Papa León XIV en Perú: agenda completa del sábado 14 de noviembre, horarios y lugares que visitará en Chiclayo, Cajamarca y Zaña

A las 8:00 a. m., León XIV encabezará el Rito de Coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María de Chiclayo, con una homilía y acceso controlado mediante acreditaciones. Foto: EFE

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El papa León XIV continuará este sábado 14 de noviembre su visita apostólica al Perú con actividades en tres localidades del norte del país: Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba y Zaña. La jornada corresponde al cuarto día de su recorrido por territorio peruano y estará marcada por celebraciones religiosas en homenaje a la Virgen Inmaculada y a Santo Toribio de Mogrovejo, además de una misa con comunidades de la sierra cajamarquina.

El desplazamiento tendrá un significado especial para el pontífice, quien antes de asumir el papado ejerció como obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023. Luego de las actividades del viernes 13, que incluyeron una misa multitudinaria en las Pampas de Pimentel y encuentros con representantes de la Iglesia y la comunidad universitaria, León XIV pasó la noche en la Casa Episcopal. Desde allí iniciará el recorrido del sábado, que combinará traslados en helicóptero y desplazamientos terrestres.

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La agenda comenzará con una ceremonia en Chiclayo

La primera actividad está programada para las 8:00 a. m. en la Catedral de Santa María, ubicada frente al Parque Principal de Chiclayo. En este recinto, el Papa encabezará el Rito de Coronación de la Virgen Inmaculada, patrona de la diócesis que estuvo bajo su responsabilidad durante ocho años. La ceremonia incluirá una homilía del pontífice y tendrá un aforo controlado mediante acreditaciones.

La salida de Chiclayo está prevista para las 9:10 a. m., cuando León XIV abordará un helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú en la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo, sede del Grupo Aéreo N.° 6. El destino será la provincia cajamarquina de Santa Cruz, donde se espera su llegada a las 9:50 a. m., después de aproximadamente 40 minutos de vuelo.

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El Papa León XIV, haciendo un alto a sus actividades oficiales, se dirigió a un grupo de jóvenes voluntarios en Chiclayo, Perú, expresando su profundo agradecimiento por su dedicación y servicio. Un momento emotivo y lleno de esperanza.

Santa Cruz de Succhabamba recibirá al Papa con una misa

En Cajamarca, el Santo Padre aterrizará en el campo de aterrizaje Leoncio Prado, ubicado en Santa Cruz de Succhabamba. Desde allí se trasladará por tierra hasta la explanada de Santa Cruz, situada en el sector Pampa de Aviación s/n, a 2.035 metros sobre el nivel del mar. La provincia forma parte de la jurisdicción eclesiástica de la Diócesis de Chiclayo, pese a pertenecer administrativamente a Cajamarca.

A las 11:00 a. m., León XIV presidirá una misa campal con la participación de comunidades campesinas, peregrinos y habitantes de las localidades altoandinas. La celebración, que incluirá una homilía, está prevista hasta aproximadamente la 1:00 p. m. La visita también representa un reencuentro con una zona que recorrió en distintas oportunidades durante su etapa como obispo, cuando acompañaba a las parroquias rurales de esta jurisdicción.

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Una vez concluida la ceremonia, el pontífice regresará al helipuerto Leoncio Prado para abordar el vuelo de retorno a Lambayeque, programado para la 1:15 p. m. Su llegada a la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo está prevista para las 2:00 p. m.. Después se dirigirá a descansar y almorzar en privado antes de continuar con las actividades de la tarde.

Zaña será escenario de la clausura del Año Jubilar

La última actividad pública de la jornada tendrá lugar a las 5:30 p. m. en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, ubicado en el distrito de Zaña, provincia de Chiclayo. El desplazamiento hacia esta localidad, situada aproximadamente a una hora por carretera al sureste de la capital lambayecana, permitirá al Papa participar en un encuentro de oración con la comunidad católica.

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El papa León XIV saluda a la comunidad universitaria reunida en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, en Chiclayo. Foto: Andina

La ceremonia servirá para clausurar el Año Jubilar por los 300 años de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo. La actividad será una liturgia de oración y no una segunda misa. El lugar tiene especial relevancia histórica para la Iglesia católica, pues allí falleció en 1606 el religioso que fue segundo arzobispo de Lima y es considerado patrono del episcopado latinoamericano. Su labor misionera también tuvo influencia en el ministerio de León XIV en el Perú.

El encuentro reunirá a cardenales, obispos, delegaciones parroquiales de localidades como Cañaris, Incahuasi, Oyotún y Zaña, además de migrantes y representantes de la pastoral afroperuana. Como parte de la recepción, la comunidad ha preparado una presentación con más de 50 caballos peruanos de paso y actividades culturales escolares. Entre ellas estará la interpretación del Golpe a tierra, danza representativa de las raíces afroperuanas de Zaña.

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Medidas de seguridad y transmisión de las actividades

Los desplazamientos terrestres del sábado se realizarán en caravanas cerradas y con cordones de seguridad. A diferencia de la misa del viernes en las Pampas de Pimentel, donde se utilizó el papamóvil descapotable, las autoridades confirmaron que este vehículo no será empleado durante los recorridos de la nueva jornada. La Policía Nacional exhortó a los asistentes a dirigirse directamente a los lugares autorizados y evitar concentraciones en las carreteras.

En Chiclayo continuará el cierre vehicular dentro del cuadrante comprendido por las avenidas Bolognesi, Luis Gonzales, Pedro Ruiz y Sáenz Peña durante la mañana. Para ingresar a la Catedral de Santa María, la explanada de Santa Cruz o el santuario de Zaña será obligatorio presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI). También se recomienda llegar con varias horas de anticipación, debido a los controles y filtros peatonales establecidos.

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La ciudad imperial de Cusco espera con gran expectativa la llegada del Papa León XIV. Este reportaje detalla el itinerario del Santo Padre, incluyendo la ofrenda de una rosa de oro a la Virgen de Velen y el rezo del Ángelus desde la Plaza de Armas, un evento que reunirá a más de 40,000 personas. | TV Perú

Las actividades del Papa en Chiclayo, Cajamarca y Zaña se transmitirán en directo por TVPerú, a través del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), y mediante las plataformas digitales de Vatican Media. Al finalizar el encuentro en Zaña, León XIV regresará a la Casa Episcopal de Chiclayo para pasar la noche. Su siguiente desplazamiento está previsto para el domingo 15 de noviembre, a las 7:50 a. m., rumbo a Cusco y Pucallpa.