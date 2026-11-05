Bolivia: expresidente del TSJ tenía una orden de captura por narcotráfico y organización criminal

Romer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia.

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La Fiscalía General de Bolivia emitió un mandamiento de aprehensión contra el expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, por tráfico de sustancias contraladas y organización criminal. El documento revelado ayer fue emitido el martes 3 de noviembre, un día antes de que Saucedo se declarara en el exilio.

El fiscal interino, José Armando Urioste, confirmó el mandamiento ante los medios locales. “Es efectiva la orden y la han dado los fiscales del caso”, sostuvo y señaló que el caso fue declarado en reserva por la presencia de testigos protegidos.

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El documento sostiene que existen indicios para considerarlo probable autor de los hechos investigados y advierte riesgos de fuga y obstaculización de la investigación mediante la destrucción de los elementos que probarían su participación en los delitos mencionados.

Este miércoles Saucedo anunció a través de las redes sociales que salió del país junto a su familia por temor a presiones judiciales. “Se vienen construyendo relatos en base a mentiras y sé que van a sembrar pruebas para desacreditarme. Pero no solamente a mí: lo harán además con otros liderazgos emergentes, referentes regionales y nacionales”, escribió.

Romer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia junto al primer mandatario, Rodrigo Paz, en un acto público.

El expresidente del TSJ también lanzó críticas al gobierno de Rodrigo Paz. “El poder político convirtió nuevamente a la justicia en una puerta giratoria que ejerce como regla la detención preventiva a quien no comulga con ellos, y tampoco titubea para contratar sicarios y silenciar gente con la muerte”.

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Saucedo recordó el asesinato del magistrado agroambiental Víctor Hugo Claure quien fue abatido por un sicario en mayo de este año, tras haber presuntamente emitido un fallo en un conflicto de tierras. A cinco meses del crimen, el caso aún no ha sido resuelto.

El Gobierno no hizo referencia a las acusaciones vertidas por Saucedo pero lo vinculó con el exfiscal Roger Mariaca, quien está detenido preventivamente acusado de liderar una organización criminal de protección institucional al narcotráfico. “Las investigaciones son las investigaciones, probablemente por eso se haya puesto nervioso”, afirmó el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo sobre la huida de Saucedo.

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Entre tanto, la Sala Plena del TSJ designó como presidenta interina a Rosmery Ruiz por seis días, plazo tras el cual la ausencia será considerada abandono de funciones.

Sede del Tribunal Supremo de Justicia en Sucre, capital judicial de Bolivia. Foto: TSJ

Romer Saucedo es un abogado cruceño de 38 años que ingresó al TSJ tras ganar las elecciones judiciales de 2024. Desde su posesión en enero de 2025, el magistrado estuvo lejos de tener un perfil bajo.

Tras la derrota del Movimiento Al Socialismo (MAS) emitió una orden para revisar los procesos contra líderes opositores a ese partido, lo que derivó en la progresiva liberación de Luis Fernando Camacho, Marco Antonio Pumari y Jeanine Áñez, considerados presos políticos del Gobierno de Luis Arce (2020-2025).

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Más tarde ejerció presión contra la administración de Paz por la supuesta falta de atención a demandas legales y económicas, y amenazó con realizar un paro judicial indefinido si el Ejecutivo no asumía acciones. También presentó una inédita renuncia anticipada a la Presidencia del TSJ que se tendría que haber hecho efectiva a partir de enero de 2027.

En los últimos meses, se mostró como una persona allegada a la abogada Nadia Beller, sobreviviente de un ataque armado atribuido al entonces asesor presidencial Fernando Cerimedo, en un caso que comprometió la imagen del Gobierno y provocó fuertes cuestionamientos a su credibilidad.

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Tras recibir disparos de sicarios la noche del 17 de agosto y denunciar intereses políticos para silenciarla, Saucedo junto a la magistrada Ruiz, actual presidenta interina del Supremo, visitaron a Beller en la clínica donde recibía atención médica. “Venimos a expresarle su solidaridad y poner a su disposición la Justicia para que este hecho se esclarezca”, explicó Saucedo en una rueda de prensa improvisada en el centro de salud.