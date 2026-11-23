Imagen de una manifestación por los derechos del colectivo LGTBIQ+. (EFE/ Gustavo Amador)

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El 40% de las personas LGTBI+ en España ha experimentado alguna manifestación de autolesión o conducta suicida a causa de la LGTBIfobia a lo largo de su vida. La cifra asciende al 68,6% entre quienes sufrieron acoso, discriminación o agresiones durante el último año, según el estudio Estado socioeconómico: Estado LGTBI+ 2026, elaborado por la Federación Estatal LGTBI+ con datos de 40dB y la colaboración de la Universidad de Valencia.

La investigación, presentada este lunes, constituye el primer análisis centrado en los intentos autolíticos dentro del colectivo. Sus conclusiones muestran una relación entre la violencia y la salud mental: más de la mitad de las personas LGTBI+ ha padecido al menos un hecho de odio en el último año.

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La población joven aparece entre los grupos más expuestos. El 47,8% de las personas LGTBI+ de entre 18 y 24 años ha tenido experiencias de autolesión o conducta suicida. El riesgo también es superior entre quienes crecieron en familias situadas en el extremo más conservador de la escala ideológica: el 57,7% de ese grupo declaró haber atravesado situaciones de este tipo.

Para la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Paula Iglesias, el informe confirma una “correlación directa y crítica” entre la victimización y las conductas suicidas. Según ha explicado en rueda de prensa, el rechazo que enfrentan las personas LGTBI+ por su orientación sexual, identidad de género o características sexuales puede alcanzar niveles que ponen en riesgo sus vidas.

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Cabe recordar que los suicidios se situaron como la tercera causa de muerte no natural en España en 2025, con 3.808 casos, después de haber encabezado esta clasificación en años anteriores, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que sitúan a las caídas accidentales en el primer lugar, con 4.814 muertes, seguidas por los ahogamientos, sumersiones y sofocaciones, con 3.899.

Un manifestante sostiene un cartel durante una protesta. (EFE/ Miguel Gutiérrez)

El 28% sufre exclusión residencial

El estudio de la FELGTBI+ también analiza consecuencias sociales y económicas de la LGTBIfobia. Una de las áreas más afectadas es el acceso a la vivienda. Casi un tercio de las personas LGTBI+ de entre 18 y 34 años, el 28%, ha sufrido exclusión residencial. En estos casos, los factores económicos tradicionales —como el desempleo, los desahucios o el fin de un contrato— explican casi el 18% de las causas.

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En cambio, la discriminación directa y los conflictos con la familia de origen concentran el 45% de los motivos de exclusión residencial. El informe señala que, para una parte de la juventud LGTBI+, la dificultad de acceso o permanencia en una vivienda no responde solo a la falta de ingresos, sino también al rechazo dentro del entorno familiar y social.

Sexilio

Para muchas personas LGTBI+, la falta de aceptación implica dejar su ciudad o incluso su país. Este fenómeno, conocido como sexilio, afecta a quienes abandonan su lugar de origen por rechazo o para poder vivir libremente su orientación sexual, identidad de género o características sexuales. El 10,3% afirmó que tuvo que mudarse por estas razones y otro 17,7% dijo que le gustaría hacerlo.

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Varias personas sostienen una bandera del orgullo LGTBI. (Europa Press)

La precariedad material también empeoró. Seis de los ocho indicadores analizados registraron un deterioro respecto de 2025, y el 33,2% de la población LGTBI+ se encuentra en situación de privación material severa, definida por la acumulación de al menos cuatro carencias básicas. El 46% no puede disponer de un ordenador por motivos económicos; el 45% no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada y el 37% no puede afrontar gastos imprevistos.

Además, el 12,7% vive en hogares con ingresos inferiores a 1.000 euros mensuales y casi el 22% reside en hogares con baja intensidad laboral, es decir, donde se trabaja menos de tres meses al año. Esta última proporción duplica los registros de la población general, situados entre el 8% y el 9%.

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En ese sentido, el director ejecutivo de la federación, William Gil D’Avolio, ha explicado que contar con empleo no evita la exclusión: el 60,2% de las personas LGTBI+ en privación material severa tiene un trabajo activo. El informe atribuye esa situación a la baja intensidad laboral y a salarios insuficientes.

Carla Antonelli, senadora de Más Madrid, denuncia que las agresiones por delitos de LGTBIfobia se han duplicado en España. (Fuente: Europa Press).

“Techo arcoíris”

La investigación también identifica un “techo arcoíris”. Aunque las personas LGTBI+ presentan mayores niveles de formación, a partir de los 45 años disminuyen sus posibilidades de acceder a puestos directivos o de mantener posiciones científicas y técnicas frente al resto de la población.

La federación reclama políticas públicas que respondan a estas desigualdades y advierte que el marco legal existente en España requiere aplicación efectiva para evitar retrocesos en derechos y condiciones de vida.

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