El ex presidente Jair Bolsonaro sigue internado en cuidados intensivos (Europa Press)

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Jair Bolsonaro pasó este domingo su tercer día en la unidad de cuidados intensivos del hospital DF Star de Brasilia, donde lo tratan por una obstrucción del intestino delgado. El boletín médico lo describe como clínicamente estable y sin previsión de alta. El ex presidente brasileño tiene 71 años y cumple desde marzo, en su residencia, una condena de 27 años y 3 meses de prisión.

Lo internaron el viernes 20 de noviembre con fuertes dolores y distensión abdominal. Salió de su casa con escolta policial después de que su médico considerara necesaria la hospitalización. Una tomografía computarizada mostró una obstrucción casi total del intestino delgado, asociada a adherencias en la pared abdominal, según explicó el cardiólogo Brasil Caiado, médico personal del exmandatario.

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Por ahora el tratamiento es conservador: ayuno, hidratación, soporte nutricional y una sonda gástrica para descomprimir el intestino. Caiado dijo a los periodistas que, si esa vía no da resultado en las próximas horas, el equipo optará por operarlo.

Michelle Bolsonaro, su esposa, dio en Instagram un parte más optimista que el del hospital, cuyo boletín de este domingo repite sin cambios el del sábado. Escribió que el ex presidente pasó la noche sin dolores y que ya camina por los pasillos. También pidió a sus seguidores que recen para que el intestino “vuelva a funcionar normalmente” y no haga falta otra intervención. Michelle fue elegida senadora por el Distrito Federal el 4 de octubre y asumirá el escaño en febrero de 2027.

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El expresidente brasileño Jair Bolsonaro cumple arresto domiciliario luego de que Bolsonaro fuera declarado culpable por mayoría del Tribunal Supremo de planear un golpe de Estado para permanecer en el poder después de perder las elecciones de 2022, en Brasilia (REUTERS/Adriano Machado)

Alexandre de Moraes, el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) a cargo de la ejecución de la pena, autorizó a los hijos de Bolsonaro a visitarlo a diario mientras dure la internación. Les prohibió entrar con teléfonos celulares y grabar fotos, audios o videos para las redes sociales. El magistrado ya había puesto restricciones parecidas durante las internaciones de diciembre de 2025 y marzo de 2026.

Los problemas intestinales de Bolsonaro empezaron el 6 de septiembre de 2018. Ese día, Adélio Bispo lo apuñaló en el abdomen durante un acto de campaña en Juiz de Fora, en el estado de Minas Gerais. Esa misma tarde los cirujanos le extirparon parte del intestino y salió del quirófano con una bolsa de colostomía. Desde entonces lo operaron al menos diez veces, en su mayoría por complicaciones digestivas que dejó el ataque. La operación más larga duró 12 horas y fue en abril de 2025, en el mismo DF Star, para liberar adherencias y reconstruir la pared abdominal.

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La Primera Sala del STF lo condenó en septiembre de 2025 por liderar un plan para impedir la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva, que lo había derrotado en las elecciones de 2022. Lo detuvieron de forma preventiva el 22 de noviembre de 2025, hace exactamente un año, después de que la Policía Federal detectara que había intentado romper su tobillera electrónica con un soldador. Pasó los primeros meses de la pena en la sede de la Policía Federal en Brasilia y, desde el 15 de enero, en el complejo penitenciario conocido como Papudinha.

El 2 de marzo, Moraes rechazó un pedido de prisión domiciliaria humanitaria, y tres días después la Primera Sala confirmó la negativa por unanimidad. El 13 de marzo Bolsonaro sufrió un malestar súbito en su celda y lo hospitalizaron con una bronconeumonía por aspiración. Con el aval de la Procuraduría General de la República, Moraes le concedió el 24 de marzo el arresto en casa por un plazo inicial de 90 días.

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El 3 de julio el juez prorrogó la medida al constatar una mejoría clínica. Advirtió además que cualquier incumplimiento de las condiciones supondría el regreso inmediato al régimen cerrado. La decisión sobre una nueva operación queda ahora en manos del equipo de Caiado y depende de cómo responda el intestino en las próximas horas.