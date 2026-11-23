La Dijín y el FBI capturaron en el aeropuerto El Dorado al juez federal mexicano Luis Benítez Alcántara ante una solicitud de extradición de Estados Unidos. (@USAO_LosAngeles/X)

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Tres semanas después de que las autoridades colombianas confirmaran la captura del juez federal mexicano Luis Benítez Alcántara, detenido el 1 de noviembre en Bogotá, requerido en extradición por Estados Unidos bajo la sospecha de integrar una red que vendía información judicial a narcotraficantes y facilitaba envíos de cocaína hacia Centroamérica y ese país, se conocen nuevos detalles del caso.

Y es que el funcionario, de 49 años, habría llegado a Colombia presuntamente para reunirse de forma clandestina con organizaciones criminales locales, según el expediente revelado por El Colombiano.

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Benítez fue capturado por la Dijín en el aeropuerto El Dorado cuando se disponía a regresar a Ciudad de México junto con varios familiares, mediante un vuelo con escala en Panamá. La operación contó con coordinación de agentes del FBI y se ejecutó después de que la Corte del Distrito Central de California emitiera la solicitud en su contra.

El juez permaneció dos semanas en Colombia, aunque no se divulgaron los lugares que visitó. El coronel Elver Alfonso Sanabria, director de la Dijín, afirmó que el seguimiento estableció que su viaje tenía como objetivo coordinar cargamentos de droga con grupos criminales colombianos.

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Una red de alertas judiciales para narcotraficantes

El director de la Dijín afirmó que el juez Benítez viajó a Colombia con el propósito de coordinar cargamentos de droga con grupos locales. (X | @AGToddBlanche)

Desde 2024, una estructura clandestina en México habría reunido a funcionarios corruptos para entregar a organizaciones narcotraficantes información reservada sobre operativos, órdenes de captura, audiencias, allanamientos, incautaciones y expedientes judiciales. El Departamento de Justicia de Estados Unidos divulgó detalles de esa red el 10 de noviembre.

El acceso tenía un precio de ingreso de 500.000 dólares, equivalente a $1.707.550.000 pesos, seguido por pagos mensuales de 100.000 dólares, o $ 341.510.000 pesos. A cambio, los integrantes recibían datos sobre actuaciones de agencias mexicanas y estadounidenses.

La organización también suministraba palabras clave válidas durante 24 horas. Los traficantes podían usarlas en puestos de control para identificarse ante miembros corruptos de la fuerza pública y transportar estupefacientes o armas sin ser detenidos.

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La Fiscalía del Distrito Central de California identificó como administradores de la estructura a Édgar Aaron Vázquez Alvarado, alias el General, jefe del cartel Nuevo Imperio con base en Ciudad de México, y al estadounidense Roberto Gómez, alias Fat Boy. Ambos habrían reclutado servidores públicos para alimentar el sistema de información.

Entre los suscriptores figuraban integrantes de los carteles Nuevo Imperio, Jalisco Nueva Generación y Sinaloa. Entretanto, investigadores americanos y colombianos indaban si narcotraficantes colombianos también accedían a esos servicios, una incógnita que podría estar vinculada con la visita de Benítez a Colombia, de acuerdo con El Colombiano.

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El caso de Ryan Wedding y el soborno al juez

El exatleta olímpico canadiense Ryan Wedding afronta acusaciones por ordenar el asesinato de un informante del FBI en un restaurante de Medellín. (Redes sociales)

Uno de los presuntos clientes de la red era Ryan Wedding, señalado como el principal narcotraficante de Canadá y actualmente preso en Estados Unidos. El exdeportista residía en México y operaba como articulador entre proveedores de cocaína colombianos y distribuidores internacionales del cartel de Sinaloa.

Wedding representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002, celebrados en Estados Unidos, en la disciplina de snowboard, un deporte practicado con una tabla sobre nieve. También fue señalado por ordenar el asesinato de un informante del FBI en Medellín.

Jonathan Christopher Acevedo García, ciudadano colombo-canadiense de 42 años, fue asesinado a tiros el 31 de enero de 2025 por un sicario en un restaurante de El Poblado. El homicidio puso a Wedding y a su organización bajo la mira de las autoridades estadounidenses.

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La investigación alcanzó a Benítez después de la detención de Andrew Clark, segundo al mando en la organización de Wedding. El canadiense fue capturado el 8 de octubre de 2024 en Guadalajara, requerido en extradición por Estados Unidos, y su caso quedó bajo competencia del despacho del juez mexicano.

La fuerza pública abatió a alias el General en Naucalpan mientras el magistrado mexicano espera el trámite de extradición en la cárcel La Picota. (@OHarfuch)

El 24 de febrero de 2025, Benítez habría recibido un soborno de 2 millones e dólares y luego concedió a Clark la libertad bajo fianza, según el proceso abierto en la Corte de California. El canadiense fue detenido nuevamente pocos días después y finalmente extraditado.

La acusación contra el juez reúne nueve cargos: conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina, conformación de una empresa criminal, homicidio y obstrucción a la justicia. El caso también llevó al FBI a concentrarse en las decisiones adoptadas por el magistrado mexicano.

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Cuatro días después de la captura de Benítez, la fuerza pública mexicana abatió a Vázquez en el municipio de Naucalpan. La investigación se concentra ahora en localizar a Gómez y obtener información del juez, recluido en La Picota, en Bogotá, mientras avanza su trámite de extradición.