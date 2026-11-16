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México sabe remontar: esta es la última vez que el Tricolor le dio la vuelta al marcador en la Nations League

Revertir el marcador en competencias como esta es algo que ya conoce el conjunto azteca y que ya ha logrado hacer dos veces

La Selección Mexicana tendrá que remontar ante Jamaica si es que quiere seguir con vida en la Concacaf Nations League luego de haber perdido 3-2 en la ida de los Cuartos de Final (REUTERS).
La Selección Mexicana tendrá que remontar ante Jamaica si es que quiere seguir con vida en la Concacaf Nations League luego de haber perdido 3-2 en la ida de los Cuartos de Final (REUTERS).
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La Selección Mexicana tendrá que remontar ante Jamaica si es que quiere seguir con vida en la Concacaf Nations League luego de haber perdido 3-2 en la ida de los Cuartos de Final el fin de semana pasado en el Estadio Nacional de Kingston.

Sin embargo, revertir el marcador en competencias como esta es algo que ya conoce el conjunto azteca y que ya ha logrado hacer dos veces.

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Cómo fue la ida entre Jamaica y México

México llegó al descanso con una desventaja de 3-0 y quedó contra las cuerdas en el estadio Nacional de Kingston. El resultado extendió a cinco la racha de partidos sin ganar del equipo durante la etapa de Rafa Márquez.

El Tri reaccionó en el segundo tiempo con un disparo de larga distancia de Gilberto Mora al minuto 70. El gol redujo la diferencia y abrió una posibilidad para que el conjunto mexicano buscara un resultado menos adverso en el cierre.

La Selección Mexicana perdió 3-2 ante Jamaica el sábado pasado en Kingston, durante el partido de ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League (X@miseleccionmx)
La Selección Mexicana perdió 3-2 ante Jamaica el sábado pasado en Kingston, durante el partido de ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League (X@miseleccionmx)

Márquez modificó su alineación con los ingresos de Santiago Sandoval y Kevin Álvarez por Luis Romo y César Montes. Después mandó al campo a Jesús Manuel Corona y Alexis Vega en lugar de Roberto Alvarado y Santiago Giménez.

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Julián Quiñones convirtió un penalti para colocar el 3-2 ante los Reggae Boyz. México dispuso de seis minutos de compensación para buscar el empate, pero no consiguió marcar de nuevo en Kingston.

Mexico Jamaica Selección Mexicana Concacaf Nations League
Gilberto Mora anotó el primer gol para México hasta el minuto 70, acercando al seleccionado azteca (@miseleccionmx/X)

México remontó a Honduras en 2023 y 2024

En la edición 2023-24, México perdió 2-0 en el primer partido de la serie. La vuelta terminó con un triunfo del mismo marcador, resultado que llevó la eliminatoria a los penales, donde el conjunto nacional consiguió el pase.

Un año después, en la edición 2024-25, Honduras volvió a imponerse 2-0 durante el encuentro de ida. México respondió en casa con una victoria por 4-0 para avanzar sin necesidad de definir la llave desde los once pasos.

Soccer Football - CONCACAF Nations League - Quarter Final - Second Leg - Mexico v Honduras - Estadio Nemesio Diez, Toluca, Mexico - November 19, 2024 Mexico's Jorge Sanchez celebrates scoring their third goal REUTERS/Raquel Cunha
Soccer Football - CONCACAF Nations League - Quarter Final - Second Leg - Mexico v Honduras - Estadio Nemesio Diez, Toluca, Mexico - November 19, 2024 Mexico's Jorge Sanchez celebrates scoring their third goal REUTERS/Raquel Cunha
Soccer Football - CONCACAF Nations League - Quarter Final - Second Leg - Mexico v Honduras - Estadio Nemesio Diez, Toluca, Mexico - November 19, 2024 Mexico's Jorge Sanchez celebrates scoring their third goal REUTERS/Raquel Cunha
Soccer Football - CONCACAF Nations League - Quarter Final - Second Leg - Mexico v Honduras - Estadio Nemesio Diez, Toluca, Mexico - November 19, 2024 Mexico's Jorge Sanchez celebrates scoring their third goal REUTERS/Raquel Cunha

El equipo mexicano buscará repetir esa respuesta en territorio nacional. Los dos antecedentes más recientes muestran que una derrota en la ida ante Honduras no ha impedido que el Tri resuelva la eliminatoria en el partido de vuelta.

¿Cómo, cuándo y dónde ver el partido de vuelta?

La Selección Mexicana enfrentará a Jamaica el próximo martes 17 de noviembre en el Estadio BBVA con la obligación de ganar para remontar la serie de cuartos de final de la Concacaf Nations League y asegurar su lugar en la siguiente ronda que se jugará durante marzo de 2027.

El equipo comandado por Rafa Márquez llega al partido de vuelta con la necesidad de modificar el marcador global. El resultado en Monterrey define si México continúa en la competencia regional o queda fuera antes de las semifinales.

Posibles alineaciones:

  • México: Raúl Rangel, Israel Reyes, César Montes, Johan Vasquez, Jesús Gallardo, Gilberto Mora, Erik Lira, Luis Romo, Roberto Alvarado, Santiago Gimenez, Julián Quiñones.
  • Jamaica: Jahmali Waite, Miguel Freckleton, Courtney Clarke, Richard King, Kaheim Dixon, Javon East, Joel Latibeaudiere, Karoy Anderson, Miguel Freckleton, Kyle Ming, Renaldo Cephas, Ronaldo Webster.
Soccer Football - CONCACAF Nations League - Quarter Final - First Leg - Jamaica v Mexico - National Stadium, Kingston, Jamaica - November 14, 2026 Mexico's Johan Vasquez in action with Jamaica's Denzel Hall REUTERS/Gilbert Bellamy
Soccer Football - CONCACAF Nations League - Quarter Final - First Leg - Jamaica v Mexico - National Stadium, Kingston, Jamaica - November 14, 2026 Mexico's Johan Vasquez in action with Jamaica's Denzel Hall REUTERS/Gilbert Bellamy

Una victoria ante Jamaica coloca al Tricolor entre los cuatro equipos que disputan las fases finales de la Nations League. Cabe señalar que las semifinales están programadas para marzo de 2027, al igual que la final y el partido por el tercer lugar.

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