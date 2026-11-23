Germán Gonzalo Sánchez Rey, narcotraficante colombiano de 53 años conocido como “El Coletas”, resultó gravemente herido el lunes 23 de noviembre de 2026 tras recibir al menos un disparo en la cabeza en el aparcamiento de un gimnasio de Valdebebas, Madrid.
El señalado narcotraficante fue trasladado al hospital en estado crítico, según informó Carlos Rodríguez, supervisor de Samur PC.
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“Hemos atendido a un hombre de 53 años con heridas de arma de fuego en la región craneal. Lo estabilizamos hemodinámicamente en el lugar, aseguramos la vía aérea y lo trasladamos al hospital en estado muy crítico”, expresó.
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