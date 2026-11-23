La Policía Metropolitana atribuyó el tiroteo dentro del establecimiento comercial a un altercado por intolerancia (Colprensa)

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Cuatro personas fueron asesinadas durante un ataque armado ocurrido la noche del domingo 22 de noviembre en un billar del sector El Eco, en la vereda San Eugenio de Barbosa. El hecho dejó además a una persona herida, cuyo estado de salud es crítico.

El establecimiento está ubicado a unos 30 minutos del casco urbano del municipio. Allí, varios hombres armados ingresaron al local y dispararon contra quienes estaban en el lugar.

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La masacre dejó como saldo tres hombres y una mujer muertos. Los primeros reportes señalaron que tres víctimas fallecieron dentro del billar y que otra murió tras ser llevada a un centro asistencial, debido a la gravedad de sus heridas.