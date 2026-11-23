Imagen de archivo de varias gallinas encerradas en jaulas. (Freepik)

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El modelo de producción de huevos en Europa se enfrenta a uno de sus mayores cambios de las últimas décadas. La Comisión Europea prepara una nueva normativa de bienestar animal que contempla la eliminación progresiva de las jaulas para todas las aves de corral en un plazo máximo de 12 años desde su aprobación definitiva. Una transformación que cuenta con el respaldo general del sector productor, aunque las empresas advierten de su elevado coste y reclaman más tiempo y financiación para llevarla a cabo.

La primera propuesta de Bruselas está prevista para el próximo 9 de diciembre. A partir de ese momento comenzará un proceso legislativo que podría prolongarse entre un año y un año y medio, durante el que será necesario obtener el visto bueno del Parlamento Europeo y del Consejo antes de su adopción definitiva por codecisión, según fuentes de la interprofesional del huevo y sus productos (Inprovo).

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Mientras tanto, las granjas y las industrias avícolas trabajan con los borradores que han trascendido de la futura regulación. El cambio más relevante será la desaparición de los sistemas de cría en jaulas, pero la propuesta también incluye restricciones al sacrificio de pollitos macho, nuevos controles de bienestar animal y mayores exigencias para los huevos y productos avícolas importados.

Gallinas enjauladas.

Una factura elevada para España

El principal obstáculo para el sector será económico. Adaptar las explotaciones a los nuevos sistemas de producción supondrá una inversión de 2.300 millones de euros únicamente en España, según un estudio independiente elaborado por la Universidad CEU Cardenal Herrera en 2024. Para el conjunto de la Unión Europea, las estimaciones sectoriales sitúan el coste mínimo en 10.000 millones de euros.

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Además, desde Inprovo advierten de que estas cantidades podrían haberse quedado desfasadas por el encarecimiento de los costes registrado durante los dos últimos años. La transformación exigirá modificar instalaciones, adaptar las granjas y realizar inversiones que tendrán que asumir los productores en un contexto de mayores exigencias regulatorias.

Aunque España ya ha comenzado a avanzar hacia modelos alternativos, el sector considera insuficiente el calendario planteado por Bruselas. Actualmente, el 40% del censo de gallinas ponedoras se encuentra en sistemas distintos a las jaulas y la mitad de los huevos consumidos en el país procede de gallinas criadas en libertad. Pese a este avance, las organizaciones empresariales reclaman que el periodo de transición supere los 12 años y que se habiliten compensaciones económicas adicionales que no dependan exclusivamente de la Política Agrícola Común (PAC).

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Huevos a la venta en un mercado. (FOTO: La Tribuna)

Fin al sacrificio de pollitos macho en cinco años

La futura regulación europea también pretende acabar con otra práctica habitual de la industria avícola: el sacrificio de los pollitos macho de un día. La Comisión plantea prohibirlo en un plazo de cinco años, debido a que estos animales no ponen huevos y tampoco resultan eficientes para la producción de carne.

En este punto, la propuesta contempla determinadas excepciones. Bruselas estudia permitir el sacrificio sin sufrimiento cuando los animales se destinen a alimentar a especies silvestres, animales en cautividad o mascotas. Una posibilidad que el sector español valora favorablemente, dado que ese suele ser el destino de los pollitos macho de un día en España.

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Otra alternativa pasa por desarrollar técnicas de ‘sexado in ovo’, que permiten identificar el sexo del embrión antes de que el huevo eclosione y, por tanto, evitar el nacimiento de pollitos macho destinados posteriormente al sacrificio. Sin embargo, desde la interprofesional reconocen que esta tecnología todavía no está suficientemente desarrollada para su aplicación generalizada.

Más controles para las granjas y los mataderos

El paquete legislativo también podría incorporar nuevos indicadores de bienestar animal que obligarían tanto a los productores como a los mataderos a registrar información en una base de datos. Se trata de un sistema de seguimiento con el que la Comisión pretende reforzar el control sobre las condiciones de cría y sacrificio de los animales.

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La asociación ARDE ha denunciado a una granja peletera en Abegondo (A Coruña) donde presuntamente los visones vivían en instalaciones de suciedad extrema y algunos animales presentaban heridas de gran tamaño.

La industria española no rechaza estos mecanismos, pero exige que respondan a criterios prácticos y no se conviertan en una carga administrativa adicional. Desde el sector reclaman que los indicadores sean “útiles”, que tengan un “objetivo claro de mejora y prevención” y estén “ajustados, proporcionados y adaptados a la realidad” de las granjas, “evitando que se conviertan en un instrumento meramente sancionador o que incorpore una capa de burocracia sin valor añadido”, según recoge Europa Press.

A las exigencias de control se suma otra cuestión especialmente sensible para los productores europeos: las importaciones. La Comisión quiere que los productos avícolas procedentes de terceros países cumplan requisitos de bienestar animal iguales o equivalentes a los establecidos dentro de la Unión Europea.

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La nueva normativa también podría tener consecuencias para los consumidores. Las inversiones necesarias para adaptar las explotaciones, junto con los nuevos requisitos de producción, podrían afectar a los costes de toda la cadena alimentaria y, en última instancia, al precio final del huevo. Por ello, el sector defiende que la propuesta europea incluya un análisis específico sobre su impacto en la generación de valor y en los precios.