América Latina

La oposición uruguaya busca cancelar un evento sobre Fidel Castro: “No se puede homenajear a un dictador”

El evento organizado por legisladores del Frente Amplio generó un cruce político en el Parlamento y motivó un intento de la Coalición Republicana para que la Cámara se pronunciara en contra

Fidel Castro (EFE/Alejandro Ernesto)
Fidel Castro (EFE/Alejandro Ernesto)
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La convocatoria para el evento 100 años de Fiel en Solidaridad con Cuba organizado en el Parlamento uruguayo generó controversia en el sistema político y motivó la propuesta de la oposición para que este evento sea cancelado.

Según la convocatoria oficial, la propuesta incluye la proyección del documental El Sueño de Fidel del diputado Agustín Mazzini. Está previsto que se realice este jueves 5 de noviembre a las 19:00 en el anexo del Palacio Legislativo, la sede del Congreso uruguayo. La actividad tendrá el cierre artístico de cantante Numa Moraes.

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Como oradores, son presentados la embajadora de Cuba en Uruguay, Lissett Pérez, la senadora Bettiana Díaz y los diputados Magela Rinaldi, Carlos Reutor y Cecilia Badín. El moderador será el también legislador Víctor Aldaya. Son todos diputados del Frente Amplio, la coalición de izquierda de Uruguay. Es decir, no hay legisladores de la oposición en la convocatoria.

La Comisión Permanente del Parlamento uruguayo sesionó para condenar la situación en Venezuela (@SenadoUy)
El Parlamento de Uruguay (@SenadoUy)

La oposición reaccionó marcando la dictadura que existe en Cuba y pidiendo la cancelación del evento.

“En el Parlamento del Uruguay, que se supone es la Casa de la Democracia, la Embajadora del régimen cubano y sus cómplices del Frente Amplio, rinden homenaje al DICTADOR Fidel Castro…”, escribió en la red social X el diputado del opositor Partido Nacional Juan Martín Rodríguez. “Que podemos esperar de aquellos que invitan y se regodean con terroristas de Medio Oriente y Latinoamérica!”, agregó.

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El diputado Felipe Schipani también pidió que se cancele el evento. “En el Parlamento hay lugar para la pluralidad y las discrepancias. Pero todo tiene un límite: homenajear a quien violó los derechos humanos, ejerció el terrorismo de Estado y persiguió a su pueblo durante décadas. Que lo homenajeen en los comités de base. En la Casa de la Democracia, no”, escribió en un mensaje a Infobae el diputado del Partido Colorado Felipe Schipani).

El diputado Felipe Schipani es otro de los impulsores del proyecto de ley de eutanasia en Uruguay (@FelipeSchipani)
El diputado Felipe Schipani es otro de los impulsores del proyecto de ley de eutanasia en Uruguay (@FelipeSchipani)

En un posteo en X, expresó: “Fidel Castro asesinó, persiguió, encarceló y torturó. Los cubanos llevan 67 años padeciendo una dictadura

Las bancadas del bloque opositor (la Coalición Republicana, integrada por los partidos Nacional, Colorado e Independiente) acordaron que este martes el tema se trate como asunto político en una sesión de la Cámara de Representantes, informó El País. El objetivo era habilitar un debate al respecto, para que luego la cámara baja se exprese en contra.

En la casa de la democracia no se puede homenajear a un dictador”, expresó Schipani en declaraciones a ese medio. Reconoció que no existe ningún reglamento para la asignación de las salas del palacio para distintas actividades. Pero opinó que en este caso corresponde que “no se haga”.

El diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone y el diputado del Partido Nacional Juan Martín Rodríguez (@DiputadosUy)
El diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone y el diputado del Partido Nacional Juan Martín Rodríguez (@DiputadosUy)

Sin embargo, la moción no alcanzó los votos para que el tema se tratara como asunto político. Esto fue cuestionado por el diputado de Cabildo Abierto, uno de los partido de la oposición pero que en algunos proyectos clave ha votado con el oficialismo.

“Hoy discutimos Fidel Castro, mañana Israel, Palestina, Irán, Nicaragua, Venezuela, Rusia, Ucrania. Nos dedicamos a discutir en este Parlamento temas que no tienen que ver con la vida cotidiana de los uruguayos. Por eso me parece importante discutir estos temas, pero hay que acordarlos. De repente hacemos sesiones especiales para discutir todos estos temas”, expresó Álvaro Perrone, uno de los dos diputados que tiene ese partido.

En el oficialismo una de las respuestas fue la del diputado Sebastián Valdomir, quien apuntó directamente contra Rodríguez. “Qué raro es lo de este Diputado. Es secretario general de un organismo regional (Parlatino) que hace tiempo es presidido por un diputado cubano. ¿Cuántas veces le habrá dicho que no secunda las acciones de Presidencia por ser representante de una “dictadura”? Acá denuncia, en Panamá es dócil”, escribió en la red social X.

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