mínima de 2 grados y una máxima de 6 grados, junto con ráfagas de viento que podrían alcanzar una velocidad de 69 km/h.