Detienen concierto de Gabito Ballesteros en Querétaro por cantar narcocorridos: artista denuncia retención ilegal de la policía

Gabito Ballestero realizó una transmisión en vivo en Instagram en la que denunció que policías de Querétaro lo retenían y cuestionó la intervención durante su espectáculo en la feria estatal.

Guardar

La presentación de Gabito Ballesteros en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2026 terminó abruptamente luego de que el cantante presuntamente interpretara dos canciones que no estaban autorizadas en el repertorio entregado a las autoridades.

Tras la suspensión, el artista realizó una transmisión en vivo en Instagram en la que denunció que policías lo retenían y cuestionó la intervención durante su espectáculo.

PUBLICIDAD

¿Qué pasó en el concierto de Gabito Ballesteros?

El concierto se realizaba en el Teatro del Pueblo cuando personal de Inspección Municipal de El Marqués intervino por primera vez.

De acuerdo con el Comité Organizador, el intérprete había presentado previamente una lista de canciones que fue revisada y aprobada por las instancias correspondientes, con la exclusión expresa de temas que incumplen las disposiciones vigentes contra la apología del delito.

Pese a las condiciones acordadas, Ballesteros supuestamente interpretó una primera canción fuera del repertorio autorizado. El personal municipal lo retiró momentáneamente del escenario para recordarle las restricciones.

Sin embargo, el cantante regresó y entonó un segundo tema, identificado como “MG”, lo que derivó en la cancelación definitiva de su presentación.

Gabito Ballesteros canta ante el público durante una presentación en Querétaro que fue suspendida por la interpretación de narcocorridos. (Instagram)

Gabito Ballesteros denuncia retención policial tras suspensión del concierto

Después de lo ocurrido, Gabito Ballesteros transmitió en vivo desde su vehículo y ofreció su versión de los hechos. El cantante aseguró que no había incluido canciones prohibidas en la lista que entregó, sino que modificó el orden de interpretación para responder al ambiente del público.

PUBLICIDAD

En el video, relató que antes de subir al escenario le pidieron respetar el repertorio autorizado y que aceptó hacerlo. Sin embargo, durante el espectáculo, una mujer de civil le reclamó que había sustituido algunas canciones.

“Le dije: ‘No, pues es que, oiga’, le digo, ‘yo canto conforme la gente está ahí’, le digo, ‘pero estoy cantando la misma de la lista, nomás que salteada’”, explicó.

Ballesteros también mencionó que tenía identificados los temas que no debía interpretar. “Me dijeron que no cantara ‘Presidente’, ‘Cuernos’ y esa no la voy a cantar”, afirmó durante la transmisión.

Más adelante, el cantante expresó su desconcierto por la intervención de las autoridades y señaló que lo estaban trasladando en una grúa.

“No sé pa’ dónde iremos ahorita, mano. Ahorita vamos a ver. Pero canté una canción que, según para ellos, es ilícito y aquí voy. Así las cosas en México”, dijo.

La versión del artista contrasta con la del Comité Organizador, que sostuvo que la suspensión ocurrió después de que interpretara dos canciones ajenas al repertorio autorizado, pese a la advertencia que recibió durante el concierto.

PUBLICIDAD

¿De cuánto es la multa por cantar narcocorridos en Querétaro?

La normativa estatal y los reglamentos municipales de Querétaro prohíben la interpretación de música que haga apología del delito en espectáculos públicos.

Las sanciones pueden ir de 20 a 10 mil UMAS, dependiendo de la gravedad de la infracción y del municipio, lo que representa multas que pueden superar el millón de pesos.

Además de las sanciones económicas, las autoridades tienen facultades para suspender o clausurar de inmediato los eventos. También pueden aplicarse medidas adicionales a artistas reincidentes.

Entre los antecedentes mencionados se encuentra el caso de Edén Muñoz, quien recibió una sanción de 600 mil pesos por una presentación en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez. Otros intérpretes, como El Komander y Gerardo Ortiz, también han enfrentado cancelaciones o suspensiones por interpretar canciones señaladas por su contenido.

PUBLICIDAD

Detienen concierto de Gabito Ballesteros en Querétaro por cantar narcocorridos: el cantante denuncia retención de la policía (Instagram: Gabito Ballesteros)

Feria de Querétaro continuará con sus actividades

El Comité Organizador defendió la decisión de suspender el espectáculo al señalar que su objetivo fue hacer cumplir la legislación y proteger al público, debido a que se trata de un evento familiar. También aclaró que la medida no representa una postura contra la música ni contra un intérprete en particular.

La organización precisó que el Gobierno estatal revisó previamente los repertorios de los artistas programados en el Teatro del Pueblo y el Palenque, mientras que la aplicación de las sanciones corresponde a las autoridades municipales.

La Feria Internacional Ganadera de Querétaro continuará del 12 al 30 de noviembre en el Ecocentro Expositor. La presentación de Gabito Ballesteros, en cambio, quedó cancelada y las autoridades estatales deberán precisar las sanciones que serán impuestas al intérprete.

PUBLICIDAD

Gabito Ballesteros es un cantante, compositor y productor originario de Cumpas, Sonora, que se ha consolidado como una de las figuras de los corridos tumbados. (Instagram: Gabito Ballesteros)

¿Quién es Gabito Ballesteros?

Gabito Ballesteros es el nombre artístico de Gabriel Ballesteros, cantante, compositor y productor originario de Cumpas, Sonora. Nació el 23 de julio de 1999 y se ha consolidado como una de las figuras de los corridos tumbados.

Su propuesta combina elementos de la música regional mexicana, como la norteña, con sonidos contemporáneos que conectan con audiencias jóvenes. A lo largo de su carrera ha colaborado con artistas como Peso Pluma y Natanael Cano.

Entre sus temas más conocidos se encuentran “El de la Chevo” y “El Maruchan”. En 2024 lanzó su primer álbum de estudio, The GB, y emprendió una gira por Estados Unidos.

PUBLICIDAD