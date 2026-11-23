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El Congreso Extraordinario de la FIFA dio a conocer este lunes que la candidatura conjunta de México, Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica será sede de la Copa Mundial Femenina de 2031.

Será la primera ocasión en que un Mundial Femenil avalado por la FIFA se dispute en territorio mexicano. El torneo reunirá a selecciones de distintos continentes en una sede compartida por cuatro países de América del Norte, Centroamérica y el Caribe.

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Durante la misma reunión, la FIFA también anunció que el Reino Unido albergará la edición de 2035. La candidatura está integrada por Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte.

La reciente participación de Estados Unidos y México como sede del Mundial 2026 prueba la capacidad de ambos países para albergar un torneo de tal magnitud, a los que se unen Costa Rica y Jamaica para llevar el futbol femenil a nuevas regiones.

Estadios propuestos de la FMF para el Mundial Femenil 2031

(X/ @Chivas)

A falta de confirmación de las sedes que albergarán la Copa Mundial Femenil de 2031, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) dio a conocer los cuatro estadios propuestos para recibir partidos en México.

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Los recintos contemplados son el Estadio Banorte, en la Ciudad de México; el Estadio Akron, en Guadalajara; el Estadio BBVA, en Monterrey, y el TSM Corona, en Torreón.

fotografía aérea del Estadio Azteca (Banorte), en Ciudad de México (México). (EFE/ Tomas Pérez)

La lista forma parte de la candidatura conjunta que México integra con Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica. La decisión final sobre las ciudades y los estadios que recibirán encuentros corresponde a la FIFA.

México busca aprovechar la infraestructura de algunos de los principales inmuebles deportivos del país, varios de ellos considerados también para la Copa Mundial varonil de 2026.

Por ahora, la FMF no ha detallado cuántos partidos tendría cada sede ni las fases del torneo que podrían disputarse en territorio mexicano. Estos aspectos deberán definirse conforme avance la planeación del Mundial Femenil de 2031.

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El Mundial Femenil más grande de la historia

El Mundial Femenil 2031 será el primero con 48 selecciones. (AAP Image/Bianca De Marchi)

La Copa Mundial Femenil de 2031 marcará un cambio en la historia del torneo. La competencia contará con 48 selecciones, un formato similar al que utiliza el Mundial varonil de este año.

La ampliación permitirá la participación de más equipos y modificará la estructura de la fase de grupos y la ronda de eliminación directa. La FIFA busca trasladar al futbol femenil un esquema de competencia con mayor número de partidos y representantes de las distintas confederaciones.

El certamen también será histórico por su organización compartida entre cuatro países: México, Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica. Será la primera edición del Mundial Femenil que se dispute en cuatro naciones distintas.

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México tendrá participación como anfitrión junto con los otros tres países de la candidatura conjunta. La FIFA y las federaciones involucradas deberán definir posteriormente las ciudades, los estadios y el calendario de partidos.