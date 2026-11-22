El ataque armado ocurrió en Lomas de Angelópolis III.

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El secretario de Gobernación de Puebla, José Samuel Aguilar Pala, confirmó el asesinato de un sobrino de Rafael Caro Quintero y de su escolta, un militar retirado, durante un ataque armado registrado la tarde del sábado 21 de noviembre en el fraccionamiento privado Lomas de Angelópolis III.

Las víctimas fueron identificadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) como Juan Pablo “N” y Paulino “N”. De acuerdo con reportes periodísticos, el primero sería Juan Pablo Quintero Navidad, conocido como “El 25”, mientras que el segundo era su escolta, identificado como Paulino Ortiz Teodoro.

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En declaraciones a medios de comunicación, Aguilar Pala explicó que recibió el reporte de la agresión por parte del vicealmirante Francisco Sánchez González, titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, alrededor de las 14:00 horas del sábado.

El funcionario confirmó que uno de los fallecidos tenía parentesco con el narcotraficante Rafael Caro Quintero, actualmente detenido en Estados Unidos.

¿Dónde ocurrió el ataque armado contra el familiar de Caro Quintero?

La agresión se registró en las inmediaciones del clúster Parque Michoacán, dentro de Lomas de Angelópolis III, en el municipio de Santa Clara Ocoyucan, en la zona metropolitana de Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes, elementos de seguridad municipal acudieron al lugar después de recibir una alerta por detonaciones de arma de fuego. Posteriormente, paramédicos confirmaron que los dos hombres ya no contaban con signos vitales.

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La Fiscalía estatal informó que abrió una carpeta de investigación por el doble homicidio y que ambas víctimas eran originarias de Sinaloa.

Entre los datos conocidos sobre el caso se encuentran:

Víctimas: Juan Pablo “N” y Paulino “N”.

Fecha del ataque: sábado 21 de noviembre de 2026.

Lugar: clúster Parque Michoacán, en Lomas de Angelópolis III.

Municipio: Santa Clara Ocoyucan, Puebla.

Relación entre las víctimas: uno era familiar de Rafael Caro Quintero y el otro se desempeñaba como su escolta, un militar retirado.

Autoridades participantes: Fiscalía General del Estado, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Fiscalía de Puebla investiga el doble homicidio

Tras el ataque, elementos de la Fiscalía General del Estado, la Guardia Nacional y corporaciones policiales estatales acudieron al fraccionamiento para realizar las diligencias correspondientes.

La zona permanecía acordonada este domingo 22 de noviembre, con un perímetro de seguridad para permitir que los agentes ministeriales y peritos continuaran con la recolección de indicios y las investigaciones.

Aguilar Pala aseguró que el Gobierno de Puebla colaborará con las autoridades federales para esclarecer los hechos y atender los problemas de seguridad relacionados con la delincuencia en la entidad.

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El secretario también fue cuestionado sobre si Puebla podía considerarse un territorio con presencia de grupos delictivos, ante otros episodios de violencia registrados en Lomas de Angelópolis.

En respuesta, sostuvo que la administración estatal no permitirá esas actividades y reiteró que las corporaciones locales trabajarán en coordinación con las instancias federales.

Cuestionan controles de seguridad en Lomas de Angelópolis

Durante el encuentro con la prensa, el funcionario también fue interrogado sobre cómo pudieron ingresar los responsables del ataque a un complejo residencial que cuenta con vigilancia privada.

Ante el cuestionamiento, Aguilar Pala señaló que será necesario revisar las circunstancias, debido a que se trata de un fraccionamiento privado.

El secretario no proporcionó detalles sobre los mecanismos de acceso ni sobre la posible participación de los sistemas de vigilancia del desarrollo residencial en las investigaciones.

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Sin detenidos ni móvil confirmado por las autoridades

Hasta este domingo, la Fiscalía de Puebla no había informado sobre personas detenidas por el doble homicidio ni establecido públicamente el motivo de la agresión.

Aunque reportes periodísticos han relacionado a Juan Pablo Quintero Navidad con el Cártel de Caborca y con el grupo conocido como La Plaza, las autoridades no han presentado una hipótesis oficial que vincule el ataque con alguna organización criminal.

Las investigaciones continúan para esclarecer cómo ocurrió la agresión, identificar a los responsables y determinar las circunstancias del asesinato de ambos hombres.