João de Lima Eleutério

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Paraguay expulsó a João de Lima Eleutério, ex alcalde del municipio brasileño de Marquinho, condenado como autor intelectual del asesinato de dos hermanos que eran sus adversarios políticos. El hombre, de 66 años, fue detenido el lunes en el departamento paraguayo de Canindeyú y entregado esa misma noche a la Policía Federal de Brasil en Foz de Iguazú.

Eleutério estaba prófugo desde 2011. Según las autoridades paraguayas, las penas que pesan sobre él por homicidio y lesiones corporales suman 66 años y 8 meses de prisión. El Ministerio Público del estado de Paraná (MPPR) precisó que las sentencias corresponden a 6 homicidios cometidos en los municipios de Laranjeiras do Sul y Palmital entre 1997 y 2000, los años en que ocupó la alcaldía.

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La detención se produjo hacia el mediodía del 23 de noviembre. Medios paraguayos y brasileños la sitúan en Salto del Guairá, capital de Canindeyú, donde Eleutério vivía desde hacía unos 14 años; la agencia EFE la ubicó en la localidad de Katueté, cuyos investigadores participaron en el operativo. Lo dirigió el Departamento de Convenios y Acuerdos de Cooperación Policial Internacional de la Policía Nacional paraguaya, en coordinación con autoridades brasileñas. Carlos Duré, jefe del departamento, dijo al diario ABC Color que los investigadores supieron hace unos cuatro meses que el exalcalde estaba en el país.

Tras la captura, Eleutério fue llevado a la sede del Comando Tripartito en Ciudad del Este, la unidad en la que coordinan sus policías Paraguay, Brasil y Argentina, y la Dirección Nacional de Migraciones ordenó su expulsión. Es la vía administrativa que Paraguay aplica a fugitivos brasileños que ingresaron de forma irregular y no requiere un juicio de extradición. Así entregó en diciembre de 2025 a Silvinei Vasques, ex director de la Policía Federal de Carreteras de Brasil condenado por la trama golpista de Jair Bolsonaro.

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Joao de Lima Eleutério fue capturado por las autoridades paraguayas

El caso por el que Eleutério recibió su primera condena se remonta al 30 de marzo de 1998, a mitad de su mandato. Ese día fueron asesinados los hermanos Vilmar y João Carlos Baptistel, y la esposa de uno de ellos resultó herida de gravedad. Vilmar Baptistel había sido candidato a alcalde por el Partido del Frente Liberal (PFL) en 1996 y perdió ante Eleutério, entonces afiliado al Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), por 121 votos (1.579 contra 1.458).

En junio de 2000, todavía en el cargo, Eleutério fue arrestado por amenazas de muerte, tenencia ilegal de armas y asociación ilícita. En septiembre de ese año renunció a presentarse a la reelección.

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La causa por el doble crimen quedó en manos de la fiscalía de Laranjeiras do Sul. El 15 de abril de 2011, trece años después de los hechos, el jurado popular de esa ciudad lo condenó a 23 años de prisión como autor intelectual de un doble homicidio calificado y de lesiones corporales graves. A esa pena se sumaron otras condenas por homicidio.

Ante la policía paraguaya, Eleutério negó haber ordenado los asesinatos y se declaró víctima de una persecución política. Explicó que se instaló en Paraguay “debido a los problemas con sus contrincantes en Brasil”. También dijo que trabajaba en la agricultura y que, tras recurrir la sentencia, había obtenido en Brasil el derecho al régimen semiabierto. La justicia brasileña no ha confirmado esa versión.

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La orden de captura vigente fue emitida por un juzgado de Francisco Beltrão, en el suroeste de Paraná. Eleutério permanece en dependencias de la Policía Federal y será trasladado a una unidad del Departamento de Policía Penal de Paraná. El estudio Tobera & Anghinoni Advogados, que asumió su defensa esta semana, anunció que revisará los expedientes para pedir su libertad.