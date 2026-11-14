México

En medio de polémica por cancelación de concierto en Veracruz, Alejandra Guzmán sorprende caracterizada de su madre Silvia Pinal

Con la cantante, Aldo Rendón y Yahir como Pedro Infante, el sketch mezcló cine, televisión mexicana y vestuarios de época

La rockera compartió el video a días de que se cumplan dos años del fallecimiento de Pinal, mientras mantiene el anuncio de su presentación el 27 de noviembre. (Fotos: Instagram)
La rockera compartió el video a días de que se cumplan dos años del fallecimiento de Pinal, mientras mantiene el anuncio de su presentación el 27 de noviembre. (Fotos: Instagram)
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A unos días del segundo aniversario de la muerte de Silvia Pinal, Alejandra Guzmán volvió a la imagen de su madre con peluca rubia, vestuario de época y un sketch que mezcló cine mexicano y recuerdos familiares.

La cantante apareció transformada para una dinámica llena de humor inspirada en El inocente, obra de Rogelio A. González.

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A unos días del segundo aniversario luctuoso de Silvia Pinal, Alejandra Guzmán compartió el detrás de cámara del sketch cómico con el que rindió homenaje a la carrera de su madre. (Crédito especial: Instagram/ @laguzmanmx)

El video se difundió además mientras Guzmán enfrenta una disputa con el promotor de un concierto cancelado en Boca del Río, Veracruz, lo cual la situó en el ojo del huracán.

Guzmán, Yahir y Aldo Rendón se unieron para el sketch con referencias a El inocente y Mujer, casos de la vida real

La caracterización no reprodujo una escena exacta de El inocente, película que Silvia Pinal protagonizó junto a Pedro Infante y Sara García en 1956. El material recuperó elementos de aquella historia y los llevó a una dinámica de humor, improvisación y guiños a la trayectoria de la actriz.

  • Alejandra Guzmán apareció con un look inspirado en la imagen que Pinal llevó en la película. La cantante usó peluca rubia, vestuario de época y gestos que evocaron a su madre durante su etapa cinematográfica.
  • Yahir participó con una caracterización que aludió a Pedro Infante. El sketch retomó la relación entre Mané y Cruci, personajes de la cinta.
  • Las bromas sobre el matrimonio, el café, la ropa y las tareas domésticas llevaron la dinámica hacia la parodia.
  • Una voz presentó el segmento como el caso de Alejandra Guzmán, frase que remitió a Mujer, casos de la vida real, programa que Silvia Pinal condujo durante años.
  • Aldo Rendón también se involucró en el video, que unió referencias a dos etapas de la primera actriz: el cine de los años 50 y la televisión que encabezó décadas después.
Alejandra Guzmán reprograma sus conciertos en Perú ante la muerte de su madre, Silvia Pinal.
Alejandra recreó el estilo de la primera actriz con peluca rubia y vestuario de época, además de incluir referencias a Mujer, casos de la vida real, programa emblemático de la televisión mexicana. (Especial)

Alejandra Guzmán tomó esos códigos y los llevó a un terreno personal, entre el humor y la memoria de su madre con una publicación que tomó otra lectura por la cercanía del aniversario: “¡Orgullosa de ser tu hija! Mi mami, mi diva, mi amor”.

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El segundo aniversario luctuoso de Silvia Pinal reúne recuerdos familiares

Silvia Pinal murió el 28 de noviembre de 2024. Este 28 de noviembre de 2026 se cumplirán dos años de su fallecimiento, mientras sus hijas preparan recuerdos desde espacios distintos.

  • Sylvia Pasquel dijo que no contempla una ceremonia abierta ni un homenaje multitudinario. La actriz opta por una conmemoración privada y una visita personal a la tumba de su madre, lejos de las cámaras.
  • Pasquel llevó calaveritas, adornos de Halloween y elementos de Día de Muertos al lugar donde descansa Pinal.
  • La sucesión testamentaria de Silvia Pinal permanece entre los asuntos pendientes de la familia. Sylvia reconoció que todavía existen puntos por corregir antes de cerrar el proceso.
  • La aparición de Alejandra Guzmán ocurre 15 días antes del aniversario luctuoso. No se confirmó que el sketch hubiera sido planeado por esa fecha, aunque ambos hechos coincidieron en el calendario familiar.
Silvia Pinal falleció el 28 de noviembre de 2024 y su familia conmemorará el segundo aniversario luctuoso. (Foto AP/Aurea Del Rosario)
Silvia Pinal falleció el 28 de noviembre de 2024 y su familia conmemorará el segundo aniversario luctuoso. (Foto AP/Aurea Del Rosario)

Así, mientras Sylvia Pasquel eligió una conmemoración lejos de actos públicos y Alejandra Guzmán recurrió a la comedia para traer de vuelta una imagen de su madre, la familia enfrenta la fecha entre recuerdos y asuntos que siguen sin resolución.

La disputa por Veracruz sigue abierta tras la cancelación del concierto

Mientras compartió el sketch, Alejandra Guzmán continúa en una controversia por su presentación en el World Trade Center de Boca del Río. El concierto original se interrumpió el 19 de septiembre de 2026, cuando sufrió una luxación de cadera minutos después de iniciar el show.

  • La función se había reprogramado para este 14 de noviembre, pero la reposición quedó cancelada. El equipo de Alejandra sostuvo que no alcanzó un acuerdo sobre los costos del evento.
  • La cantante afirmó que estaba dispuesta a regresar sin cobrar honorarios y a cubrir vuelos, hospedaje y gastos de su equipo. También sostuvo que no existía un contrato firmado para la nueva fecha.
  • El promotor Bernardo Barrios expuso otra versión. Aseguró que la presentación había sido liquidada desde septiembre y exigió recursos para que la boletera pudiera iniciar los reembolsos.
Feria Nacional de Durango 2023
Alejandra Guzmán descarta devolver el pago del concierto cancelado en Boca del Río, mientras mantiene su presentación del 27 de noviembre en la Arena CDMX. (Foto: Cuartoscuro)

Con Veracruz sin nueva fecha para saldar la presentación suspendida, Alejandra Guzmán mantiene en pie su concierto del 27 de noviembre en la Arena CDMX.

Será una noche antes del segundo aniversario luctuoso de Silvia Pinal, cuando la cantante volverá al escenario con la disputa por los boletos todavía abierta y el recuerdo de su madre más presente que nunca.

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