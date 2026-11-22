Guadalupe Acosta Naranjo rechazó en una carta pública los señalamientos de Claudia Sheinbaum sobre la crisis interna en el INE. | SOMOS

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Guadalupe Acosta Naranjo dirigió una carta pública a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para rechazar que lo relacione con una presunta crisis de corrupción en el INE y acusar a Morena de debilitar la autonomía electoral mediante nombramientos, campañas anticipadas e intervenciones de funcionarios en el proceso electoral.

En el documento fechado en Ciudad de México este 22 de noviembre, Acosta Naranjo sostuvo que Sheinbaum lo incluyó, junto con integrantes de Somos y otras figuras públicas, en señalamientos vinculados con Guadalupe Taddei.

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Acosta Naranjo atribuyó a Morena la designación de la presidenta Taddei y cuestionó que la mandataria responsabilice de la crisis a hechos ocurridos desde inicios de la década de 1980.

El autor de la carta afirmó que Juan Carlos Padilla contrató entonces a dos abogados recién egresados que, cuatro décadas después, se habrían convertido en socios y personas cercanas a Taddei. No identificó a los juristas ni detalló los hechos de corrupción a los que alude.

Guadalupe Acosta Naranjo compara el gobierno actual con el régimen previo a 1988

Acosta Naranjo cuestionó el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum emitido frente a mandos militares este 20 de noviembre. (Presidencia)

Acosta Naranjo recordó que él y Sheinbaum militaron en Punto Crítico, organización fundada, entre otros, por el dirigente del movimiento estudiantil de 1968 Raúl Álvarez Garín. Según su relato, ambos respaldaron a Cuauhtémoc Cárdenas antes de la elección de 1988, que describió como afectada por un fraude y por la caída del sistema atribuida a Manuel Bartlett Díaz.

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El exdirigente señaló que en aquellos años combatían a un régimen de partido único, sin contrapesos ni división de poderes, con elecciones organizadas por el gobierno y reglas aplicadas de forma discrecional. “Es imposible no ver las semejanzas actuales con aquel régimen”, escribió al acusar al gobierno de haber revertido conquistas democráticas.

También contrastó la trayectoria de Sheinbaum con la de Andrés Manuel López Obrador. Afirmó que el expresidente no formó parte de la lucha democratizadora posterior a 1968 porque se afilió al PRI durante el gobierno de Luis Echeverría y escribió himnos para ese partido.

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“Tu obligación constitucional es ser presidenta de todos los mexicanos, no solo de tu partido”, planteó Acosta Naranjo. En la misma carta preguntó por qué, según su postura, la mandataria atacaría a José Woldenberg y a Ernesto Ruffo, mientras protegería a Bartlett, Taddei, Rubén Rocha Moya y Américo Villarreal.

El documento también cuestiona una supuesta militarización de la vida nacional. Acosta Naranjo aseguró que Sheinbaum aprovechó los festejos del 20 de noviembre, frente a mandos militares, para atacar a opositores civiles.

La carta defiende la autonomía electoral surgida del consenso partidista

El texto atribuyó el debilitamiento del órgano electoral al uso del método de tómbola para la selección de consejeros. (Foto: X/@BlancaYCG)

Acosta Naranjo atribuyó al entonces Instituto Federal Electoral una parte de los cambios políticos posteriores. Recordó que el nombramiento de José Woldenberg y de los consejeros que estrenaron la independencia del órgano electoral se acordó mediante consensos entre los partidos, negociación en la que, afirmó, participó López Obrador como dirigente del PRD.

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Según el firmante, esa autonomía permitió que la izquierda llegara al gobierno de la capital del país, que el PRI perdiera la mayoría en la Cámara de Diputados y que ocurriera la primera alternancia en la Presidencia de la República. Acusó a Morena de buscar destruir esa institución.

El dirigente de Somos concedió que Vicente Fox intervino en las elecciones de 2006, conducta que, aseguró, el expresidente reconoció. No obstante, sostuvo que Sheinbaum y López Obrador habrían rebasado los límites legales al promover la participación de gobernadores y diputados oficialistas en el actual proceso electoral.

Acosta Naranjo también denunció campañas adelantadas de candidatos designados por el oficialismo, a quienes acusó de realizar actos de propaganda fuera de la ley y de utilizar recursos públicos. A su juicio, el deterioro del INE comenzó cuando desde la Presidencia se habría instruido a diputados de Morena a rechazar el diálogo para seleccionar consejeros y recurrir a una “tómbola amañada” con quintetas favorables al gobierno.

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Somos, escribió, nació con el propósito de recuperar la democracia y devolver al INE autonomía, confianza y decencia. Añadió que su discrepancia central con Sheinbaum es el rechazo al diálogo, una demanda que atribuyó tanto al movimiento estudiantil de 1968 como al Consejo Estudiantil Universitario de 1986.

El remitente responsabilizó a la presidenta si la bancada oficialista designa por sí sola a la próxima titular del INE, como, según comparó, ocurrió con Bartlett entre 1982 y 1988 y con Taddei en 2023. Cerró al exigir que Morena asuma las acusaciones contra la consejera presidenta y deje de señalar a servidores públicos que, afirmó, organizaron las elecciones en las que Cárdenas gobernó la Ciudad de México y López Obrador y Sheinbaum llegaron a la Presidencia.

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