Expertos indican que la subida del dólar beneficiaría a los exportadores - crédito Colprensa

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El dólar registró el jueves 19 de noviembre su mayor aumento diario del año. La divisa ganó más de $88 durante la jornada y volvió a niveles que no se observaban desde finales de junio, un comportamiento que reavivó las expectativas de una tendencia alcista. El mercado cerró en $3.463,18, $48,08 por encima de la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada en $3.415,10.

La cotización, el 20 de noviembre, llegó a un máximo de $3.504 y descendió hasta un mínimo de $3.407. El nivel más alto no se registraba desde el 12 de junio. Durante la jornada se concretaron 1.396 operaciones por un monto de USD1.482 millones, según la plataforma Set-FX.

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El movimiento coincidió con el fortalecimiento de los mercados estadounidenses, ante la posibilidad de que la Reserva Federal (FED) endurezca su política fiscal, el aumento de la aversión global al riesgo y señales de fragilidad económica y fiscal en Colombia. La evolución inmediata dependerá de la inflación estadounidense, el debate del proyecto de ley de rescate, el precio del petróleo y la menor liquidez prevista para la próxima semana.

Al cierre de la jornada del 22 de noviembre de 2026, el precio promedio de compra de dólar en las casas de cambio era de $3.351,43, mientras que el de venta se ubicaba en $3.482,86 - (Infobae Colombia)

Al respecto, el country manager de Global66, Daniel Londoño Tapia, calificó el movimiento como la semana más fuerte del año para el dólar. Luego de un martes de escasa variación, cuando tocó un mínimo de $3.293 después del festivo, la divisa cerró el miércoles en $3.356 y se aceleró el jueves hasta $3.469. Según el experto, en noviembre, la TRM acumula un avance de 7,29%, aunque en el año baja 9,10%, o $341,98, y frente al mismo día del año anterior presenta una variación de 8,12%.

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Proyectó un rango de $3.420 a $3.540 para la última semana de noviembre de 2026.“La capacidad del peso para resistir dependerá tanto de los datos externos como de la respuesta fiscal que logre Colombia”, dijo el experto.

Por su parte, para el cierre de noviembre, los resultados de la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo y la Bolsa de Valores estiman que para noviembre de 2026, los analistas consideran que la tasa de cambio se ubicará en un rango entre $3.249 y $3.320, con $3.288 como respuesta mediana. “Para diciembre de 2026, los analistas esperan una tasa de cambio de $3.284, lo que representa un leve aumento frente al pronóstico de la edición anterior”, explicaron las entidades.

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Los resultados de la EOF de Fedesarrollo y la Bolsa de Colombia muestran que el dólar seguiría por encima de los $3.200 - (Fedesarrollo y Bolsa de Colombia)

La Reserva Federal y la aversión al riesgo presionan a las monedas emergentes

Las minutas de octubre de la Reserva Federal reforzaron las apuestas por un endurecimiento monetario, señaló Londoño Tapia. Casi todos los miembros consideraron probables nuevas alzas; algunos propusieron subir las tasas ya en octubre y otros contemplaron un ajuste superior a 25 puntos básicos (pb) en diciembre. El mercado asignaba una probabilidad cercana al 98% a una subida el 9 de diciembre.

A su vez, el estratega sénior de investigación de Pepperstone, Felipe Barragán, vinculó la fortaleza del dólar con una inflación subyacente estadounidense mayor a la prevista y un mercado laboral resiliente. El analista añadió que los costos energéticos, las dudas sobre la inversión tecnológica y la inteligencia artificial, así como los riesgos geopolíticos en Medio Oriente, redujeron el atractivo de las operaciones de acarreo en monedas emergentes.

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La búsqueda de activos seguros se reflejó en una caída de 2% del S&P 500 el jueves, su sexta sesión negativa consecutiva y la racha más prolongada desde 2024, pese a los resultados de Nvidia, según Global66. El índice de volatilidad VIX superó 28, el oro retrocedió más de 3% y el bitcoin cayó por debajo de USD62.000.

La FED mantiene la tasa de interés en un rango entre 3,75% y 4% - (Ken Cedeno/Reuters)

Debilidad fiscal y económica eleva la presión sobre el peso colombiano

El frente interno añadió presión al peso tras el dato del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), que reportó un crecimiento de 0,5% de la economía colombiana en el tercer trimestre, frente a cerca de 2% esperado por el mercado. La actividad cayó 0,8% respecto al trimestre anterior, con una contracción de 6,7% en el agro y una industria en terreno negativo. Ese resultado reduce el margen del Banco de la República para elevar en diciembre su tasa de interés, situada en 12,25%, cuando la Reserva Federal se prepara para subir las suyas. A ello se sumó que el precio del petróleo Brent, de referencia para Colombia, está cercano a USD91 y encaminado hacia una tercera caída semanal, un comportamiento que debilitó el respaldo externo del peso y de los ingresos petroleros.

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De igual manera, Londoño Tapia remarcó que el proyeto de ley de rescate abrió otro foco de incertidumbre porque el Gobierno retiró el IVA a la canasta familiar, los agroinsumos y la medicina prepagada sin anunciar recortes de gasto equivalentes. Entonces, Las comisiones económicas conjuntas iniciaron el primer debate el miércoles sin un texto definitivo, mientras el mercado evalúa si se conserva un ajuste cercano a $45 billones.

Por su parta, el economista Felipe Campos, gerente de Inversión y Estrategia de Alianza Valores y Fiduciaria, sostuvo que la depreciación alcanzó a varias monedas de la región, pero recordó que el peso colombiano venía respaldado por la expectativa de un ajuste fiscal fuerte. “Aun se puede subir menos que el resto y aun les vamos ganando a todos, pero el tiempo corre”, afirmó.

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Felipe Campos, economista, apuntó que lo que esta pasando con el dólar en Colombia esta pasando en la región y monedas pares - (@FelipeCamposPC/X)

Barragán advirtió que Colombia “requiere reconstruir su credibilidad fiscal” y señaló que las tasas internas elevadas podrían no compensar un incremento de la prima de riesgo soberano. Añadió que “el peso colombiano tiene una vulnerabilidad particularmente importante si coinciden un ajuste presupuestario insuficiente, menores ingresos petroleros y condiciones financieras internacionales más restrictivas”.

Diferencias fiscales separan el desempeño de las monedas latinoamericanas

De acuerdo con un análisis de Visión Davivienda, el peso colombiano encabezó las pérdidas de la tercera semana de noviembre entre las monedas emergentes, con una depreciación de 2,10%, seguido por:

Peso argentino: 0,93%.

Peso chileno: 0,88%.

Dólar australiano: 0,63%.

Zloty polaco: 0,57%.

Won surcoreano: 0,53%.

Peso mexicano: 0,43%.

Corona sueca: 0,42%.

Dólar neozelandés: 0,29%.

Corona noruega: 0,14%.

Libra esterlina: 0,08%.

Dólar canadiense: 0,05%.

Euro: 0,05%.

Corona danesa: 0,04%.

Por su parte, entre los ganadores estuvieron:

Rupia india: 0,67%.

Renminbi chino: 0,31%.

Rublo ruso: 0,18%.

Real brasileño: no registró cambios debido a un festivo en Brasil.

El dólar había perdido fuerza en 2026, pero en noviembre de este año se recuperó frente a las monedas emergentes - (Yuriko Nakao/Reuters)

Entre las divisas del G-10, así fue el comportamiento:

Yen: avanzó 0,70%, favorecido por menores tasas en Estados Unidos y un índice de precios al consumidor (IPC) subyacente japonés de 2,2%, por encima de la meta del Banco de Japón-

Franco suizo: se apreció 0,45% por la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro.

Barragán dijo que las diferencias regionales se debieron a los fundamentos internos:

Chile: depende de que el cobre y la inversión impulsen el crecimiento

México: enfrenta un menor diferencial de tasas tras su recorte de noviembre

Brasil: debe despejar las dudas sobre su ajuste presupuestario.

Colombia: el peso sigue más expuesto a las decisiones fiscales y al comportamiento del crudo.

La atención se concentrará en las audiencias del proyecto de ley de rescate, previstas en Bogotá el 23, Cali el 26 y Barranquilla el 27 de noviembre. La ponencia se espera para el 30 y las votaciones para el 1 y 2 de diciembre. Ese último día vence el plazo fijado por el presidente de la Cámara, Nicolás Barguil, para aprobar el proyecto en comisiones, antes del cierre de sesiones ordinarias el 16 de diciembre.

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También, el calendario incluye para el 25 de novimebre que se conocerá el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) de octubre y la segunda estimación del Producto Interno Bruto estadounidense del tercer trimestre, antes del cierre de los mercados de Estados Unidos el jueves por Acción de Gracias.