Costa Rica

Pasajero intentó viajar a España con 75 óvulos de cocaína en el estómago y fue detenido en Costa Rica

Un hombre de 54 años, de origen nigeriano y nacionalizado costarricense, pretendía abordar un vuelo hacia Madrid cuando agentes antidrogas detectaron más de un kilogramo de droga oculto dentro de su cuerpo.

Agentes de la Policía de Control de Drogas detuvieron a un pasajero que pretendía viajar hacia España con 75 óvulos de cocaína en el estómago. Crédito: MSP
Agentes de la Policía de Control de Drogas detuvieron a un pasajero que pretendía viajar hacia España con 75 óvulos de cocaína en el estómago. Crédito: MSP
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La Policía de Control de Drogas (PCD) detuvo en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en Alajuela, a un pasajero que pretendía viajar hacia Madrid, España, con 75 óvulos de cocaína ocultos en su estómago, los cuales tenían un peso total de 1 kilogramo con 125 gramos.

El operativo fue dado a conocer por el Ministerio de Seguridad Pública, que informó que la captura se produjo como resultado de labores de inteligencia y perfilamiento realizadas por agentes antidrogas en la principal terminal aérea costarricense.

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El sospechoso fue identificado como un hombre de apellido Udokogu, de 54 años, de origen nigeriano y naturalizado costarricense, quien se disponía a salir del país cuando despertó las sospechas de los oficiales encargados de prevenir el tráfico internacional de estupefacientes.

De acuerdo con el reporte policial, las autoridades decidieron someterlo a una revisión mediante un escáner corporal, procedimiento que permitió detectar la presencia de cuerpos extraños en su estómago.

Ante los hallazgos, el pasajero fue trasladado a un centro médico para realizarle las valoraciones correspondientes y determinar qué contenía en su organismo.

Las evaluaciones médicas permitieron establecer que transportaba 75 envoltorios con cocaína, cuyo peso conjunto alcanzó 1.125 gramos, una cantidad superior a un kilogramo de droga.

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También llevaba dólares y euros

Además del cargamento de estupefacientes, los agentes de la PCD decomisaron dinero en efectivo que el sospechoso llevaba consigo.

Según el informe oficial, las autoridades encontraron 4,600 dólares y 210 euros, sumas que quedaron decomisadas como parte del procedimiento policial.

La intervención permitió impedir que el pasajero abordara el avión que tenía como destino Madrid, ciudad hacia la cual presuntamente pretendía trasladar la droga.

Las autoridades no detallaron si España era el destino definitivo del cargamento o si existían otras personas vinculadas con su traslado.

Los agentes antidrogas decomisaron 1.125 gramos de cocaína, además de 4.600 dólares y 210 euros que transportaba el detenido. Crédito: MSP
Los agentes antidrogas decomisaron 1.125 gramos de cocaína, además de 4.600 dólares y 210 euros que transportaba el detenido. Crédito: MSP

Los riesgos de transportar droga dentro del organismo

El procedimiento utilizado por el sospechoso corresponde a una modalidad de tráfico de drogas conocida como “correo humano” o “mula”, en la cual una persona transporta sustancias ilícitas dentro de su organismo para intentar evadir los controles policiales y aeroportuarios.

Esta práctica representa un riesgo considerable para la salud, debido a que la eventual ruptura de uno de los envoltorios puede provocar una intoxicación grave y potencialmente mortal.

En casos de transporte de cocaína, la liberación accidental de la sustancia dentro del sistema digestivo puede desencadenar alteraciones cardiovasculares, convulsiones y otras complicaciones médicas que requieren atención inmediata.

Precisamente por estos riesgos, la detección de cuerpos extraños en el organismo de un pasajero puede requerir su traslado a un establecimiento médico, donde profesionales de salud determinan las medidas necesarias para su valoración y atención.

En el caso de Udokogu, el Ministerio de Seguridad Pública confirmó que fue llevado a un centro médico tras detectarse las anomalías durante la inspección corporal.

No obstante, el reporte oficial no especificó su condición de salud ni el procedimiento utilizado para recuperar los envoltorios.

Una inspección mediante escáner corporal permitió detectar cuerpos extraños en el estómago del pasajero en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Crédito: MSP
Una inspección mediante escáner corporal permitió detectar cuerpos extraños en el estómago del pasajero en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Crédito: MSP

Sospechoso enfrentará una causa penal

Tras la intervención policial, el detenido fue remitido al Ministerio Público, donde enfrentará una investigación por el presunto delito de tráfico internacional de drogas.

Las autoridades judiciales deberán determinar su eventual responsabilidad penal y establecer las circunstancias en las que se pretendía trasladar el cargamento hacia territorio europeo.

El procedimiento forma parte de las labores de vigilancia que desarrolla la PCD en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría para detectar posibles intentos de movilización de sustancias ilícitas mediante vuelos comerciales.

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