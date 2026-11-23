Las lluvias en la jurisdicción de la CAR cayeron hasta un 96% durante la segunda semana de noviembre (CAR)

Guardar

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) informó que el déficit de lluvias en su jurisdicción llegó al 96% entre el 9 y el 16 de noviembre de 2026, una reducción que, según sus análisis, supera la registrada durante el fenómeno de El Niño de 1997 en amplias zonas del centro del país. Siete de las diez subzonas hidrográficas bajo vigilancia tienen pronóstico de sequía meteorológica extrema.

El descenso fue acelerado durante el mes. En la primera semana de noviembre, las precipitaciones equivalían al 69% de los valores históricos; en la segunda semana, alcanzaron apenas el 4%. La entidad advirtió que la combinación de escasez de agua y temperaturas por encima de lo habitual aumenta la presión sobre las fuentes de abastecimiento, los ecosistemas y la actividad productiva.

PUBLICIDAD

Cuatro cuencas ya registran tramos con sequía extrema

El Centro de Monitoreo Hidrológico y del Clima de la CAR identificó condiciones de sequía extrema en sectores de las cuencas de los ríos Guavio, Negro, Guayuriba y Bogotá. El fenómeno no está limitado a un área puntual, sino que se extiende a buena parte de los 98 municipios de Cundinamarca, seis de Boyacá y la zona rural de Bogotá que integran la jurisdicción ambiental.

Siete de las diez subzonas hidrográficas de la CAR tienen pronóstico de sequía meteorológica extrema (CAR)

El director general de la entidad, Alfred Ignacio Ballesteros Alarcón, señaló que las condiciones actuales resultan más desfavorables que las de finales de 1997. “Estamos enfrentando un déficit de precipitaciones más severo que durante el fenómeno de El Niño de 1997, en amplias zonas del departamento”, afirmó.

PUBLICIDAD

La comparación se basa en la extensión y la intensidad de la reducción de las lluvias. Según la CAR, varias áreas reciben actualmente menos del 40% de su promedio histórico de precipitaciones. Durante la segunda semana de noviembre, el acumulado cayó a una proporción mínima frente a lo que suele llover en ese periodo.

Las temperaturas aumentan la presión sobre las fuentes hídricas

A la falta de lluvias se suman anomalías térmicas superiores a 2 ℃ (35,6 ℉) en determinados momentos del día, de acuerdo con la autoridad ambiental. En la cuenca de los ríos Seco y otros afluentes directos al Magdalena se han registrado picos de 1,7 ℃ (35,06 ℉) sobre los valores habituales; en la del río Negro, de 1,3 ℃ (34,34 ℉), y en la del Carare Minero, de 1,04 ℃ (33,87 ℉).

PUBLICIDAD

La menor precipitación y el aumento de las temperaturas pueden acelerar la disminución de caudales y afectar la disponibilidad de agua para acueductos, actividades agrícolas y ecosistemas. Ballesteros afirmó que al menos 18 municipios ya afrontaban una emergencia antes del deterioro observado en noviembre.

Las cuencas de los ríos Guavio, Negro, Guayuriba y Bogotá presentan sectores con condiciones de sequía extrema (CAR)

Calamidad pública: Puerto Salgar, Pulí y Viotá.

Alerta roja: Caparrapí, Vergara, Villeta, Silvania y El Colegio.

Alerta naranja: Cachipay, Facatativá, Apulo y Villagómez.

Alerta amarilla: La Mesa, Anapoima, Anolaima, San Antonio del Tequendama, Buenavista, Caldas, Saboyá y San Miguel de Sema.

Octubre lluvioso no permitió recuperar las cuencas

El panorama contrasta con octubre, cuando el promedio de lluvias aumentó 93% frente a septiembre. Sin embargo, el incremento se concentró en la segunda semana del mes y no compensó los descensos posteriores. En la tercera y cuarta semana, las precipitaciones se redujeron cerca de la mitad frente al promedio histórico de los últimos diez años.

PUBLICIDAD

Carlos Emilio Gutiérrez, subdirector de Planificación y Ordenamiento Ambiental de la CAR, indicó que ese repunte temporal no alcanzó para restablecer las cuencas. “Octubre cerró como un mes con precipitaciones considerables, pero aun así no fue suficiente para recuperar muchas de nuestras cuencas hidrográficas”, explicó.

Los pronósticos de la entidad anticipan lluvias aisladas que perderán frecuencia hasta el comienzo del periodo seco de fin de año. Para diciembre se espera un déficit generalizado, con condiciones más marcadas en sectores de las cuencas de los ríos Suárez y Bogotá, además de altas radiaciones y temperaturas.

La CAR mantiene alertas en varios municipios ante el riesgo de afectaciones en el suministro de agua (CAR)

La CAR pide activar medidas de ahorro antes de nuevos descensos

La autoridad ambiental reforzó la vigilancia de las fuentes hídricas a través de sus 14 direcciones regionales y trabaja con alcaldías y empresas de servicios públicos para preparar medidas ante un escenario que podría prolongarse durante diciembre y el primer trimestre de 2027.

PUBLICIDAD

Ballesteros pidió a los municipios, acueductos comunitarios, sectores productivos y habitantes reforzar el ahorro y el almacenamiento responsable. “No podemos esperar a que los caudales disminuyan o que se presenten dificultades en el abastecimiento para actuar”, sostuvo el director.

Siete de las diez subzonas hidrográficas de la jurisdicción tienen previsión de sequía meteorológica extrema, por lo que la CAR recomendó mantener las medidas de uso eficiente del agua incluso en los lugares donde se presenten lluvias ocasionales durante las próximas semanas.