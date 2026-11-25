Las manos de dos niños manipulan la pantalla táctil de un teléfono celular mientras comparten el dispositivo en la sala de una vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Con un amplio respaldo de 132 votos a favor y una sola abstención, la Cámara de Diputadas y Diputados dio luz verde este martes al proyecto de ley sobre Entornos Digitales Seguros, el que busca restringir el uso de redes sociales en menores de edad y ahora continuará su tramitación legislativa en el Senado.

Elo, puesto que según cifras proporcionadas por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, los adolescentes en Chile destinan más de 45 horas semanales al uso de redes sociales, el registro más elevado entre los países integrantes de la OCDE.

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La propuesta apunta a establecer mayores restricciones y obligaciones en el mundo digital, con especial énfasis en resguardar a niños, niñas y adolescentes frente a los riesgos asociados al uso de internet, y entre sus disposiciones centrales, fija los 14 años como edad mínima para utilizar redes sociales.

El texto también contempla impedir que menores de edad ingresen a plataformas consideradas de alto riesgo, entre ellas páginas de apuestas online, sitios pornográficos y servicios de contenido personal que funcionan mediante suscripciones.

La iniciativa incorpora además obligaciones para las empresas que administran estos servicios, las que deberán revisar cómo están diseñadas sus plataformas y eliminar herramientas o dinámicas que puedan fomentar conductas adictivas o perjudicar a los menores de edad.

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Otro de los puntos incluidos es la implementación de mecanismos para comprobar la edad de quienes utilizan estos espacios digitales, bajo condiciones que garanticen la protección de su información personal y privacidad.

El proyecto reúne propuestas impulsadas por parlamentarios de todos los colores políticos y recibió el apoyo del gobierno durante su paso por la Cámara Baja. Tras la votación, la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, valoró los consensos alcanzados en el debate legislativo y expresó su intención de mantener ese respaldo transversal durante la discusión que se iniciará en el Senado.

Cabe recordar que desde marzo de este año, en Chile rige la prohibición del uso de celulares al interior de los colegios, a fin de lograr que los estudiantes no pierdan su concentración y el contacto con sus compañeros en las salas de clases y el recreo.

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La ley busca replicar el ejemplo de Australia.

La experiencia australiana

En diciembre de 2025, Australia implementó una ley pionera que prohíbe el acceso a redes sociales (Instagram, TikTok, Facebook, Snapchat, X, entre otras) a menores de 16 años para proteger su salud mental.

Una vez puesto en marcha, el ejemplo australiano fue replicado en países como Francia, Noruega, Turquía y España. Eso sí, servicios como YouTube Kids, WhatsApp, Google Classroom o juegos en línea como Roblox generalmente no están sujetos a esta prohibición.

La ley indica que las plataformas deben bloquear a menores bajo riesgo de multas de hasta USD 34,4 millones, y la carga de la verificación de edad -mediante sistemas basados en IA (escaneo facial) o documentos de identificación-, recae en las empresas tecnológicas y no en los usuarios, quienes no serán multados por intentar saltarse la norma.

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Y aunque el gobierno australiano justificó la norma debido el aumento de acoso, algoritmos adictivos y problemas psicológicos, algunos adolescentes han iniciado acciones legales alegando que la medida limita la libertad de expresión y comunicación, mientras otros ya aprendieron a burlar la regulación utilizando VPNs, herramienta de seguridad que crea una especie de “tunel” entre un dispositivo e internet, ocultando la dirección PI real y encriptando datos.