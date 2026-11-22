Alias Andrey Avendaño reaparece al público y culpa al ELN de la guerra en el Catatumbo (@OlguinMayorgaP/X)

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Alias Andrey Avendaño, jefe político e ideológico del frente 33 de las disidencias de las Farc, reapareció a la opinión pública enviando un mensaje a las comunidades de la región del Catatumbo (oriente de Colombia) en el que atribuyó al Ejército de Liberación Nacional (ELN) el recrudecimiento de la violencia en la región y cuestionó a organismos internacionales y locales.

Sus afirmaciones, que fueron difundidas en las redes sociales, no incluyen pruebas y se producen en medio de la disputa armada entre ambas estructuras en el departamento de Norte de Santander.

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En su declaración, difundido por el presidente de la Asociación Nacional de Víctimas, Olguín Mayorga, el líder guerrillero comenzó con un “saludo revolucionario” al pueblo mencionado y expresó un homenaje a los habitantes de la subregión que, según dijo, han resultado afectados por la guerra. Posteriormente, el cabecilla sostuvo que la situación responde a decisiones de los mandos del ELN.

“Extendemos nuestro más sentido homenaje a cada uno de los hombres y mujeres, hijos de esta tierra catatumbera que se ha visto afectada por la guerra que padecemos, producto de las malas decisiones tomadas por los jefes del grupo del ELN”, indicó.

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Alias Andrey Avendaño responsabilizó al ELN por el aumento de la violencia en la región del Catatumbo.

El vocero del Frente 33 afirmó que su grupo aplica principios del derecho internacional humanitario, aunque precisó que no es firmante de ese marco. También señaló que la confrontación ha afectado a las comunidades y acusó al ELN de buscar ganancias a costa de la población civil.

“Es lamentable como un pueblo aguerrido y luchador se ve afectado por decisiones que toman quienes no tienen otro interés que incrementar sus ganancias a costa del sacrificio ajeno”, manifestó.

Incluso, los acusó de tener un modus operandi similar al que tendría el presidente Abelardo de la Espriella. “Es curioso cómo se dan golpes de pecho en nombre de la libertad, pero secuestran, extorsionan y privan de ese derecho a comunidades enteras, argumentando que son los únicos dueños de la verdad (...) Muy al estilo de Abelardo de la Espriella, mandan a jóvenes a morir en la guerra mientras disfrutan de sus lujosas oficinas, de whiskies caros y el pueblo que dicen defender se sumerge cada día en el abandono y la miseria”, denunció.

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El vocero del Frente 33 señaló a organismos internacionales y entidades locales como parte de un entramado del ELN. (REUTERS/Jair Coll)

Avendaño acusó al ELN de usar entidades para manipular a las comunidades

Asimismo, el dirigente insurgente aseguró, sin presentar evidencia, que el ELN tendría a su servicio una red de instituciones y organizaciones. Mencionó a la Defensoría del Pueblo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA), personerías e iglesias católicas, con especial referencia a entidades y parroquias de Tibú.

Avendaño afirmó que esas organizaciones integrarían un “entramado político” del ELN para manipular a la población y operar con impunidad. “Han puesto a su servicio una red de instrumentos que deberían estar en función de servir a las personas más vulnerables”, advirtió.

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El cabecilla también cuestionó los secuestros, las extorsiones y las restricciones que, según su versión, el ELN impone a comunidades de la región. Al final de su mensaje, sostuvo que el Frente 33 está dispuesto a sentarse a dialogar con sus adversarios para resolver las diferencias, bajo condiciones de respeto hacia la población civil.

“El Frente 33 de las FARC EP está en mora de sentarnos a dialogar y dirimir las diferencias con nuestros adversarios, pero dentro del marco del respeto, principalmente por las comunidades”, puntualizó.

Las disidencias de las Farc manifestaron su disposición de abrir un diálogo con los mandos del ELN. (AFP)

¿Quién es Andrey Avendaño?

Carlos Eduardo García Téllez, nombre de pila de ‘Andrey Avendaño’, nació en el Catatumbo en 1996 y es identificado por las autoridades como el jefe político e ideológico y figura pública del Frente 33. Según la información de inteligencia, ingresó a las antiguas Farc cuando tenía 11 años.

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El Ejército lo capturó en 2014. En 2017 recibió la amnistía derivada del Acuerdo de Paz, pero meses después de salir de prisión volvió a las armas junto con alias Jhon Mechas. Más adelante, fue expulsado formalmente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Durante el gobierno de Gustavo Petro, Avendaño fue el principal vocero y negociador de la delegación de alias Calarcá en los acercamientos de paz. De acuerdo con la publicación, en entrevistas reconoció públicamente el reclutamiento de menores de edad por parte de su organización.

Un bombardeo de las Fuerzas Militares contra un campamento del Frente 33 dejó cuatro personas muertas en el Catatumbo. (AFP)

La estructura a la que pertenece fue objeto de un bombardeo en el Catatumbo durante la madrugada del 11 de octubre de 2026. Según el Gobierno colombiano, el operativo de las Fuerzas Militares se dirigió contra un campamento en el que la inteligencia militar ubicó a cerca de 20 integrantes del Frente 33, vinculados con hombres cercanos a alias Calarcá.

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Los primeros datos divulgados por las autoridades señalaron la recuperación de cuatro cuerpos sin vida y la incautación de material de guerra e intendencia. Tras la operación circularon versiones sobre una posible muerte de Avendaño, pero no hubo un reporte oficial que confirmara que estuviera entre los abatidos.

El Frente 33 opera en 13 municipios del Catatumbo y en zonas de frontera con Venezuela, según informes de inteligencia citados por el medio. El Gobierno colombiano sostiene que la organización obtiene recursos del narcotráfico y la extorsión, mientras mantiene una disputa territorial con el ELN por el control de corredores, cultivos de coca y otras rentas ilegales.

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