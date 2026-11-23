El sitio web de Plus Ultra Líneas Aéreas indica la falta de vuelos disponibles para el trayecto entre Madrid y Caracas en diciembre de 2026. (Plus Ultra)

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Plus Ultra cancela los vuelos entre Madrid y Caracas sin ofrecer explicación oficial ni garantías para los pasajeros con reservas ya emitidas. La aerolínea española ha bloqueado la venta de billetes en su web para esta ruta, el último destino regular que le quedaba tras suspender los vuelos a Lima y Buenos Aires el pasado 17 de noviembre. En un comunicado, la aerolínea ha confirmado que ha suspendido desde este mismo lunes todas sus operaciones, de las que sólo mantenía sus vuelos con Venezuela como consecuencia de la reestructuración en la que está inmersa.

La evidencia más clara de la cancelación llega al intentar comprar un billete: aunque el buscador de Plus Ultra permite seleccionar fechas para los trayectos Madrid-Caracas y Caracas-Madrid, el sistema no devuelve ningún vuelo disponible para las próximas semanas. Mientras tanto, en la parte superior de esa misma página, un aviso corporativo fechado el 17 de noviembre contradice la evidencia y asegura que la ruta sigue operando “sin ningún cambio operativo o comercial”.

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Esta decisión responde “a un ejercicio de responsabilidad y prudencia” para gestionar la situación mientras se siguen analizando las opciones disponibles, explica la compañía, que recalca que continúa trabajando en el marco de una reestructuración iniciada hace ahora diez días.

Los vuelos a Lima y Buenos Aires también desaparecen

La interrupción de ventas hacia Venezuela se produce días después de que la compañía anunciara la suspensión de sus rutas a Lima y Buenos Aires con cancelaciones hasta el 15 de diciembre. Pese a ello, los horarios publicados en la web de la aerolínea todavía recogen frecuencias a ambos destinos, en otra inconsistencia que apunta a una gestión de la crisis marcada por la falta de transparencia.

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Plus Ultra ha justificado los recortes operativos en estos destinos por el “complejo entorno que atraviesa actualmente el transporte aéreo”, marcado por el fuerte encarecimiento de los costes operativos y, en particular, del combustible. La compañía ha enmarcado estas decisiones dentro de un plan de reestructuración financiera destinado a “fortalecer la compañía, asegurar su viabilidad a futuro y garantizar su sostenibilidad en el largo plazo”.

Los pasajeros afectados por las cancelaciones recibirán, según ha explicado la aerolínea, una notificación por correo electrónico, y las solicitudes se atenderán conforme a la normativa vigente, dando prioridad a los vuelos más próximos.

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Las reservas realizadas a través de agencias de viajes deberán tramitarse por ese mismo canal, mientras que las compras directas se gestionarán a través del portal web de reclamaciones de la compañía. Con todo, la empresa no ha confirmado oficialmente la suspensión definitiva de la ruta a Caracas ni ha aclarado qué ocurrirá con los billetes ya emitidos.

La operativa no se ha detenido del todo

Por ahora, la interrupción de la venta no equivale formalmente a un cese de operaciones. El vuelo PU712, procedente de Caracas, aterrizó en Tenerife Norte el pasado domingo, y el PU711 despegó después hacia Venezuela. Sin embargo, no hay confirmación empresarial de cuándo o si se retomará la comercialización de la ruta.

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La compañía con sede en España comenzó sus operaciones en 2015 con base en Madrid, y tenía rutas hacia Buenos Aires, Caracas, Lima y Tenerife, aunque por ahora solo operaba los enlaces con Venezuela.

En 2021 recibió un préstamo de 53 millones de euros con cargo al Fondo de Apoyo a Empresas Estratégicas de la SEPI. De ellos, 34 millones tomaron forma de préstamo participativo, que debe devolverse en 7 años (agosto de 2028) y 19 millones eran un préstamo ordinario, a devolver en cinco años (en marzo de este año).

Plus Ultra prepara un ERE para 668 trabajadores en activo

Al margen de la crisis operativa, Plus Ultra se encuentra inmersa en negociaciones con sus acreedores y prepara un expediente de regulación de empleo (ERE) cuyo alcance aún se desconoce. El ERE afectaría al centro de trabajo de Madrid, que incluye los Servicios Centrales y la base operativa del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde la compañía cuenta con 679 empleados, de los cuales 668 se encuentran en activo y 11 en situación de excedencia.

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La aerolínea ha encargado al despacho de abogados Summa Iuris el asesoramiento en la elaboración del plan de reestructuración. Los sindicatos, por su parte, se encuentran a la espera de la primera reunión formal sobre el ERE tras constituirse la mesa del banco social.