El Fondo de Garantía de Depósitos desembolsó 644 millones de dólares en anticipos para más de 1,8 millones de ahorristas de Ueno Bank (REUTERS/Cesar Olmedo)

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La fiscal general de Paraguay, Alba Cantero, afirmó este martes que las autoridades estudian cambios legales para que los bienes que puedan decomisarse en el caso de Ueno Bank se destinen de forma prioritaria a devolver recursos a los clientes afectados por la intervención de la entidad.

Cantero se reunió con el presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Jorge Schreiner; la titular de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), Teresa Rojas, y otras autoridades para revisar las alternativas disponibles.

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“Tenemos la firme convicción de que los activos que se recuperen, la prioridad serían las víctimas particulares”, declaró la fiscal general. La normativa vigente establece que los bienes decomisados por la Senabico pasan a integrar el patrimonio estatal, por lo que la Fiscalía analiza la presentación de proyectos de ley para modificar ese destino en los casos vinculados a entidades financieras intervenidas.

La discusión sobre los recursos se produjo mientras continuó el proceso de devolución de depósitos cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). El BCP informó el 12 de noviembre que desembolsó anticipos a más de 1,8 millones de ahorradores, con un límite de hasta 40 salarios mínimos mensuales por persona.

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Ese primer pago alcanzó los G. 121.760.000, equivalentes entonces a unos USD 19.600, y movilizó USD 644 millones del FGD. La cobertura total del fondo llega a 75 salarios mínimos, cifra que representa G. 228,3 millones o cerca de USD 35.588 al cambio actual, para cada persona física o jurídica con depósitos en la entidad.

La intervención de Ueno Bank fue comunicada por el Banco Central el 3 de noviembre y afectó a millones de clientes. Entre los depositantes figuraron instituciones públicas que colocaron fondos en el banco durante la administración del expresidente Santiago Peña, quien fue destituido el 6 de noviembre mediante un juicio político y quedó bajo prisión preventiva tras ser acusado de vínculos con la entidad bancaria.

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Santiago Peña pidió al Supremo de Paraguay declarar inconstitucional su destitución como presidente (EFE)

La crisis también derivó en cambios dentro del Ministerio Público. El anterior fiscal general, Emiliano Rolón, renunció después de que legisladores de la Cámara de Diputados cuestionaran su actuación en la investigación sobre Ueno Bank. Los diputados le atribuyeron una presunta “conducción deficiente de la investigación” y cuestionaron que mantuviera durante siete meses una denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito contra Peña.

En paralelo, la diputada opositora Rocío Vallejo presentó en esta jornada ante la Cámara de Diputados un contrato entre Miguel Vázquez, presidente del Grupo Vázquez, y el exministro de Economía y Finanzas Carlos Fernández Valdovinos.

“El presente contrato tiene por objeto establecer los términos y condiciones dentro de los cuales el profesional prestará servicios [de] consultoría estratégica para la fusión y/o adquisición por parte de la sociedad de entidades financieras”, indicó el documento expuesto ante los legisladores.

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El contrato fue firmado el 6 de agosto, cinco meses después de que Fernández Valdovinos dejara el Ministerio de Economía y Finanzas a raíz de la crisis generada por el proyecto de reforma de la Caja Fiscal. Luego continuó como consejero de Itaipú, con una remuneración superior a G. 112 millones.

El acuerdo contempló honorarios mensuales de USD 20.000, IVA incluido, además de una remuneración adicional de USD 60.000 prevista para diciembre. También fijó un bono anual equivalente al 1% de la rentabilidad neta después de impuestos de la entidad financiera perteneciente al grupo, pagadero dentro de los 30 días posteriores a la aprobación de los estados financieros de cada ejercicio.

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“Realmente, creo que esta es una historia sin fin, es una historia donde cada día aparecen nuevos elementos que deben ser investigados por el Ministerio Público”, expresó Vallejo.

Durante su gestión como ministro, Fernández Valdovinos intervino en decisiones relacionadas con fondos públicos depositados en Ueno Bank. Entre ellas figuró la colocación de G. 250.000 millones (aproximadamente a USD 33,4 millones) de la Caja Fiscal en la entidad, resuelta el 28 de julio de 2025.

Carlos Fernández Valdovinos, ex ministro de Economía de Paraguay (Reuters)

Antes de llegar al Ministerio de Economía y Finanzas en 2023, Fernández Valdovinos presidió el Banco Central del Paraguay entre 2013 y 2018. Más tarde integró el directorio de Banco Basa y llegó a presidir esa institución. Tras la asunción de Pedro Alliana como presidente de la República, fue apartado del Consejo de Administración de Itaipú.

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Hasta el momento no se abrió una investigación formal en su contra, aunque su vivienda fue allanada.