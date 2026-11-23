El buque militar L1392 en la actualidad. (Ship Happens)

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Simon Robins tenía la costumbre de buscar embarcaciones averiadas en eBay con el fin de restaurarlas. Pero a comienzos de 2021 dio con una pieza insólita e inigualable: el buque militar L1392. Cuando Gemma lo vio, pensó que su marido estaba loco después de enamorarse del barco militar que estaba pensando en reformar.

Lo que estaba viendo era un navío de 21 metros, fabricado en 1943 para la Royal Navy británica, varado relativamente cerca de su residencia en Wrexham, Gales. Pese a que Simon se quedó prendado desde el principio, Gemma reconoció abiertamente para la CNN que “realmente no quería un barco”.

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No obstante, al profundizar en el pasado bélico, cambió por completo de opinión: “Cuando investigué su historia, me di cuenta de que es un barco realmente importante y que no quedan muchos así en el mundo. Fue tan desgarrador verlo tan descuidado y abandonado. Me tocó la fibra sensible”, confesó. De este modo, de forma impulsiva desembolsaron 7773,41 euros (6.500 libras esterlinas) para hacerse con el L1392 y salvarlo del desguace y del abandono al que estaba destinado.

Simon y Gemma Robins durante el último capítulo de la reforma del buque militar L1392 (YT: Ship Happens)

Su misión en la Operación Neptuno

La embarcación, clasificada originalmente como lancha motora de defensa portuaria (HDML), atesora un protagonismo histórico durante la Operación Neptuno de la Segunda Guerra Mundial. Esta gigantesca ofensiva naval aliada movilizó a 7.000 buques que partieron de diversos puertos británicos para asaltar Normandía el 6 de junio de 1944, como recoge la Enciclopedia de la Historia del Mundo.

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En aquel operativo, la pequeña nave desempeñó una función táctica primordial al guiar a las tropas aliadas hacia Gold Beach, sector donde desembarcaron 24.970 soldados de la 50ª División de Infantería británica bajo nutrido fuego defensivo alemán. Junto a la L1392 se fabricaron otras 400 lanchas de esta clase. Sin embargo, en la actualidad apenas sobreviven unos pocos ejemplares.

La evolución del buque militar L1392 desde la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad. (Montaje Infobae/Ship Happens)

“Simón quiere retirarse e ir a navegar por el Mediterráneo”

Tras el desenlace victorioso en el desembarco de Normandía, el navío experimentó constantes cambios en las siguientes décadas. Según The Times of India, la lancha fue reconvertida en transporte rápido antes de ser transferida a la agencia de aduanas del Reino Unido. En los años setenta fue rebautizada como Sarinda al operar como buque de alquiler turístico, antes de transformarse en los ochenta en un lujoso yate a motor de 59 toneladas que causó baja en 2013.

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Ahora, su compleja rehabilitación corre a cargo de los Robins, quienes gestionan un negocio de autocaravanas y conviven con sus hijos, Mason, de 17 años, y Emilia, de 14. La pareja ya era consciente de que había una infinidad de cosas que podrían torcerse durante la obra. Pero durante estos cinco años han mantenido la esperanza y parece que ya están muy cerca de recoger los frutos de su trabajo.

Lejos de devolverle su rigurosa fisonomía bélica original, planean acondicionarlo como casa de vacaciones familiar. “Cuando lo compramos, queríamos preservar un pedazo de historia. Realmente no hemos pensado a largo plazo. Pero Simón quiere retirarse e ir a navegar por el Mediterráneo”, explicaba Gemma para la CNN.

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Simon y Gemma Robins cuando comenzaron la reforma del buque militar L1392 (@shiphappens1392)

Esta colosal restauración se documenta semanalmente en su canal de YouTube, Ship Happens. En sus capítulos, la familia se convierte en carpinteros, fontaneros y profesionales de aislamiento térmico. Durante su última publicación, al desmontar la deteriorada techumbre exterior, Simon bromeaba afirmando que “parece un autobús al aire libre”.

Durante la reforma del techo, Simon no podía evitar hacer un comentario sobre el estado de la madera: “No diría que está podrido, diría que está agrietado”. Ante la colocación de paneles aislantes, el británico confesó con humor que está “simplemente sucio y engorroso; te hace pensar que ni siquiera es digno de filmarse”.

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Las pésimas condiciones en las que se encontraba el buque han hecho que su comunidad virtual se haya movilizado para ayudar a los Robbins. De 26.000 suscriptores en mayo de 2021 a más de 147.000 en la actualidad, los espectadores de su canal han respaldado parte de los costes con donaciones y compras. “Cuando lo compramos, dijimos que tardaríamos 10 años, pero YouTube está acelerando el proyecto”, afirma Gemma.