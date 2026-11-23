Alejandro Sanz regresará a Medellín con un concierto en febrero de 2027 (Prensa Alejandro Sanz)

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Alejandro Sanz volverá a presentarse en Medellín el 10 de febrero de 2027 con su gira ¿Y ahora qué +? en DAVIarena. El concierto se convertirá en el regreso del músico español a la ciudad después de 11 años y se realizará en medio de una nueva etapa latinoamericana de un recorrido que tiene 76 fechas a nivel mundial.

La cita reunirá al intérprete con el público antioqueño, tras su visita en mayo de 2016. En aquella oportunidad, Alejandro Sanz presentó su disco Sirope en la Plaza de Toros La Macarena, uno de los recintos habituales de grandes conciertos en la capital de Antioquia durante esa década.

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Medellín recibirá la nueva etapa de ‘¿Y ahora qué +?’

La gira de 2027 se presenta bajo el nombre ¿Y ahora qué +?, que se refiere a la continuación y renovación de la etapa internacional que el artista viene desarrollando. El anuncio sitúa a Medellín dentro del itinerario previsto para América Latina.

El recorrido anterior pasó por escenarios de España, Estados Unidos, México y varios países sudamericanos. La producción informó que las fechas españolas agotaron sus entradas y que las presentaciones mexicanas registraron localidades vendidas en poco tiempo.

Para la escala colombiana, la convocatoria en DAVIarena supone un cambio de escenario respecto de su anterior visita. El recinto será el punto de encuentro para un repertorio construido durante más de tres décadas de carrera, con canciones vinculadas a distintas etapas de la discografía del cantautor madrileño, lo que tiene emocionados a sus fans.

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La preventa comenzará el 23 de noviembre

La venta de entradas tendrá una primera etapa exclusiva para clientes DAVIarena. La preventa se habilitará el 23 de noviembre de 2026 a las 12:00 p. m. y se extenderá durante 48 horas, salvo que el aforo asignado se agote antes de que concluya ese plazo.

La comercialización general está prevista para el 26 de noviembre de 2026, también desde el mediodía. Si la preventa termina antes por disponibilidad, la siguiente fase podrá abrirse de manera anticipada. Las entradas se venderán a través de la plataforma Tuboleta.

La cita será el 10 de febrero en DAVIarena y las entradas tendrán preventa desde el 23 de noviembre de 2026 por un lapso de 48 horas (Prensa Alejandro Sanz)

Precio de las boletas de Alejandro Sanz

Breakfast Live estará a cargo de la producción del concierto y la organización informó detalles de la distribución de localidades y los precios de la boletería.

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Los precios van desde los $85.000 en fecha de lanzamiento y la boleta más cara está en $650.000 más el servicio. La venta general de entradas estará disponible en Tuboleta, después de la preventa programada para clientes DAVIarena.

Así se verán las ubicaciones para el concierto de Alejandro Sanz (Prensa Alejandro Sanz)

Estos son los precios del concierto que marcará el regreso del artista a Medellín (Prensa Alejandro Sanz)

Un repertorio que atraviesa varias generaciones

La trayectoria de Sanz incluye títulos que permanecen entre los más escuchados de la música pop en español. Corazón Partío, Amiga mía, No es lo mismo, Y, ¿si fuera ella? y Mi persona favorita forman parte de un catálogo que combina pop, referencias flamencas y colaboraciones con artistas latinoamericanos.

La gira ofrece la posibilidad de que sus seguidores disfruten de esas composiciones y de otras que han marcado etapas posteriores de su carrera.

La fecha salda una espera pendiente desde 2023

Sanz había anunciado un concierto en Medellín para el 15 de abril de 2023, pero esa presentación no se llevó a cabo. Así, la fecha de febrero de 2027 permitirá concretar un reencuentro que quedó aplazado para parte de sus seguidores en la ciudad.

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La relación del artista con el público colombiano mantuvo actividad en otros escenarios. En 2026, su paso por Bogotá derivó en la apertura de una segunda fecha en el Movistar Arena, luego de la demanda registrada para el primer concierto.

La inclusión de Medellín en esta fase amplía el paso del cantante por Colombia y responde también a un indicador digital, pues la ciudad figura entre las 10 urbes del mundo con más oyentes mensuales de Sanz en Spotify, de acuerdo con los datos difundidos alrededor del anuncio del espectáculo.